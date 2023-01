Las redes te enseñan a sacar el mayor partido a tu armario

Todas hemos pasado alguna vez por esos largos ratos frente al armario preguntándonos “¿qué me pongo hoy?" y, acto seguido, nos hemos lamentado con un “no tengo nada que ponerme”. Pero, la mayoría de las veces, nuestras perchas rebosan de prendas que, simplemente, no sabemos muy bien cómo combinar.

Las gurús de la moda de las redes sociales tienen la solución perfecta para este fashion drama. Se trata de aprovechar las prendas más básicas que guardas al final de tu armario y usarlas para crear diversas combinaciones, ya sea un outfit para el día a día, para ir al trabajo o para una ocasión especial.

Si estás falta de inspiración y quieres sacarle el mayor partido a tu armario, reduciendo tus tiempos matutinos de selección de look, descubre las diversas posibilidades que puede ofrecer una misma prenda de ropa con los looks más populares de TikTok. MagasIN te lo pone fácil, ¡sigue leyendo!

[Hacer el cambio de armario con el método de Marie Kondo: ¿qué guardamos y cómo?]

Un top, cinco outfits

El tank top arrasó como tendencia durante la última temporada. Su comodidad y versatilidad lo han convertido en el básico definitivo e indispensable en el armario de cualquier amante de la moda. Si tienes uno, tienes un tesoro, así lo demuestra este perfil de TikTok. Con un mismo top, de color gris en este caso, puedes crear cinco outfits completamente diferentes.

La primera opción, más deportiva, podría inspirarse en un look clásico de Lady Di cuando salía del gimnasio. Combina tu top con una mallas ciclistas, también en absoluta tendencia, unas sneakers y añade una camisa para conseguir el resultado más ropedor.

Pero si lo que buscas es inspiración para un evento más formal, puedes apostar por combinar el top con un conjunto de traje, tanto con pantalón como con falda. Puedes añadirle unos zapatos tipo loafers que no podrían estar más a la moda.

Otros looks más casuales resultarían combinando un mismo top con un trench y una mini falda en color camel al más puro estilo Miu Miu o, si prefieres ir más cómoda, con unos vaqueros wide leg y una americana oversize. ¡Y ya estás lista para ser una it girl!

Un conjunto deportivo, cuatro outfits

Quien dijo que la moda deportiva no valía para nada más que ir al gimnasio, estaba muy equivocado. Ahora los looks que combinan lo atlético con lo ocioso se han convertido en la tendencia clave del athleisure. Celebrities de la talla de Kendall Jenner o Hailey Bieber no han dudado en coronarlo como el rey del street style.

En este caso, un conjunto deportivo básico como puede ser una mallas y un top negro, ofrece múltiples posibilidades. Puedes conseguir un look diario de lo más cómodo y estiloso, combinándolo con una americana y unas sneakers.

Pero si quieres adoptar un estilo más tipo Kardashian y acudir a tus reuniones más elegante, combínalo con una botas mosqueteras negras y un trench largo camel, ambas prendas también en absoluta tendencia.

Finalmente, si lo que buscas es un look verdaderamente deportivo, añade a tu conjunto una sudadera atada sobre los hombros y un bolso boho debajo de tu brazo, serás la más glamourosa del gimnasio.

Un vestido, cuatro outfits

El little black dress es un clásico indispensable que tiene tantas posibilidades como años siendo tendencia. Desde los diseños pioneros de Coco Chanel o Givenchy hasta las opciones más innovadoras como la última colección de Off-White. No hay temporada en la que no aparezca un vestido negro corto en pasarela.

Este perfil de TikTok te ofrece cuatro combinaciones distintas, en función de la ocasión a la que quieras acudir. En primer lugar, si buscas un look para una reunión formal o de trabajo, opta por combinar tu vestido con una chaqueta de tejido tweed, también clásica de Chanel, y unos tacones también negros de lo más elegantes.

También puedes sacarle el máximo partido a esta prenda en tu día a día combinándolo con una camisa blanca o una americana beige por encima, en ambos looks puedes añadir una sandalia o unas sneakers, tú eliges el nivel de comodidad.

Por último, y casi más importante, combinar tu vestido negro para conseguir un look de noche, el clásico de los clásicos. No necesitas mucho más para lucir despampanante, el vestido lo hace todo.

Sigue los temas que te interesan