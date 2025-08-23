Una casa de muñecas, una antigua cárcel o un ataúd: los alojamientos más curiosos e impresionantes del mundo

Está finalizando agosto, pero, como diría Amaral, "aún quedan días de verano" y, por tanto, existe la posibilidad de hacer un viaje para cerrar la temporada estival por todo lo alto.

¿Estás cansada de los típicos destinos que ya has visitado o que te has encontrado infinitas veces haciendo scroll en Instagram o TikTok? ¿Quieres huir de las habitaciones aburridas que tan solo pueden ofrecerte un lugar de descanso y en las que lo único que varía son los tonos de las paredes?

Aunque cada periplo es único, las características de los alojamientos que te proponemos esta vez, estamos seguras de que elevarán a la enésima potencia ese sentimiento de singularidad.

Atlantis

En esta ocasión, el imperio no está perdido, sino localizado en las aguas de Dubái, más concretamente en la laguna Ambassador, el gran acuario del resort (Atlantis, The Palm) que cuenta con más de 65.000 criaturas marinas diferentes.

A partir de los 7.000 euros por noche, en estas suites podrás darte un baño relajante de espuma o tumbarte en la cama del dormitorio mientras cientos de tiburones, mantas raya y coloridos peces pasan por tu lado.

Al no estar todas las habitaciones del complejo sumergidas, a todos sus huéspedes les ofrecen la posibilidad de hacer submarinismo en su gran estanque.

Guau, guau

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre y, sobre él, se han hecho infinidad de películas, series y estatuas, pero… ¿sabías que en Estados Unidos puedes dormir dentro de un beagle gigante?

Abierto del 1 de abril al 31 de octubre. Dog Bark Park Inn.

En el pueblo de Cottonwood (Indiana) han transformado al amigo fiel en una habitación de hotel llamado Dog Bark Park Inn. Sus creadores, unos amantes de este animal, han plantado su creación sobre un campo verde que invita a dar largos paseos e incluso a echar unas carreras con tu peludo.

El alojamiento de cuatro patas ofrece todas las comodidades de uno convencional con cama doble y dos supletorias, cocina y baño por unos 80 euros, incluyendo el desayuno (prometemos que no será un cuenco con pienso).

Hotel cerveza

Hablando de amistades… hay una rubia que está presente en multitud de eventos y a la que muchos consideran una más en su vida. Estopa cantaba: "Siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar", pero creo que nunca se han replanteado soñar dentro de una.

En Dinamarca —dentro del festival de música Smukfest— se tomaron muy en serio esta idea descabellada y crearon el Can Sleep, un hotel cuyas 121 habitaciones tienen forma de lata gigante de casi cuatro metros de altura.

Cuentan con dos pisos. En el primer nivel, hay una especie de salón y, en el superior, está el dormitorio. Skanderborg Music Festival.

Estas se encuentran agrupadas de seis en seis, simulando el típico pack disponible en cualquier supermercado, solo que la unidad sale un poco más cara, por unos 470 euros.

Jóvenes eternamente…

Para todas las personas que tienen complejo de Peter Pan y creen que deberían estar viviendo con los niños perdidos en Nunca Jamás, el hotel del Juguete está hecho a su medida.

Ubicado en la costa Alicantina, alberga habitaciones ambientadas con personajes y muñecos infantiles que te harán desear no salir de allí.

Está situado en el centro de la localidad alicantina de Ibi, a 10 minutos en coche de Alcoy y a 45 minutos del aeropuerto de Alicante. Hotel del Juguete.

Lejos de lo que pueda pensarse, no solo está enfocado para los más pequeños, ya que dentro de sus paredes se pueden encontrar espacios decorados más vintage con las míticas Barriguitas, las Nancys, los Nenucos, los Playmobils, las construcciones de Lego o los bólidos de Hot Wheels.

La diversión está asegurada con momentos inolvidables en su interior, pero la fiesta no acaba ahí, sino que el hotel ofrece la posibilidad de adquirir packs (desde 222 euros por noche) que incluyen actividades externas como visitas teatralizadas a la Casa del Ratoncito Pérez o una ruta en trenecito por la ciudad.

Entre rejas

De los mundos de color nos trasladamos a uno de los lugares menos atractivos—a priori—, pero que, por lo visto, tiene su público. Al oeste de Letonia, a orillas del mar Báltico, se encuentra la prisión de Karosta, la cual fue reconstruida para convertirla en hotel.

Fue utilizada para encarcelar a los opositores del régimen comunista durante la Unión Soviética y, considerada de las mejores en cuanto a seguridad porque ningún prisionero logró escapar nunca, estuvo funcionando hasta 1997.

Se encuentra en Liepāja, la tercera ciudad más grande del país. Prisión de Karosta.

Mantiene la misma decoración y las mismas dimensiones de antaño, por lo que las habitaciones son muy pequeñas, con únicamente los objetos básicos de todo carcelero: una cama, una mesita de noche y las paredes llenas de escritos.

Se trata de una experiencia completamente inmersiva porque, por tan solo 50 euros, no solo tendrás alojamiento sino el trato de un preso. Los empleados obligan a los huéspedes a llevar a cabo castigos como leer durante una hora en cuclillas o estar en celdas completamente a oscuras.

D.E.P.

Dicen que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Por lo que si la prisión te había parecido una idea loca, esta alternativa va a dejarte con la boca abierta. Para empezar, hay que tener en cuenta que el hotel Insomnia, ubicado en Barcelona, es el único del mundo que tiene un scape room en cada una de sus habitaciones.

Habitación de Sr. Krugger, hijo de Aradia y Doctor. El "enterrador" de la familia. Insomnia hotel.

Descansar aquí es solo para los más atrevidos, ya que están tematizadas como verdaderas salas de torturas, autopsias o incluso con dos féretros en su interior para dormir de muerte. Parece que soñar dentro de un ataúd, por el módico precio de 75 euros, es lo más cerca del asmr que están algunos.

Ice hotel

Si eres del team invierno, esta escapada es para ti, aunque para poder disfrutarla tendrás que esperar a que finalice el año.

Se trata de un hotel ubicado en un pequeño pueblo del norte de Suecia (Jukkasjärvi), con la particularidad de que, cada invierno, es construido con el hielo del río Torne que lo atraviesa y cada primavera, se vuelve a fundir con él por el incremento de la temperatura.

Este alojamiento está considerado una "obra de arte efímera", no solo por su compleja y original construcción anual, sino porque aglutina creaciones de artistas que han sido cuidadosamente elegidos para plasmar sus diseños sobre el hielo.

Cada año cambia de forma, pero su atractiva oferta es invariable. Suites de paredes blancas —por algo más de 300 euros por persona y noche— y multitud de actividades donde poder disfrutar del paraje sueco: desde hacer esculturas de hielo, a hacer rafting, senderismo, avistar auroras boreales o ver crías de reno recién nacidas.