6 cuentas de Tiktok que tienes que seguir este 2023

Las estrellas de la fama en la era digital no las reparte Hollywood, sino el gigante de TikTok. Lo que nació como una aplicación para compartir vídeos de corta duración, se ha convertido en todo un imperio de creadores digitales que amasan miles y millones de seguidores en sus perfiles.

Aquellos contenidos que más han destacado durante el 2022 por su creatividad y autenticidad en la red social recibieron su pertinente reconocimiento en los Premios For You Fest el pasado mes de diciembre. Las categorías abarcaban desde el maquillaje y la moda, hasta la cocina y la educación, pasando, cómo no, por la comedia y el entretenimiento.

Tanto si ya eres un usuario común de la plataforma como si, por el contrario, aún te cuesta entrar en este mundo, magasIN te trae 6 cuentas imprescindibles que fueron galardonadas en TikTok por su contenido de calidad y que no te puedes perder este 2023. Descubre a tus nuevos favoritos y dale al botón del follow.

@aleagullosm

Alejandra Agulló es la joven que se adueñó del filtro de ‘cara cuadrada’ en TikTok para hacer sketches de comedia junto a su familia. Su humor, sus dotes interpretativas y, sobre todo, su madre han sido los factores del éxito de su perfil, que ya acumula 4.5 millones de seguidores en la plataforma.

@cocinaconcoqui

Coco, o Coqui para sus 3.3 millones de seguidores en TikTok, es una “friki de la cocina”, tal y como ella misma se define en su Blog. En su perfil comparte recetas y una gran variedad de platos asiáticos que te abren el apetito con tan solo uno de sus vídeos, tanto para los más expertos como para los más novatos de los fogones.

@nuria.adraos.makeup

Nuria Adraos es maquilladora profesional, especializada en el bodypainting a mano alzada. Sus vídeos sobre los procesos de sus maquillajes de caracterización son todo un éxito en la TikTok, donde ya cuenta con 4.9 millones de seguidores. Además, cuenta con una tienda online en la que vende cuadernos, agendas y pósters ilustrados con sus creaciones.

@immartacamin

Marta Camin es una de las principales referentes de moda en TikTok España. Sus contenidos se centran en compartir tendencias, comentar looks de celebridades y dar consejos sobre estilo. Pero su perfil no se centra solo en la estética, también aboga por temáticas como el body positive. Su estilo es rompedor, muy colorido y ha conseguido conquistar ya a medio millón de seguidores en la plataforma.

@patriciafedz

Patricia Fernández enfoca su perfil desde un punto de vista más educativo, pero sin dejar de lado el entretenimiento casi inherente de la plataforma. Comparte con sus más de 200 mil seguidores datos curiosos, historias desconocidas e información general sobre cultura y literatura. Además, comparte recomendaciones sobre novelas y comenta la actualidad relacionándola con el pasado.

@anaig_83

Ana Iglesias es tiktoker, empresaria y madre de 8 hijos. En su perfil, también conocido como ‘Una locura de familia’, comparte su día a día con tantos miembros en una casa y ofrece consejos sobre cómo conciliar el trabajo y el cuidado de una familia numerosa. Por eso, no duda en responder siempre las preguntas de sus 2.5 millones de seguidores en la red social.

