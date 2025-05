Roser Gort, psicóloga: "Sentirte más atraído por quien te hace dudar es una realidad. La dopamina se dispara"

Roser Gort, psicóloga, advierte sobre el amor no correspondido.

Por horrible que pueda parecer, prácticamente la gran mayoría ha vivido una situación en la que se está completamente "enganchado" a alguien que no muestra un interés real por una relación sentimental o, casi peor, lanza señales confusas al respecto.

En la cara opuesta de la moneda, se puede encontrar a una persona que te cuida, que te trata bien y está siempre para ti, pero que, simplemente, no te atrae tanto como esa persona impredecible que te hace dudar de todo.

Según la psicóloga Roser Gort, especialista en salud mental y muy seguida en redes sociales, este fenómeno es más común de lo que imaginas, y tiene una explicación neurocientífica que podría cambiar la forma en la que entiendes las relaciones amorosas.

Cuando el deseo es en realidad ansiedad

"Sentir más atracción por quien te hace dudar que por quien te cuida es una realidad. Y lo veo cada semana en consulta", afirma Gort.

Lo que muchas veces interpretamos como pasión o “mariposas en el estómago”, puede ser en realidad ansiedad emocional generada por la incertidumbre. Según la psicóloga, el cerebro reacciona de forma intensa ante lo que no puede predecir, y esto se debe a la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa.

"La dopamina se dispara cuando la recompensa no es predecible. Esto quiere decir que no sabemos cuándo va a llegar esa llamada, ese mensaje, ese beso...", explica la psicóloga.

En otras palabras, cuanto más impredecible es una persona, más activa se vuelve tu dopamina. Y aunque esa montaña rusa emocional puede parecer amor, en realidad puede estar activando tu sistema nervioso en modo alerta.

¿Enamorado o confundido?

Lo inestable, lo que cuesta, lo que "no sabes dónde va", genera un subidón químico que tu cerebro interpreta como deseo. Pero según Roser Gort, ese deseo puede ser un disfraz de la ansiedad que provoca la incertidumbre.

"Entonces, ¿lo que sientes es amor o es que tu sistema de recompensa está confundido?", plantea la experta.

Este patrón de atracción no solo genera confusión, sino que puede llevar a muchas personas a buscar inconscientemente relaciones poco saludables, donde lo imprevisible se convierte en adictivo.

Y lo más preocupante es que, al mismo tiempo, se tiende a rechazar lo seguro, lo estable, lo sano... simplemente porque no genera ese “chute” de intensidad.

Lo predecible no es aburrido

Muchas personas interpretan la calma emocional como aburrimiento. Pero, como advierte Roser Gort, esto no significa que no les guste la estabilidad, sino que no están acostumbradas a ella.

"El cerebro de algunas personas interpreta que lo sano, lo estable y lo predecible es aburrido. Y no es porque no le guste, simplemente no está familiarizado con esa calma", señala.

Esto ocurre especialmente en quienes han crecido en entornos inestables o con relaciones disfuncionales, donde lo normal era lo impredecible.

En estos casos, el cerebro asocia el drama con amor, y la calma con apatía. Una distorsión peligrosa que puede llevar a repetir patrones dañinos sin siquiera ser conscientes.

La dopamina en las relaciones

Desde la neurociencia, se sabe que la dopamina no responde tanto a lo que obtenemos, sino a la expectativa de lo que podríamos obtener.

Cuanto más incierta es una situación, más dopamina se libera. Por eso, las relaciones con señales contradictorias, idas y venidas, y falta de claridad, resultan tan adictivas emocionalmente.

"No sabemos cuándo va a llegar esa llamada, ese mensaje, ese beso… Y eso, en el amor, se convierte en ansiedad mal disfrazada de deseo", reitera Gort.

Este efecto refuerza el círculo vicioso: cuanto más te hace dudar una persona, más quieres “resolver” esa duda. Y esa búsqueda de certeza se convierte en una obsesión que se confunde con amor.

Lo confuso e intenso atrapa

La advertencia de la psicóloga es clara: confundir intensidad con amor puede ser una trampa emocional. Aunque el drama pueda parecer emocionante, no siempre lleva a relaciones sanas.

De hecho, en muchos casos, se convierte en un ciclo de frustración y dependencia afectiva. "Lo confuso y lo intenso atrapa, pero eso no quiere decir que ese deba ser tu objetivo", concluye la experta.

Por eso, es fundamental revisar nuestros patrones afectivos y preguntarnos por qué elegimos a quienes nos hacen daño o nos generan ansiedad, mientras ignoramos a quienes nos ofrecen estabilidad, cuidado y respeto.

Si alguna vez te has sentido más atraído por quien te confunde que por quien te cuida, no es que estés roto ni que tengas "mal gusto". Es tu cerebro funcionando en modo recompensa, condicionado por experiencias pasadas.