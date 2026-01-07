Tu serenidad es un asunto urgente: no normalices vivir con estrés

En 2012 me fui a vivir a Chile y, estando allí, me diagnosticaron gastritis crónica, migrañas, una enfermedad rara del esófago, un trastorno de ansiedad generalizada y una depresión. El estrés crónico y la ansiedad se habían apoderado de mi vida y de mi cuerpo.

Una amiga chilena solía decir, con toda la parsimonia del mundo: "Pues yo estoy operada de los nervios", a lo que yo le contestaba: "¡Yo también quiero operarme de los nervios!". Pero, ¿cómo se hace…?

Desde pequeña había sufrido los estragos del estrés y la ansiedad, sin poner demasiada conciencia en lo que me pasaba ni en cómo solucionarlo. Pero aquel momento de mi vida era diferente.

Necesitaba estar sana y presente para mis hijos, y eso me dio la fuerza y la determinación necesarias para recuperar la salud y la energía perdidas. Estaba dispuesta a hacer lo hiciera falta.

Y sin pretenderlo, me convertí en mi propio caso clínico. Empecé a estudiar el impacto del estrés en la salud y cómo prevenir y revertir sus efectos.

Me formé, probé toda clase de técnicas, terapias y disciplinas, con unas acerté y con otras fallé, y entendí muchas cosas. Lo que he descubierto es abrumador: perdemos el presente mientras perseguimos una versión ideal de nosotras mismas y del mundo que nos rodea.

Vamos detrás de una zanahoria que, cuando llega, nos da una efímera sensación de satisfacción… y luego, a por otra zanahoria.

El estrés no es el tráfico, la carga mental o el pesado del jefe. Es la autoexigencia, la ausencia de límites y esa voz interna que te dice que parar no está bien, que nada es suficiente, que tú no eres suficiente.

La raíz del problema está en nuestro diálogo interno, en lo desconectadas que estamos de nuestros cuerpos y en lo lejos que estamos de vivir según nuestros valores. El estrés surge de lo que vivimos, sí, pero sobre todo de cómo interpretamos y respondemos a eso que vivimos.

Objetivo Serenidad ha nacido con vocación de servicio: es una guía sencilla y práctica para quienes se sienten acosadas por la ansiedad, que ofrece las herramientas que fueron mi propio salvavidas y las vivencias que me ayudaron a comprender, en profundidad, las raíces del estrés.

El libro recoge la metodología Serena tu Vida que he creado y perfeccionado durante los últimos diez años, donde he integrado autoconocimiento, neurociencia, técnicas de gestión del estrés y anclaje de hábitos.

No hay varitas mágicas, pero hay un camino lleno de esperanza. Un método con el que puedes aprender a conocerte a ti misma, a gestionar tus emociones y a cultivar los hábitos que te lleven a vivir con calma, presencia y coherencia.

Hoy, con una sonrisa, puedo decir que soy una mujer "operada de los nervios" y que todos los diagnósticos que me dieron en Chile han desaparecido de mi historial clínico.

Romperme fue durísimo y, aunque aquel quiebre se haya convertido en un regalo, tú no necesitas romperte para hacer el cambio.

Ojalá que, Objetivo Serenidad te acompañe como una amiga que te entiende, te sostiene y te recuerda que siempre estás a tiempo de aprender a vivir de una manera diferente.

