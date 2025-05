Silvia Congost, psicóloga: "Estas son las razones por las que no puedes romper una relación, a pesar de ir mal"

Es una de las decisiones más complejas a las que se tiene que enfrentar el ser humano en la vida adulta: una ruptura sentimental. Es claro que el grado de sentir, antes, durante y después de haber dejado a esa persona con las que has compartido una etapa de tu vida, es diferente para cada uno. No obstante, nos preguntamos: ¿por qué es tan difícil dar el paso si la relación está mal o incluso rota hace tiempo?

Aunque sorprendente, es muy común estar en una relación que ya no te hace feliz, donde el amor parece haberse transformado en rutina, dolor o desgaste emocional, pero aun así no logras dar el paso de terminarla. Pero tiene una explicación clara desde la psicología.

La psicóloga y experta en relaciones de pareja, Silvia Congost, lo resume con contundencia: existen tres creencias irracionales que nos atrapan en relaciones que ya no funcionan, y que sabotean cualquier intento de salir de ellas. Cada una de estas creencias nos mantiene atados a vínculos insanos, cómo afectan nuestra autoestima y qué podemos hacer para romper con ese ciclo. Porque sí, es posible liberarte, aunque ahora mismo no lo veas claro.

Razones por las que no puedes romper con tu pareja

La psicóloga habla de esta sensación como algo más normal de lo que se puede pensar. Buscar una razón de peso para dar el paso y dejar a esa persona que no te hace todo lo feliz que te mereces debe ser el impulso principal para ejecutar tu objetivo.

Pero Congost habla de tres principales motivos que mueven a las personas a no afrontar la realidad y terminar con algo que te está dañando psicológicamente.

1. La trampa de creer que va a cambiar

"La primera, creer que va a cambiar. A pesar de que, probablemente, haya sido igual desde el principio de la relación, seguimos con esa esperanza absurda de que algún día cambiará", explica Silvia Congost.

Es uno de los autoengaños más frecuentes. Sabes que algo no va bien. Discuten todo el tiempo, sientes que no te escucha, que no te cuida, o simplemente que no te hace bien. Pero hay una vocecita en tu cabeza que te dice: "aguanta un poco más", "quizá con el tiempo madure", "seguro que cambia cuando se dé cuenta de lo que tiene contigo".

El problema, como señala Congost, es que esa esperanza no tiene fundamento real. La mayoría de las personas no cambian su forma de amar, de comunicar o de tratar a los demás… especialmente si no hay conciencia ni deseo propio de hacerlo. Mantenerte en la relación esperando una transformación mágica no solo es frustrante: es una receta para el desgaste emocional.

2. El miedo a no encontrar a nadie mejor

"La segunda es el miedo a no encontrar a nadie más como él o ella. Seguramente, aunque no te gusta, hay características que tienes miedo a perder, que sí que te agradan de esa persona y que tienes miedo a no encontrarlas en nadie más. Las tendrá otra mucha gente, pero tú tienes ese miedo, esa creencia", dice Congost.

Este pensamiento es uno de los más limitantes: la creencia de que si dejas a tu pareja, te quedarás solo o sola para siempre. Y lo más curioso es que ocurre incluso cuando no estás feliz en la relación.

Nos aferramos a ciertos detalles que sí nos gustan: "es muy divertido", "nos reímos mucho juntos", "me ayudó en un momento complicado", "tenemos química"… Pero no vemos todo lo demás que no funciona: la falta de respeto, la distancia emocional, la incompatibilidad de valores, la dependencia, los celos…

Silvia Congost lo deja claro: esas características positivas no son exclusivas de esa persona. Hay miles de personas ahí fuera con cualidades similares o incluso mejores, pero nuestro miedo nos impide ver con objetividad. Nos aferramos a la escasez emocional y no a la posibilidad de una relación realmente sana.

3. El miedo a que cambie justo cuando te vayas

"Y la tercera, es la de pensar que como llevas tanto tiempo apostando y esforzándote para que cambie, ahora que le dejarás va a cambiar y llegará la siguiente persona y se lo llevará 'arreglado'", afirma Congost.

Este pensamiento es tan doloroso como paralizante. Sientes que has invertido años de tu vida, paciencia, amor, incluso tu salud mental, intentando que la relación funcione. Has dado todo de ti para que cambie. Entonces, cuando por fin te planteas dejarlo, surge el miedo: "¿Y si justo después de dejarme, mejora? ¿Y si la próxima persona se encuentra con todo lo que yo estuve esperando?"

Este razonamiento, según la psicóloga, también es completamente irracional. Primero, porque nadie “se lleva arreglado” a nadie. Cada relación es distinta. Y segundo, porque no deberías quedarte con alguien solo para no beneficiar a la siguiente persona. Tu objetivo no es ganar una batalla, es recuperar tu bienestar y tu dignidad emocional.

¿Por qué sigues con esa persona?

“Lo que tienes es que salir de esa relación porque ahí no hay un amor sano”, concluye Congost con contundencia. Y tiene razón. Cuando una relación se basa en el miedo, la dependencia o la resignación, no es amor. Es apego insano. Un amor sano no te hace dudar de ti, no te resta autoestima ni te hace sufrir de forma constante. Un amor sano es equilibrio, respeto, admiración y crecimiento.

Salir de una relación que no va bien es doloroso, pero quedarse puede serlo aún más. Romper con estas creencias irracionales es el primer paso para reconstruirte y permitirte un futuro donde sí haya espacio para el amor de verdad.

Si estás en esta situación lo mejor es hacerte las siguientes preguntas y contestarte con verdadera honestidad:

¿Estoy feliz en esta relación?

¿Estoy aquí por amor o por miedo?

¿Me quiero lo suficiente como para priorizar mi bienestar?

Silvia Congost ha ayudado a miles de personas a entender que amar no debe doler, y que salir de una relación tóxica no es un fracaso, sino un acto de valentía. El primer paso es creer que mereces algo mejor.