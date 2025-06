De un desayuno al estilo 'Sexo en Nueva York' hasta la llegada de Dioriviera a Ibiza: los planes de la semana de Magas

La llegada del verano suele ser sinónimo de ocio y tiempo libre de calidad. El momento de hacer planes diferentes está aquí, siempre y cuando los termómetros lo permitan o se pueda disfrutar de las bondades del aire acondicionado.

Ya sea en familia, con opciones para los más pequeños o para pasar un buen rato con amigos o conociendo a gente, el inicio del estío se presenta como una época cargada de propuestas muy apetecibles para todos en cualquier rincón de España.

Amor al arte

Un año más, el Museo del Prado pone en marcha sus programas de verano para niños. En este caso, la pinacoteca apuesta por una actividad en paralelo a la exposición del veneciano Paolo Veronese, que comenzó el pasado 27 de mayo y se podrá visitar hasta el 21 de septiembre.

La apuesta de 2025 se denomina Espíritu cromático, una suerte de campamento artístico que invita a los participantes a explorar el mundo a todo color, de acuerdo a la propia página del museo.

Tiene una duración de cinco días y se dirige a niños y niñas de entre 6 y 12 años. "Profundizaremos en el potencial pedagógico del arte como lenguaje y herramienta de experimentación y en la construcción de una mirada personal hacia la realidad que nos rodea", comentan desde la web de la institución.

Se celebra del 23 de junio al 18 de julio. Los alumnos de entre 6 y 9 años pueden disfrutar de este taller las semanas del 23 de junio, 7 de julio y 14 de julio. Los más mayores, de entre 10 y 12 años, tendrán a su disposición la semana del 30 de junio.

El horario es de 10 a 14 de lunes a jueves y de 10 a 13.30 los viernes. El precio del curso es de 140 euros, pero si se forma parte de la Fundación Amigos Museo del Prado, el coste total sería de 112 euros.

¿Dónde? Museo Nacional del Prado, Paseo del Prado s/n, 28014, Madrid

Terror en familia

Este plan no se trata de un viaje por esos chats archivados de los protagonistas de alguna que otra relación pasada, sino de una actividad dirigida a familias sobre los fantasmas que, supuestamente, moran las calles de la ciudad de Sevilla.

La empresa Pantalunáticos propone un paseo por la capital hispalense que recorre el Antiquarium, el Museo de Bellas Artes, la Iglesia Colegial del Divino Salvador y la Plaza de San Francisco. Todo a su vez está guiado por la historia de Lilia, "una chica un poco rarita con sueños paranormales".

Por supuesto, para que todos los participantes puedan disfrutar al máximo de la actividad, la ruta es a las 9 de la noche. Así, estos están a salvo del calor y el ambiente en el que se desarrolla la fantasmagórica propuesta es mucho más acorde a la temática.

Las entradas tienen un precio de 6 euros por persona y la cita es el sábado 21.

¿Dónde? La salida de la ruta es desde el Antiquarium de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, 37, en pleno casco antiguo de la ciudad.

A Summer Story 2025

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey cambia de género durante el fin de semana del 20 y 21 de junio con el festival A Summer Story.

Esta cita ineludible para los amantes de la música tecno, deep house, EDM, urbana, remember o incluso hard style se celebra el viernes y sábado de esta misma semana en horario de 20 a 6. Se permite el acceso a los mayores de 18 años.

En el cartel figuran nombres tan potentes del panorama como Afrojack, Alexxandra, Anthony Godfather, Brian Cross, DJ Nano, Andrea Oliva o Nicky Romero. Una apuesta que destila reminiscencias a Tomorrowland.

En esta novena edición, los precios de las entradas que aún se encuentra disponibles oscilan entre los 48 y 140 euros.

Además, desde la organización apuestan por un servicio de autobuses lanzadera para hacer de la llegada y la vuelta del festival algo mucho más sencillo y fluido.

Dioriviera e Ibiza

Detalle de la 'pop-up store' de Dior en Ibiza para presentar la colección Dioriviera. Dior.

La isla balear se ha convertido en una nueva parada para Dior. La maison francesa inaugura en el paraíso mediterráneo una pop-up store para presentar su colección Dioriviera.

La nueva propuesta de la firma gala supone una conjunción del buen gusto decorativo y arquitectónico y del despliegue de su costura. Un sueño que sabe a moda y que se alarga hasta el infinito.

En este destino idílico, los animales salvajes hechos de ratán tejido campan a sus anchas entre palmeras y cactus. De repente, Ibiza se transforma en un jardín tropical mediante los motivos Toile de Jouy Sauvage y Toile de Jouy Palms.

La selva y el icónico estampado de Dior se funden en la 'pop-up' veraniega de la 'maison'. Dior.

¿Dónde? Marina Ibiza, Paseo Juan Carlos I, 20, 07800, Ibiza

Deporte y lujo

Pocas mezclas maridan tan bien como esta y la organización de Nikki Beach Mallorca lo sabe. El club acoge este sábado 21 un evento que aúna el glamour del tenis con la esencia de uno de los espacios más chic de la isla.

Nikki Beach Mallorca y tenis, el mejor maridaje. Nikki Beach Idónea Comunicación

Todo se engloba en la celebración del torneo de la ATP Mallorca Championships, cuya gala inaugural es el 20 de junio y se desarrolla durante los días 25, 26 y 28 de junio.

Además de la acción del día 21, Nikki Beach Mallorca llevará su esencia a la zona VIP de la competición para ofrecer a los invitados una experiencia de lujo inolvidable. Música en directo, gastronomía exquisita y un ambiente exclusivo.

¿Dónde? Avenida de s'Argamassa, 153, 07840, s'Argamassa, Islas Baleares

Carrie en Barcelona

HBO sigue apostando por And Just Like That…, pero los fanes de la serie original, Sexo en Nueva York, siguen soñando con esa vida imposible que Carrie llevaba a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Y ahora es posible saborear un poco de la misma.

La ciudad de Barcelona esconde en sus calles el local Brunch & the city, un restaurante totalmente inspirado en la serie.

Nada más atravesar las puertas, el espíritu de la ficción lo inunda todo: desde las fotografías hasta la decoración que bebe del icónico piso de renta antigua de la periodista.

Sin embargo, la propuesta no queda ahí, sino que también toda su carta está tematizada y gira en torno a la producción: desde los Pancakes for Lovers by Samantha hasta el Mr. Big Benedict de Pollo pasando por el Breadshow. ¡Todo hilado a la perfección!

¿Dónde? Calle de Aragón, 103, L'Eixample, 08015, Barcelona

Imagine Dragons

El grupo de música estadounidense con origen en Las Vegas desembarca en nuestro país en apenas unos días con su LOOM World Tour.

El sábado 28 de junio Dan Reynolds y los suyos actúan en Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, dispuestos a interpretar temas como Radiactive, Demons o Believer delante de decenas de miles de personas.

Más tarde, el 1 de julio, harán lo propio en Barcelona. En concreto, el concierto de la Ciudad Condal tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Para ambas citas, a las 21.30, aún hay entradas disponibles que se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster.

Las actuaciones de Imagine Dragons destacan, además de por su calidad musical, por la fuerza que infunden a sus temas en el escenario, un espacio del que se adueñan de principio a fin del concierto.

¿Dónde? Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid y Estadio Olímpico Lluís Companys en Barcelona

Springsteen en San Sebastián

Si se listan eventos musicales, en estos planes no pueden faltar los conciertos de Bruce Springsteen en San Sebastián los días 21 y 24 de junio. Tras el éxito de la primera fecha propuesta, el cantante decidió abrir una segunda unos días más tarde.

The Boss se presentará en la ciudad vasca con su banda, la E Street Band, haciendo gala de su habitual despliegue con esa esencia efervescente que le caracteriza a pesar del paso de los años.

La gira Land of Hope & Dreams (La tierra de la esperanza y de los sueños) comenzó a mediados de mayo en Manchester. El nombre de la misma hace referencia al país de origen del artista, Estados Unidos, que se encuentra en una situación de crisis política, social y económica.

Aún hay entradas disponibles a la venta y los precios de estas oscilan entre los 70 y los 140 euros.

¿Dónde? Reale Arena (Anoeta), en San Sebastián

'Terraceo' en Madrid

Puede que el calor haga acto de presencia en las horas centrales del día, pero las noches liberan de él, al menos un poco, y permiten disfrutar de las mejores terrazas de Madrid.

Junto a la brisa que llega de la mano de la caída del sol, estos espacios se convierten en los rincones más deseables de la ciudad.

En la lista no pueden faltar nombres como el de ABC Serrano, el enclave idóneo para disfrutar de las vistas del skyline madrileño desde un edificio que es el símbolo perfecto del estilo modernista de la capital española.

Terraza de ABC Serrano. Notabene

Por otro lado, para los amantes de los viajes gastronómicos, puede que la propuesta de Zuma sea la mejor para pasar las noches de verano. La combinación perfecta de sushi, cocina moderna y sesiones de DJ en directo junto a la coctelería de autor se dan cita cada noche en este lugar.

La terraza de Zuma, el cóctel perfecto para disfrutar de la noche madrileña. Notabene

En tan solo unos minutos a pie o transporte público, es posible trasladarse a una terraza parisina sin dejar Madrid atrás. Esa es la apuesta de Quiosco Magadán, que tiene más de un siglo de historia.

En este caso, su oferta se centra en desayunos y brunchs que aúnan la gastronomía castiza con platos más modernos. Lo mejor de los dos mundos. Por cierto, cuenta con obrador propio, que eso siempre es un plus.

El estilo parisino de Quiosco Magadán. Notabene

Pero este paseo no puede llegar a término sin tomar un buen vermú. ¿Dónde? En Malasaña, en Ultramarines del Coso. Toma el aperitivo a una hora prudencial y a la sombra o abre la noche con platos típicos locales con un toque nórdico, la apuesta del Chef Andy Boman.

La hora del vermú, o lo que surja, en Ultramarines del Coso. Notabene

Por último, un acierto seguro: Lamucca. Busques lo que busques para saciar tu estómago y espíritu, esta parada es perfecta. ¿Brunch?, ¿comida?, ¿tardeo?, ¿cena? ¡Todo resuelto! No te preocupes, que ya se ocupan de lo que necesites en Lamucca por ti.

unnamed (4) Notabene

¿Dónde? ABC Serrano, Calle de Serrano, 61, Salamanca, 28006, Madrid; Zuma, Paseo de la Castellana, 2, Salamanca, 28046, Madrid; Quiosco Magadán, Paseo del Pintor Rosales, 9, Moncloa-Aravaca, 28008, Madrid; Ultramarines del Coso, Calle de San Joaquín, 16, Centro, 28004, Madrid; y Lamucca (varias localizaciones en la ciudad).

Café y matcha

La atleta y empresaria, Ana Peleteiro, y su pareja y entrenador, Benjamin Compaoré, inauguran el día 20 a las 10 su último proyecto: Area Café.

En el espacio, que se encuentra en la localidad natal de la medallista olímpica, A Ribeira, en A Coruña, son expertos en café de especialidad y en té matcha. Además, tienen también una extensa carta de opciones sin gluten.

Uno de los productos de hojaldre de Area Café. Area Café.

El local está pensado para disfrutar de sus propuestas allí mismo, con zona para los más pequeños incluida, o para llevar. Igualmente, hacen envíos de sus productos a toda la península.

¿Dónde? Plaza do Sol, 12, Ribeira, 15960 A Coruña