8 de 14

Principiante Kit de tejer Himba Snood, de We Are Knitters. 36,75 €

Libro Frida Kahlo: Making Her Self Up, de Claire Wilcox. US$36.32

Libro Pasaporte a la felicidad: La vuelta al mundo en 50 palabras que definen la buena vida, de Meghan C. Hayes. 16,10 €

Sérum de noche Blue Retinol, de Biotherm. 69,30 €

Serum Ácido Hialurónico Life Plankton Elixir, de Biotherm. 38,17 €

Crema de alga Blue Therapy Red Algae Uplift, de Biotherm. 61,60 €

Limpiador facial Cera Repair Foam, de Biotherm. 19,95 €

Sérum de noche regenerador Elixir Botanique, de Yves Rocher. 55,40€