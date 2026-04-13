No es un libro para decorar los muebles de tu casa: es una herramienta que te ayudará a cambiar tu relación con el dinero

Por qué escribí este libro (y por qué deberías leerlo).

Llevo más de dos años explicando finanzas en Instagram y la pregunta que más me hacen es: "¿Por dónde empiezo?" Este libro es la respuesta. Todo lo que necesitas saber para dejar de sentirte perdida con el dinero, sin 'palabros' raros ni fórmulas complicadas.

Lo escribí porque estoy harta de ver libros de finanzas que parecen escritos por alienígenas. "Su cartera", "diversifique sus activos"... ¿En serio? La gente necesita saber cómo ahorrar para las vacaciones, no cómo hablar como un ejecutivo de Wall Street. Aquí lo digo claro: el dinero, las deudas, el ahorro.

Mi parte favorita es el capítulo donde explico cómo salir de las deudas. No con teorías bonitas, sino con un plan real paso a paso. Porque yo estuve ahí, pagando tarjetas de crédito con otras tarjetas. Funciona porque lo probé en mi propia piel antes de recomendártelo a ti.

El capítulo que más me costó fue el de las crisis. Tuve que revivir momentos difíciles: perder la casa, no saber cómo llegar a fin de mes, tomar decisiones que nunca pensé que tendría que tomar.

Pero está ahí porque si lo estás pasando mal ahora, necesitas saber que hay salida, que no eres el primero y, por supuesto, tampoco el último.

Te recomiendo este libro si alguna vez has pensado: "No valgo para esto". Mentira. No necesitas ser un genio, necesitas que alguien te explique las cosas sin tratarte como a un niño. Y eso es exactamente lo que hago aquí: explicarte cómo lo haría con mi amiga. Empieza por donde quieras. ¿Tienes deudas? ¿Nunca consigues ahorrar? ¿Quieres invertir pero te asusta?

No hace falta que lo leas de principio a fin como si fuera una novela. Ve a lo que necesites ya.

Hay ejercicios al final de cada capítulo. Hazlos. En serio. No son deberes del cole, sirven para que veas tu situación real en números. Sin autoengaños, sin "más o menos sé cuánto". Las cifras no mienten y necesitas verlas claras para mejorarlas.

Lo mejor de Domina tu dinero es que no te juzga. Me he comprado cosas sin sentido, he metido la pata con inversiones, he ignorado facturas esperando que desaparecieran solas.

He hecho todo mal antes de hacerlo bien. Y aún así, aquí estoy: con mi negocio, mi casa, durmiendo tranquila.

Si yo pude aprenderlo partiendo de cero (y de menos que cero, con deudas), tú también puedes. Este libro es tu atajo: todo lo que tardé años en aprender, masticado y simplificado. Sin perder el tiempo, sin rollos, directo al grano.

Léelo con un bolígrafo. Subraya. Dobla las esquinas. Márcalo. No es una joya de decoración para tu estantería, es una herramienta de trabajo. Úsala como tal y en seis meses me cuentas cómo ha cambiado tu relación con el dinero.

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