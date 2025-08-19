Una hostelera, rotunda sobre la escasez de camareros: "Los jóvenes no quieren trabajar los fines de semana"

El sector de la hostelería es uno de los que mayor crecimiento experimenta durante los meses de verano, si bien muchos negocios se encuentran con un problema a la hora de tratar de completar sus plantillas para el periodo estival.

La ocupación hotelera sigue batiendo récords en España, pero el sector tiene problemas para completar sus plantillas, ya que muchos negocios no consiguen camareros con los que poder responder a la demanda propia de estas fechas.

Un año más son muchos los negocios de hostelería que anuncian la búsqueda de camareros, al ser unas fechas en las que los bares, cafeterías y restaurantes reciben un aluvión de consumidores que les lleva a no dar abasto. En muchos casos se ven obligados a duplicar su plantilla.

En zonas como Málaga se necesitan en torno a 6.000 empleados adicionales para cubrir el resto del verano, pero, aunque se necesitan camareros, muchos empresarios denuncian que, a pesar de buscarlos, no los encuentran.

Aunque la hostelería ve con buenos ojos los crecientes datos de la demanda, el problema llega cuando buscan empleados y no encuentran personal cualificado. A pesar de que los sueldos han mejorado a nivel general, los jóvenes no ven interesante formarse en el sector.

"En España no encontramos camareros porque los jóvenes no quieren trabajar fines de semana", destaca una hostelera, que asegura que muchos de ellos no quieren emplearse porque tienen que afrontar largas jornadas laborales, especialmente en fin de semana.

Es una realidad que el de camarero es un oficio muy sacrificado, que implica tener que realizar un gran esfuerzo y trabajar durante muchas horas, además de que en muchos casos no se encuentra debidamente pagado.

Búsqueda de personal cualificado

Durante la época estival nos encontramos con una de las campañas laborales más intensas del año para el sector de la hostelería y la distribución alimentaria en España. Con el aumento del turismo, los bares tratan de reforzar sus plantillas para cubrir la demanda.

Sin embargo, como coinciden muchos empresarios, en asegurar que hay un gran problema a la hora de encontrar personal, y no solo por la falta de candidatos, sino también por la escasez de personal cualificado para afrontar los puestos con mayor responsabilidad.

En el mercado existe un desajuste entre las necesidades que tienen muchos empleadores y la formación de los candidatos. Aunque para la mayoría de las vacantes es realmente sencillo conseguir aspirantes, existe cierta dificultad para cubrir puestos que exigen determinados conocimientos específicos o experiencia previa.

El sector reconoce una "falta de formación especializada", destacando un "escaso conocimiento de las oportunidades de carrera" que se ofrecen en distintas empresas. Expertos consideran que continúa persistiendo una "escasez de talento".

Este hecho, sumado a la alta rotación y la falta de formación en determinados perfiles son factores que dificultan encontrar a los profesionales adecuados en un mercado laboral que es cada vez más dinámico durante la temporada alta.

En algunos negocios de hostelería, como en los supermercados, es habitual que exista demanda de perfiles variados y contratos adaptados a la demanda estacional, pero no siempre pueden encontrar a los profesionales que buscan.

Esta reorganización del personal es clave para mantener la fluidez de las operaciones ante el cambio de patrones del periodo estival.

Demanda de mejores condiciones laborales

Al mismo tiempo, el sector de la hostelería se encuentra con un aumento del número de turistas y un mayor número de ocasiones de consumo que convierten a bares y restaurantes en lugares de alta necesidad de contratación durante los meses de verano.

Aunque es cierto que muchos profesionales del sector insisten en que no se encuentran camareros jóvenes por su poca predisposición a trabajar en fin de semana, hay otros que aseguran que, de manera global, no hay tanta falta de trabajadores como de personal cualificado.

De esta manera, la principal demanda de los empresarios es la de buscar empleados que estén dispuestos a asumir responsabilidades, más allá de cubrir los turnos básicos de la sala. Y es que el sector necesita diferentes perfiles de trabajadores.

Entre ellos se busca el de personas que sean capaces de gestionar equipos, asegurar una excelente calidad en el servicio y adaptarse a las exigencias de una clientela variada y numerosa durante los meses de temporada alta.

Esta brecha entre la oferta y la demanda de personal cualificado también ha llevado a que el sector a poner el foco en la formación y la estabilidad laboral como claves de futuro para un ámbito con tanto peso en la economía española.

Más allá de la temporalidad del trabajo y la rotación propia de los trabajos de verano, los hoteleros tratan de atraer y mantener a trabajadores que estén comprometidos con la mejora del servicio.

No obstante, los empleados también tienen sus propias reivindicaciones, y algunos profesionales del sector no dudan a la hora de dar recomendaciones a todos aquellos que se incorporan al sector este mismo verano.

En este sentido, insisten en la necesidad de poner atención al registro de horas extras, días libres y solapamiento de turnos, de forma que se puedan asegurar de que se cumple el convenio y se respetan en todo momento los derechos laborales.

Mantener bajo control el registro de las horas extras, los días libres que corresponden por convenio y el solapamiento entre turnos es fundamental para que los trabajadores puedan realizar su labor con menos inconvenientes.