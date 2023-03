Descubre la bebida que triunfa entre las jóvenes: no engorda y hace que te mantengas hidratada

¿Cuántas veces has quedado con amigos, familia o con tu pareja y te has pedido una bebida con alcohol cuando realmente no te apetecía?

Para hacer frente a esta realidad ha surgido una tendencia, especialmente entre las más jóvenes, que es optar por un mocktail en lugar de pedir una cerveza, un vino o un combinado.

Mocktail es una combinación de las palabras mock y cocktail y viene a ser una simulación del cóctel, una bebida sofisticada, pero sin alcohol.

Se trata de una propuesta ideal para aquellos que quieran llevar una vida más saludable, libre de alcohol. Si sustituyes una bebida espirituosa por un mocktail te librará de las calorías vacías del alcohol y de la deshidratación que este provoca.

Por tanto, no te engordará lo mismo que una bebida con alcohol (lo primero que cualquier dieta elimina) y te mantendrá hidratada. Además, en función de los ingredientes que incluya, podrá aportar nutrientes adicionales.

Una moda entre los jóvenes

Los movimientos NoLo (no and low alcohol), sober curious y mindful drinking, que abogan por eliminar o reducir el consumo de alcohol, se encuentran en un momento álgido.

Las nuevas generaciones cada vez apuestan más por la supresión de bebidas con alcohol, concienciados de los efectos perjudiciales que producen.

Y el hecho de que existan cócteles sin alcohol en las cartas de las coctelerías ayuda a normalizar que se puede disfrutar de salir sin beber y que ya no es una opción de gente rara.

Los mejores mocktails

Si te apetece disfrutar de un buen mocktail, pero no sabes cuál pedir, te recomendamos cinco que nos encantan.

Té de Jamaica. El mejor para el invierno, ya que puede servirse frío o caliente.

Té de Jamaica. istock

Ingredientes: 2 palitos de canela, 2 cucharaditas de pimienta de Jamaica, 2 cucharadas de jugo de limón fresco, 1 trozo de jengibre, 1/4 de taza de pétalos secos de Jamaica, 1/2 taza de miel y rodajas de limón para decorar.

San Francisco. Divertido, refrescante e ideal para el verano.

Cóctel San Francisco. istock

Ingredientes: 2 ml de zumo de naranja, 2 ml de zumo de limón, 1 ml de zumo de piña, 1 cucharada de granadina y soda.

Perrier Red Rabbit. Perfecto para una tarde de primavera en la que la noche entra más tarde y las temperaturas comienzan a subir.

Cóctel Perrier Red Rabbit. istock

Ingredientes: 120 ml de agua mineral Perrier, 20 ml de jugo de limón, 15 ml de sirope, 5 frutillas, un cuarto de pimiento rojo en trozos.

Daiquiri de sandía 0,0. Tan solo pensar en este mocktail nos transporta a una tarde en la playa.

Mocktail daiquiri de sandía. istock

Ingredientes: 200 g de pulpa de sandía, 10 ml de zumo de uva blanca, 4 cucharadas de almíbar, 4 cucharadas de zumo de limón y hielo picado.

Margarita Sunrise sin alcohol. Un clásico para los momentos más sofisticados.

Margarita Sunrise sin alcohol. istock

Ingredientes: 250 g de piña en rodajas, 250 g de hielo, 25 g de azúcar, 2 naranjas en rodajas, 1 limón pelado, 1 lima pelada y 1 lima en rodajas.

¿Dónde vamos?

Ahora que tienes claro que quieres probarlo, ¿no sabes dónde ir? Te recomendamos cinco lugares donde disfrutar de un buen móctel por España.

Gymage Lounge Resort (C/ Luna, 2, Madrid). Un oasis en medio de la capital para poder relajarte y disfrutar de las vistas mientras saboreas un delicioso mocktail. ¡Te sorprenderá su amplia oferta!

Un oasis en medio de la capital para poder relajarte y disfrutar de las vistas mientras saboreas un delicioso mocktail. ¡Te sorprenderá su amplia oferta! My Way (Carrer de les Heures, 4-10, Barcelona) . Un elegante restaurante y coctelería en el que deleitarte cerca de la Plaza Real y Las Ramblas.

. Un elegante restaurante y coctelería en el que deleitarte cerca de la Plaza Real y Las Ramblas. Clandestino (C/ Marqués de dos Aguas, 6, Valencia) . El concepto de speakeasy se encuentra en Valencia en este restaurante de vanguardia al que da un toque de diversión adicional.

. El concepto de speakeasy se encuentra en Valencia en este restaurante de vanguardia al que da un toque de diversión adicional. El Gallo Negro (C/ Arfe, 7, Sevilla). Esta coctelería moderna te envolverá en un halo de intimidad rodeada de grandes cristaleras y elegantes lámparas.

