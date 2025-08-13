Un jardinero confiesa el truco que usa para saber cuándo regar las plantas: "Solo necesitas un palito de madera"

De acuerdo con los expertos, el motivo principal por el que las plantas se mueren es el riego inadecuado, ya sea por exceso o por falta de agua.

Mientras una cantidad excesiva de agua puede provocar la pudrición de las raíces y la proliferación de hongos, la falta de ella puede llevar a la deshidratación y marchitamiento de la planta.

Es por este motivo que los expertos enfatizan mucho en regar adecuadamente nuestras plantas; sin embargo, es cierto que no siempre es fácil saber cuándo lo necesitan. Según el jardinero Álvaro Pedrera, existe un truco muy sencillo: clavar un palito de madera en el abono.

El truco de un jardinero para regar las plantas

La duración de las plantas sin riego varía significativamente según la especie, el clima, y las condiciones ambientales. Algunas plantas, como los cactus, pueden sobrevivir semanas o incluso meses sin agua, mientras que otras, como las plantas tropicales, necesitan riego cada pocos días.

En el caso de las plantas de suelo, la realidad es que pueden durar hasta una semana sin riego, especialmente si hay algo de lluvia en el pronóstico. Sin embargo, como los recipientes tienen un espacio limitado para almacenar agua y están más expuestos a temperaturas cálidas, tienden a secarse mucho más rápido.

Debido a que los conocimientos de jardinería no se obtienen fácilmente, un truco muy sencillo que nos puede ayudar a saber si nuestra planta necesita agua es clavar un palito de madera en el abono, explica Álvaro Pedrera.

"Este método nos sirve para saber el nivel de humedad que tiene el sustrato en la zona media de la maceta, que es donde están las raíces y donde hay riesgo de que se pudran", explica el jardinero Pedrera.

Según su vídeo, el truco consiste en introducir el palito en el abono de la planta. "Si cuando lo sacamos, sale con restos de abono, significa que tiene humedad y que no necesita más agua", apunta.

Sin embargo, si el palito saliese sin restos, significaría que la parte media de la maceta, donde se concentran las raíces, está seca, por lo que necesitaría agua.

En el caso de que la planta necesite agua, es recomendable echar el agua lentamente al principio y no de golpe, ya que se puede acumular en la superficie. Después se puede ir aumentando gradualmente el volumen de agua hasta remojar toda la tierra.

Una máxima de buen jardinero es no regar en exceso las plantas, y dejar que la superficie se seque un poco entre los riegos para evitar encharcarlas.

Conviene recordar que el agua debe llegar a la raíz y no quedarse en la superficie.

Más allá de los trucos para regar las plantas, también puede sernos de utilidad la hora perfecta para regarlas. De acuerdo con otros expertos, en verano es mejor regar las plantas de exterior, en jardines o terrazas por las mañanas.

Y mejor, si lo hacemos a primera hora, porque es el momento en el que se evapora menos cantidad de agua y las plantas pueden absorber la humedad durante todo el día.

Como segunda opción, se puede regar por la noche, cuando cae el sol, pero no es aconsejable regar al mediodía cuando los rayos de sol inciden directamente en las plantas y las hojas mojadas se pueden quemar.