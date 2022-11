Cómo organizar un día de Acción de Gracias siguiendo la tradición.

Puré de patatas, salsa de arándanos, guarnición de judías verdes, mermelada de frutos rojos, salsa de carne, tartas tradicionales… Tendrás que pensar en cada detalle y no olvidar que sin pavo no hay celebración, ya que se trata del plato principal alrededor del que gira todo el menú.

No dejes las compras para el último día : cada vez son más las familias en España que se deciden a celebrar este día, así que no esperes a comprar los ingredientes en el último momento.

Si el número de invitados es mayor del esperado, no dudes en pedirles ayuda proponiéndoles que traigan algún plato hecho de casa o asignándoles a cada uno una tarea para ese día.

No olvides incluir tarjetas de mesa con los nombres de cada invitado para que todos sepan dónde sentarse o incluso tarjetas con el menú de ese día para que puedan llevárselo de recuerdo.

Decora tu hogar para la ocasión : ocuparte de la decoración de la casa, de la mesa o de los típicos arreglos florales de Acción de Gracias también es otro de esos pasos imprescindibles que no podrán faltar para ese día. Intenta planificarlos con antelación y evitarás que te invada el estrés de dejarlo para el último momento.

No te olvides de las bebidas : en el Día de Acción de Gracias el menú es una de las preocupaciones principales, pero tampoco deberás olvidarte de las bebidas. Si quieres ahorrarte quebraderos de cabeza invita a que sean los comensales los que se encarguen de traerla y si no asegúrate de incluir variedad de bebidas acorde a todos los gustos, además de llenar el congelador con varias bolsas de hielo para la ocasión.

No olvides que además elegir una hora adecuada para la cena es esencial y esta deberá ser lo suficientemente pronto para que los invitados no se vayan a la cama recién cenados, pero también lo suficientemente tarde para que te de tiempo a preparar y cocinar todo.

Elabora un planning para ese día : aunque decidas adelantar tareas, parte del menú y la decoración, el mismo Día de Acción de Gracias no dejará de ser un frenesí de planes para que todo esté perfecto.

Diviértete y no des importancia a los imprevistos: esta fiesta consiste en estar agradecido por lo que tienes, así que aunque el menú no salga como tenías esperado, algún invitado se retrase o el pavo se haya quemado; no te olvides de disfrutar de esta reunión única con familiares y amigos y de las anécdotas que surjan.