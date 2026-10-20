Qué es el PDRN: el nuevo ingrediente antiedad que rellena las arrugas y mejora la firmeza y elasticidad de la piel

La pérdida de colágeno es uno de los procesos que explican los cambios que experimenta la piel con el paso del tiempo. Poco a poco, el rostro puede perder parte de su volumen, la textura volverse menos uniforme y las líneas finas hacerse más visibles.

Aunque el envejecimiento cutáneo depende de factores como la genética, la exposición solar y los cambios hormonales, la cosmética puede ayudar a mejorar el aspecto de la piel y mantenerla hidratada.

En esa búsqueda de fórmulas que actúen sobre varios signos de la edad, Clinique amplía su línea Smart Clinical Repair™ con una nueva crema que combina colágeno, PDRN y péptidos.

Su objetivo es que la piel tenga un aspecto más relleno y se sienta más firme y elástica, sin recurrir a una textura pesada que dificulte su uso diario.

Colágeno y PDRN

La nueva Smart Clinical Repair™ Collagen + PDRN Cream se apoya en una combinación de ingredientes destinados a mejorar la apariencia de la piel.

El colágeno contribuye a que se sienta más firme y elástica, mientras que el PDRN, un fragmento de ADN sódico popularizado en tratamientos estéticos coreanos, se incorpora en esta fórmula de uso tópico para ayudar a potenciar el colágeno natural de la piel.

En este caso, Clinique señala que su PDRN se obtiene mediante biotecnología a partir de la centella asiática, también conocida como cica. La fórmula incorpora, además, péptidos, que ayudan a reforzar la fortaleza de la piel, y ácido hialurónico, un ingrediente conocido por su capacidad para atraer y retener agua y mejorar temporalmente el aspecto de las líneas finas asociadas a la deshidratación.

La glicerina completa la composición como agente hidratante. La combinación busca que la piel conserve una apariencia más lisa y flexible, al tiempo que mejora la sensación de confort.

Es importante recordar que los resultados cosméticos no equivalen a una recuperación completa del colágeno perdido ni sustituyen los procedimientos dermatológicos cuando estos son necesarios.

Resultados comprobados

Según los datos facilitados por la firma, una prueba clínica realizada en 35 mujeres observó una piel visiblemente más rellena y con una sensación de mayor firmeza y elasticidad después de cuatro semanas de uso.

La marca también indica que una prueba clínica en 24 mujeres detectó una mejora de la textura y la luminosidad tras una sola aplicación. Son resultados obtenidos en grupos reducidos y bajo las condiciones de esas pruebas, por lo que la respuesta puede variar según las características y las necesidades de cada piel.

La recomendación de uso es aplicarla por la mañana y por la noche sobre el rostro y el cuello, después de la limpieza y de los pasos previos de la rutina. Por supuesto, durante el día, el último paso debe ser siempre un protector solar.

Cuidado de la barrera cutánea

La disminución de la firmeza no depende únicamente de la edad. La exposición acumulada a la radiación ultravioleta, el tabaco y otros factores ambientales también pueden contribuir al deterioro de las estructuras que mantienen la piel flexible.

A esto se suman los cambios hormonales de la menopausia, que pueden favorecer una mayor sequedad y una reducción de la elasticidad.

Por eso, una rutina antiedad no debería centrarse exclusivamente en las arrugas. Mantener la hidratación, utilizar protección solar a diario y escoger productos que respeten la barrera cutánea son medidas esenciales para mejorar el aspecto y el confort de la piel.

La nueva crema de Clinique se integra en ese enfoque, convirtiéndose en parte de tu rutina a través de una hidratante con ingredientes orientados a mejorar la apariencia de la firmeza, la elasticidad y la luminosidad de la piel cuando más lo necesita.