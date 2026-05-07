La ciudad española del siglo I d.C. que parece la Toscana: es Patrimonio de la Humanidad

Elegir una sola ciudad de España nunca es fácil. Pocos países cuentan en una geografía tan limitada una mezcla tan poderosa de patrimonio, paisaje, historia y cultura.

De norte a sur, el mapa está repleto de pueblos y ciudades que conservan siglos de memoria y una identidad propia que sigue intacta. El último tabloide en hacerse eco de uno de los pueblos españoles con mayor encanto ha sido el diario inglés The Sun.

Nos desplazamos hasta el corazón de Andalucía, en Málaga, para hablar de un municipio repleto de patrimonio, histórico y cultural, con más de 6.500 años de historia.

Antequera es una increíble villa repleta de palacetes, edificios originariamente religiosos, monumentos, una fortaleza de origen musulmán y hasta uno de los parajes naturales de mayor renombre de la provincia, El Torcal.

Una perfecta mezcla de múltiples influencias artísticas y arquitectónicas, como la andalusí, el barroco, o la estética de los pueblos blancos de Andalucía, hace que este sea el destino ideal para los que buscan lo mejor a la hora de conocer un nuevo destino.

El patrimonio de Antequera

Considerada como la "gran joya desconocida" por la prensa inglesa, lo cierto es que parte de la belleza histórica de Antequera fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Reconocido por el mundo entero, este lugar es una de las grandes maravillas que se debe visitar al menos una vez en la vida. Aunque España cuenta con un maravilloso patrimonio histórico-cultural, pocos municipios pueden presumir de tener la extensa riqueza de Antequera.

Un total de medio centenar de monumentos de gran relevancia mundial, por lo que no es complicado imaginar por qué se le reconoce como la "Florencia española".

Recorriendo la villa puedes apreciar las joyas arquitectónicas que aquí tiene lugar. Como si de un museo al aire libre se tratara, podrás descubrir por qué es la ciudad con más iglesias por habitante de España: 41.000 vecinos y más de 33 iglesias, monasterios y conventos.

Las más icónicas que no te puedes perder son la iglesia del Carmen, la de Santa María de Jesús, la iglesia de Santo Domingo y la iglesia Colegial de San Sebastián.

Pero, sin duda y sin desmerecer a las otras, una de las mayores maravillas que puedes encontrar en Antequera es el Recinto Monumental de la Alcazaba. Este se levanta en lo alto de una pequeña montaña, velando por la ciudad e integrándose en la belleza e historia de la misma.

Esta increíble obra arquitectónica, levantada sobre los restos de lo que fuera la antigua Anticaria romana y visigoda, también tiene una gran influencia árabe, debido al asentamiento musulmán en la ciudad en el siglo VIII.

La torre del Homenaje, más conocida como Reloj de Papabellotas, es la más importante de todo el recinto y uno de los mayores torreones musulmanes de toda Andalucía. Junto a ella y unida por una perfecta muralla, se encuentra la conocida como la Torre Blanca, conocida por la perfección técnica que presenta.

Dólmenes de Antequera

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, esta construcción megalítica merece un protagonismo aparte. El conjunto formado por tres increíbles dólmenes es una de las grandes joyas de Antequera.

El tholos del Romeral y los dólmenes de Menga y Viera, junto con los dos bienes naturales de La Peña de los Enamorados y El Torcal de Antequera, construidos durante el Neolítico y la Edad de Bronce, son una verdadera maravilla que no te puedes perder en este viaje.

Dolmen en Antequera, Málaga, Patrimonio de la Humanidad. iStock

El más antiguo de todos ellos es el dolmen de Menga, del que se estima se construyó hace unos 6000 años. No solo su antigüedad es lo que más llama la atención, sino su espectacular estructura y las grandes losas de piedra que conforman sus paredes y techo.

Llegar hasta Antequera te llevará menos de una hora desde Málaga, por lo que no tienes excusa para visitar esta maravilla andaluza. Naturaleza, arquitectura, historia y cultura en un solo municipio que es considerado de los más espectaculares de todo el país.