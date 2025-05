Patricia Ramírez, psicóloga: "Tratar de cambiar a alguien solo genera frustración y debilita la relación"

Las relaciones humanas no son sencillas por las particularidades que tiene cada uno en su propia personalidad, haciendo que sea frecuente que haya ciertas conductas o actitudes que no agraden de otros y que, en algunas ocasiones lleva a tratar de cambiarlo. Sin embargo, esto no es lo correcto, ya que como asegura la psicóloga Patricia Ramírez (@patri_psicóloga), tratar de cambiarlo "solo genera frustración y debilita la relación".

La experta comienza asegurando en una publicación de TikTok que todas las personas que hay en nuestra vida, incluidos nosotros mismos, somos imperfectos. Aunque es posible que nos hayan herido en el pasado o que tengan imperfecciones que nos afecten en el presente, es necesario decidir qué límites y tipo de vínculo se desea tener con ellas, para luego aceptarlas con sus imperfecciones, tal y como son.

Este es el enfoque correcto para la psicóloga, ya que asegura que el tratar de cambiarlas, criticarlas o hacer juicios de valor solo sirve para generar rabia y frustración, además de que debilita la relación y puede destruir la autoestima del otro. Además, deja claro que la gente rara vez cambia, salvo que ellos mismos deseen hacerlo, y aún así es algo complicado.

Ante un problema de este tipo, Patricia Ramírez recomienda tomar a las personas tal y como son, desde el amor, y tomando decisiones con respecto al tipo de vínculo y relación que cada uno desee.

¿Las personas pueden cambiar?

Una de las grandes preguntas que muchas personas se han hecho en algún momento refiriéndose a otras o incluso a uno mismo es saber si las personas pueden cambiar, y esto puede tenerse en cuenta tanto en las relaciones de pareja como en el ámbito familiar o en vínculos de amistad.

Es una realidad que la vida cambia a las personas de una u otra manera, aunque sea mínimamente, aunque esto no significa que lo haga a mejor. Las propias vivencias y situaciones vividas hacen que se vaya moldeando la forma de actuar y la personalidad de las personas. Aunque esta última se forja en la adolescencia, pueden producirse cambios a lo largo de toda la vida.

En ocasiones estos casos pasan inadvertidos y no somos conscientes de cómo nos ha afectado un evento que ha ocurrido, ni los propios cambios, principalmente porque no se trata de cambios voluntarios. De hecho, cuando se mantiene una relación de años, ya sea de amistad o de pareja, es posible llegar a tener la sensación de que una persona ha cambiado notablemente.

Todo tiene que ver con el hecho de que a todos nos influye el paso del tiempo y las vivencias, pero no siempre lo tenemos en cuenta. Por este motivo, es normal que la persona con la que empezaste a salir 10 o 20 años atrás, ya no sea la misma de la actualidad, y lo mismo sucederá en ti mismo/a, aunque no te des cuenta.

La clave en este sentido consiste en conocer si esa evolución que han tenido ambos continúa encajando en la relación, puesto que en muchos de los casos es donde se producen las fracturas. En otros, en cambio, aun con estas modificaciones en la personalidad o conductas, se decide mantener el vínculo.

La clave para el cambio de una persona

Cuando hablamos de llevar a cabo un cambio en nosotros mismos, nos encontramos con que las circunstancias y eventos vividos en nuestra historia nos influyen a la hora de evolucionar, y es que en ese caso tenemos un rol pasivo, si bien también podemos llevar a cabo cambios en nuestra conducta por decisión propia, adoptando así un rol activo.

Más difícil es tratar de conseguir que cambie otra persona, y es que, por más que uno se quiera esforzar por conseguir que el otro modifique determinados aspectos de su personalidad o sus actitudes, hay un aspecto clave y que marca la diferencia: solo cambiará la persona que quiera hacerlo. De esta manera, uno mismo puede ponerse de su parte para cambiar, pero no puede hacerlo así con los demás.

Un punto a tener en cuenta es que también está demostrado que cambiar uno mismo también puede influir en las personas más cercanas, llegando al punto de poder conseguir incluso algún cambio en la conducta de estas como consecuencia, pero no funciona como objetivo principal.

La motivación o el origen de un cambio es un proceso muy importante, y es que cuando se busca modificar un comportamiento propio, este tiene mucha más fuerza, intensidad y duración cuando lo lleva a cabo uno mismo que cuando se realiza por alguna razón externa. No obstante, algunas motivaciones externas pueden llegar a ser muy potentes.

Cuando a uno mismo no le gusta algo de sí mismo o considera que le está perjudicando, se puede llegar a la duda de si es mejor mantenerse fiel a uno mismo o si, por el contrario, se debe tratar de buscar una nueva versión de uno mismo, evolucionada y cambiada. Son muchos los psicólogos que sostienen que la esencia propia nunca cambia y que casi todas las partes de nuestra personalidad son formadas sin que sea por elección propia.

En cualquier caso, se debe ser consciente de que cambiar no es fácil ni sencillo, y es que no es suficiente con desearlo para que sea una realidad, pues en determinadas situaciones podrán aflorar nuestras actitudes más genuinas. No obstante, sí que el quererlo es un paso importante para ir dando paso hacia adelante, para moldearse a uno mismo sin caer en la frustración.