Shakira, Taylor Swift o Adele: mujeres que sirvieron su venganza en forma de canción

Shakira ha estrenado su última canción 'SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53', una colaboración con Bizarrap en la que se despacha lanzando unas cuantas directas (como bien dice Ibai Llanos, aquí no hay indirectas) al futbolista Gerard Piqué que, por si alguien no se ha enterado todavía, le fue infiel y está en la actualidad con otra mujer.

Las redes sociales están revolucionadas, Shakira ha conseguidor convertir en Trending Topic muchas de las frases de la canción. Algunas como “una loba como yo no está pa’ tipos como tú", "entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música, perdón que te sal-pique", "me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú, pa’ tipos como tú".

Sobre si está bien o mal, hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que es una manera de sacar la rabia y el dolor, una terapia. Las canciones son una manera de canalizar el dolor, sentimiento del que han nacido grandes éxitos de la música. Repasamos algunos de los ejemplos más famosos de mujeres que han sentido dolor mezclado con un poquito de venganza y han creado hits que, desde luego, creemos que consiguieron lo que buscaban. Empezando por Shakira:

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Nada más que añadir.

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

Taylor Swift es la reina de usar las canciones para canalizar sentimientos, entre otros, lo de venganza a sus ex. Jake Gyllenhaal fue novio de Swift y, según cuentan, gastó 160.000 en llevarla en un avión privado a una cita. Sin embargo, para romper le bastó un mensaje de texto. Se cree que "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Almost Do", "State of Grace", "All Too Well" y "The Moment I Knew" tratan sobre él.

Además, la relación con el actor es una de las muchas mencionadas en la canción "Coney Island" de Evermore, específicamente la línea: "¿estabas parado en el pasillo con un gran pastel, feliz cumpleaños?", que hace referencia a que Jake Gyllenhaal no se presentó al 21 cumpleaños de Taylor. Fiesta que también se menciona en "The Moment I Knew" en y la versión de 10 minutos de "All Too Well".

Adele - Rolling in the Deep

Un ex del que no se sabe el nombre inspiró este álbum de Adele, del que "Rolling In The Deep" es considerada una de las canciones de venganza más fuertes que jamás se haya escrito. Cantando apasionadamente sobre su dolor y haciéndole saber a su ex que no debe ser subestimada.

"Someone Like You" no habla de venganza pero sí de superación y es otra canción que llegó al corazón de muchas mujeres que pensaban en esos ex a los que no habían podido olvidar al escucharla. La inglesa es capaz de inspirar con su música a cualquiera que haya tenido una ruptura dolorosa a demostrarse a sí misma que es más fuerte de lo que piensa y que puede seguir adelante.

Beyoncé - Irreplaceable

Irreplaceable es un himno para todas las mujeres que han sufrido desamor. Beyoncé canta sobre un hombre que le hace daño y después trata de regresar a su vida. Una canción de venganza que muestra que puedes empoderarte al dejar atrás a un novio infiel que no va a cambiar. Para muchas mujeres, también sirvió como una llamada de atención.

P!nk - So what

Después de su separación de Carey Hart, Pink escribió esta canción de venganza. Hay varias referencias a su relación en la canción en la que ella se eleva, disfruta de su carrera y le hace saber a su ex que no ha podido con ella. Esta canción se convirtió en un mensaje para que otras mujeres, además de convertirse en una de las mejores canciones de venganza de todos los tiempos.

Nancy Sinatra - These Boots Are Made for Walking

Si hay una canción que hable de pasar por encima a un hombre que te maltrata y te engaña, esta es la canción. Nancy Sinatra se pone sus mejores botas para pisotear al hombre que le ha hecho daño y que él no tiene nada que hacer más que mirar.

Carly Simon - You're So Vain

Warren Beatty era bien conocido por tener muchos coqueteos con mujeres. Su exnovia, Carly Simon, se convirtió en una de sus múltiples amantes despreciadas que decidió que ya era suficiente. En la canción no hace referencia explícita al actor pero, durante décadas, se ha comentado que la letra hablaba de él. De hecho, el mismo Beatty le agradeció que se la escribiese.

