Los 5 productos de belleza que necesitas para conseguir un maquillaje de pasarela profesional

Los maquilladores profesionales de L'Oréal Paris fueron los encargados de poner a punto a algunas de las modelos más internacionales en el desfile 'Desfila Tu Valía' de que cerró la 77 edición de la Mercedes Benz Fashion Week. Inspirada en su atemporal eslogan 'Porque Nosotras lo Valemos', resultó toda una declaración de intenciones.

Pisando fuerte, mujeres de diferentes esferas, edad y condición como Nieves Álvarez, Natalia Sabe, Desire Cordero, Vanesa Romero o Paloma Lago fueron las protagonistas de este desfile con un mensaje feminista, con diseños de once creadoras e inscrito dentro del programa creado por L'Oréal en 2020, "Stand Up contra el Acoso Callejero", que busca ayudar y educar para que las mujeres puedan sentirse seguras frente al acoso en la calle.

Los productos de L'Oréal Paris para MBFWMadrid.

Descubre los cinco productos que utilizó el equipo de L'Oréal para conseguir el look natural y súper favorecedor de las modelos que desfilaron en 'Desfila Tu Valía'.

1 - Clinical Sérum con vitamina C

El primer paso es aplicar este sérum salicílico que contiene un 12 % de Vitamina C de grado dermatológico formulado con la forma más pura de la vitamina recomendada por los dermatólogos. Además, está potenciada por la vitamina E antioxidante y el ácido salicílico regenerador que previenen y corrigen el tono irregular, suavizan la textura de la piel y mejoran el aspecto de los poros, al mismo tiempo que corrigen las líneas de expresión.

Aplicado de forma tópica, este sérum con vitamina C, también conocida como ácido L-ascórbico, aumenta la luminosidad de la piel, reduce la hiperpigmentación y las manchas oscuras y estimula la producción de colágeno. Además, neutraliza los radicales libres mejorando la capacidad de la piel para combatir los factores de estrés externos, como los rayos UV y la contaminación.

2 - Base de maquillaje Infallible 32h Matte Cover

Sobre la piel ya preparada, la base de maquillaje Infalible Matte Cover de L'Oréal Paris tiene una textura ultra fluida que se adapta a la piel para conseguir un acabado mate que dura hasta 32 horas. Este maquillaje asegura máxima cobertura y una piel mate durante todo el día. Asegura máxima resistencia al agua, al sudor o al calor.

Un resultado súper natural tanto si se aplica con los dedos, con una brocha o utilizando una esponja de maquillaje, siempre desde la parte superior hacia la inferior del rostro. Además, gracias a su contenido en Niacinamida, esta base de maquillaje consigue alisar visiblemente la piel.

3 - Eyeliner Infalible Fine Liner 36h

Para crear los looks de ojos más creativos, el equipo de maquilladores de L'Oréal Paris utilizó el delineador en rotulador Micro-Fine Liner 36h con punta de alta precisión.

Tan fácil como elegir el delineado que prefieras y deslizar su punta ultrafina para una línea de precisión infalible. Permite dibuja los rabillos y delineados más precisos gracias a su trazo de 0,01mm con tinta fluida y ultra resistente. Consigue un maquillaje de ojos perfecto hasta 36 horas.

4 - Máscara de pestañas Pro Lift XXL

Este rímel está formulado para conseguir los mejores resultados profesionales en casa. Cuenta con un doble cepillo que da la mayor extensión a las pestañas. Sin grumos, sin emborronar y sin pesadez.

Una máscara de pestañas en dos pasos que combina ciencia y cosmética para crear el aspecto de unas pestañas naturalmente más levantadas y más largas hasta 24 horas.

5 - Barra de Labios Color Riche Intense Volume Mate

En el icónico tono 336, Rouge Avant-Garde, este labial Color Riche de L'Oréal en acabado mate empolvado está hecho en base a una fórmula mejorada que aporta volumen, larga duración de hasta 16 horas y una alta pigmentación que no transfiere.

Además, también cuida los labios gracias a su aceite de argán y al ácido hialurónico, con una sensación de hidratación que dura todo el día y evita que se formen grietas en los labios.

FOTOS EXCLUSIVAS DE: JAVIER PEREZ - PLA (@javierppla)

REALIZACIÓN: Natalia Bengoechea (@nataliabengoechea)

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: L'ORÉAL PARIS

DIRECCIÓN DE CASTING : ESMA EVENTOS

AGRADECIMIENTOS A LA PASARELA MBFWM, A IFEMA Y A PIN UP COMUNICACIÓN

