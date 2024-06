Apunta estos 7 consejos deportivos para promover tu bienestar físico y psicológico

El verano está a la vuelta de la esquina y quizá te entren las prisas por la operación bikini. Tienes que saber que esto va más allá de tener un determinado aspecto físico. Se trata de mejorar tu salud y tu bienestar general.

Por esta razón, a continuación encontrarás consejos prácticos y efectivos para que logres tus objetivos fitness de una forma saludable y sostenible, además de sumergirte en un nuevo estilo de vida.

Metas realistas

¿Conoces las metas SMART? Son las siglas en inglés de específico, medible, alcanzable, realizable y en un tiempo determinado. No lograr objetivos nos frustra y desanima, así que evita a toda costa fijarte unos que sabes que no vas a poder cumplir.

Los ejercicios de fuerza combinados con el cardio son una buena opción.

Piensa en actividades que sepas que vas a poder llevar a cabo de manera continuada y con las que puedas ir incrementando su dificultad poco a poco. Por ejemplo, puedes empezar con un circuito de pesas para ir subiendo la carga según vayas notando que puedes asumir más. Otra posibilidad es empezar a trotar en la cinta o en exterior e ir aumentando de manera progresiva tanto la distancia como el ritmo en la carrera.

Escribe tu plan

Marca el trabajo a realizar a lo largo de las semanas para comprometerte con él. Cuando lo escribimos lo interiorizamos mucho más. Será clave para tener el foco en nuestra rutina deportiva.

Mi recomendación es que te plantees un entrenamiento con actividades de trabajo de fuerza full-body (cuerpo completo) combinado con trabajo cardiovascular a un buen ritmo o, incluso, con alta intensidad (tipo HIIT).

Y no, no todos los días tienes la misma motivación, pero intenta no perder tu rutina establecida. Es mejor que hagas menor tiempo o menor esfuerzo durante la actividad, pero que no pierdas la sensación de haber entrenado. También puedes hacer cualquier otra actividad que te apetezca como pasear, yoga, patinar, etc. ¡La cosa es moverse!

Actividad al aire libre

El verano se acerca, viene el calorcito y es posible que prefieras hacer tu ejercicio al aire libre. ¡No hay problema! Los trabajos de full body y cardiovascular puedes hacerlos fuera. Combina flexiones con sentadillas y haz unos sprints en cuestas. Te aseguro que será un entrenamiento muy exigente con el que lograrás quemar muchas calorías.

Y si donde vives tienes playa, puedes hacer una caminata a buen ritmo por la arena. Te aseguro que lo notarás.

El deporte al aire libre es ideal para esta época.

Cuida tu alimentación

Somos lo que comemos. Como nos alimentemos juega un papel fundamental a la hora de conseguir 100% nuestros objetivos. Opta por una alimentación equilibrada y saludable, con nutrientes variados. Mi consejo es que busques asesoramiento profesional para que te indique unas pautas.

Pero, para empezar, elige alimentos lo menos procesados posibles. Fíjate bien en la composición, porque muchas veces leemos light y son alimentos que no nos van a ayudar a lograr nuestras metas. Verduras, carnes, pescados, huevos, frutas… Los alimentos naturales son siempre una mejor opción para nutrirnos adecuadamente.

¡Agua, por favor!

Somos aproximadamente un 70% agua. No olvides que este líquido es imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entrenando podemos perder unos dos kilos en forma de agua. Y si hace calor, más todavía.

Si no mantenemos un correcto control de la hidratación, nuestro rendimiento caerá en picado además de poner en riesgo nuestra salud.

Hidrátate poco a poco antes de realizar la actividad física. Con 2-3 vasos de agua es suficiente. En caso de que entrenes en un sitio de mucho calor, podrías ingerir un poco de una bebida isotónica para mantener un correcto equilibrio electrolítico.

Durante la actividad, aunque no tengas sed, bebe un algo de agua cada 10-15 minutos. Así aseguras tu buen nivel de hidratación.

Descansa para mejorar

El descanso es un aspecto fundamental para ver resultados. De hecho, sin un buen descanso, no hay mejora, e incluso, puedes sentir que no avanzas al ritmo esperado.

Mientras dormimos nuestro cuerpo se recupera. Se liberan hormonas que ayudan a un correcto funcionamiento fisiológico y favorece una adecuada reparación de los tejidos musculares sobreestimulados durante nuestros entrenamientos.

Es importante darle a nuestro cuerpo un buen descanso. Así que escucha y cuando te pida bajar el ritmo, bájalo. Recuerda que todo en lo que a cambios se refiere es una carrera de fondo, y los físicos no iban a ser menos. La constancia será tu mejor aliada que, junto con tu buen hacer, te harán llegar lejos.

Compartir es vivir

Está demostrado que aquellas personas que no tienen una adherencia plena a una actividad mantienen su constancia en muchos de los casos si lo hacen en compañía, evitando el abandono. Así que te animo a buscar a tu aliado o aliada en tus entrenamientos, sobre todo para coger rutina, porque si compartes afición con alguien lograr la meta será más fácil.

Yo lo tengo claro, el mejor cuerpo es el que tiene una mente sana. Los beneficios del deporte están demostrados: reduce el estrés, fortalece tus músculos, mejora la autoestima… Implementa poco a poco estos consejos para asentar una base y te aseguro que verás resultados. Get fit, be active!