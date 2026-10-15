El secreto para lucir unas cejas más pobladas está en este sérum de marca española: rellena los huecos y pigmenta las canas

A partir de los 30, las arrugas empiezan a ocupar buena parte de nuestras conversaciones sobre belleza. Cambiamos las cremas faciales, nos acercamos un poco más al espejo y buscamos fórmulas que mantengan la piel luminosa, aunque el verdadero truco para conseguir un aspecto fresco muchas veces consiste en simplificar la rutina.

Sin embargo, hay otros cambios que también aparecen con el paso del tiempo y a los que no siempre prestamos la atención que merecen. Uno de ellos tiene que ver con las cejas: el pelo puede caerse con más facilidad, crecer de forma menos densa y perder parte de su pigmentación hasta dejar pequeñas zonas despobladas o algunos pelos blancos que antes no estaban ahí.

Por eso, igual que incorporamos el protector solar a nuestra rutina diaria, cuidar las cejas también puede formar parte de nuestros hábitos de belleza. Y ahora, además, podemos hacerlo más fácil que nunca con opciones como el Brow Density Complex, de LICO Cosmetics, un sérum formulado para tratar la pérdida de densidad y la aparición de canas.

Brow Density Complex: el sérum que cuida la densidad y el color de las cejas

Las cejas tienen un papel mucho más importante en nuestra apariencia de lo que a veces pensamos. Enmarcan los ojos, ayudan a definir las facciones y aportan equilibrio al rostro, de modo que cualquier cambio en su forma o densidad puede modificar la expresión.

No hace falta que desaparezca una gran cantidad de pelo para notarlo: basta con que la cola de la ceja pierda espesor o aparezcan pequeños huecos para que maquillarlas se convierta en una tarea algo más complicada.

El paso del tiempo es uno de los factores que pueden influir en estos cambios. El ciclo de crecimiento del pelo se modifica con la edad y, en algunas personas, el vello de las cejas se vuelve más fino o crece con menor densidad.

También puede perder pigmentación a medida que disminuye la actividad de los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, responsable del color natural del cabello y del vello corporal.

A esto se suman otros factores, como la depilación excesiva mantenida durante años —que se justifica con las famosísimas cejas de hilo—, determinadas alteraciones hormonales o algunas enfermedades.

Por eso, cuando las cejas empiezan a perder densidad, no siempre existe una única causa ni todos los casos responden de la misma manera a un tratamiento cosmético.

Con esta necesidad en mente, LICO Cosmetics ha desarrollado Brow Density Complex, un sérum que busca actuar sobre dos de las preocupaciones más habituales: la pérdida de pelo y la aparición de canas.

La propuesta forma parte de una nueva línea de tratamientos para la mirada de la firma española, desarrollada en colaboración con la farmacéutica y divulgadora Helena Rodero.

Su fórmula combina la tecnología Micro-ARN con N-acetil tirosina, dos de los componentes sobre los que la marca construye su propuesta. El objetivo es cuidar el folículo, favorecer una apariencia más poblada y contribuir a recuperar la uniformidad del color de las cejas.

Esta tecnología de la que hablamos es uno de los elementos diferenciales del producto, ya que los microARN son pequeñas moléculas de ARN que participan en la regulación de la expresión de los genes y en distintos procesos celulares.

El otro ingrediente protagonista es la N-acetil tirosina, un derivado de la tirosina relacionado con la vía de síntesis de la melanina. La marca lo incorpora para contribuir al mantenimiento del pigmento natural de las cejas y reducir la visibilidad de los pelos blancos.

Conviene distinguir este mecanismo de una coloración convencional: el objetivo que plantea LICO Cosmetics es mejorar el aspecto del vello desde el tratamiento, no teñirlo como lo haría un tinte de cejas.

Menos canas y una apariencia más poblada

Uno de los datos que la firma destaca de Brow Density Complex es la reducción de hasta un 56 % del pelo blanco visible. Según los resultados de eficacia comunicados por la marca, el sérum también aumenta la densidad de las cejas tras 56 días de uso y reduce la caída del pelo en un 73 % después de 90 días.

La empresa señala, asimismo, un incremento del 15 % en el contenido de melanina en tres días.

Brow Density Complex. LICO.

Eso sí, no conviene esperar que un cosmético reconstruya cualquier zona despoblada. Si la pérdida de pelo es repentina, aparece de forma muy marcada o se acompaña de picor, descamación o cambios en la piel, es recomendable consultar con un dermatólogo para identificar la causa antes de recurrir a un tratamiento cosmético.

Brow Density Complex tiene un precio de 47,90 euros y está disponible en la web oficial de LICO Cosmetics.

La marca recomienda aplicarlo por la mañana y por la noche sobre las cejas limpias y secas, insistiendo especialmente en las zonas con menos pelo o donde las canas resultan más visibles. Antes de maquillarse, hay que dejar que el producto se seque.

Lash Density Serum: el tratamiento para unas pestañas más largas y resistentes

Las cejas no son las únicas que cambian con la edad, sino que las pestañas también pueden perder densidad, volverse más frágiles y crecer con menos longitud.

A esto se suma una alteración que a menudo pasa desapercibida: la pérdida de curvatura, que hace que la mirada parezca menos abierta incluso cuando seguimos utilizando máscara de pestañas.

Para abordar estas necesidades, LICO Cosmetics completa su propuesta con Lash Density Serum, un sérum formulado para cuidar el crecimiento, la densidad y la resistencia de las pestañas.

Ambos productos pertenecen a la línea KERALA ESSENCE, desarrollada por la firma en colaboración también con Helena Rodero, aunque cada uno está diseñado para responder a las características de una zona distinta.

En este caso, la fórmula combina Micro-ARN con GlucoRepair Complex y glicoproteínas. Mientras que la tecnología Micro-ARN constituye el eje de la propuesta dirigida al folículo, GlucoRepair Complex busca mejorar la cohesión de la cutícula y reforzar la fibra.

Las glicoproteínas, por su parte, forman parte de la combinación de activos con la que la marca pretende cuidar el ciclo de crecimiento y la resistencia de las pestañas.

El aspecto final depende tanto de su crecimiento como de su estado: una fibra debilitada puede romperse con facilidad, especialmente si se somete de manera habitual al uso de rizadores, al desmaquillado agresivo o a fórmulas resistentes al agua que requieren una limpieza más intensa.

Por eso, el tratamiento se plantea desde dos frentes. Por una parte, busca mejorar la apariencia de las pestañas a medida que crecen; por otra, pretende reforzar la fibra para reducir su fragilidad y mantener un aspecto más uniforme.

Qué resultados promete el sérum de pestañas

Según los datos de eficacia facilitados por LICO Cosmetics, Lash Density Serum consigue unas pestañas hasta un 72,29 % más rellenas después de 42 días de uso y un aumento de longitud de hasta el 48 %. La marca también comunica una ganancia de hasta 0,70 milímetros en cuatro semanas.

Otro de los resultados que destaca es la mejora de la curvatura. De acuerdo con sus pruebas, el ángulo de apertura de las pestañas pasa de 78 a 94 grados después de 60 días, una variación que puede influir en la percepción de una mirada más abierta.

La firma atribuye también al producto una eficacia del 82 % en la reparación de la cutícula desde la primera aplicación.

Es importante decir que estas cifras corresponden a los resultados comunicados por la marca y no deben interpretarse como una garantía individual. El efecto puede variar según el estado inicial de las pestañas, la constancia de uso y las condiciones de las pruebas.

La aplicación recomendada, como con el Brow Density Complex, es sencilla: se utiliza mañana y noche sobre la zona limpia y seca, siguiendo las instrucciones del fabricante.

En el caso de las pestañas, hay que prestar especial atención a la forma de aplicación y evitar que el producto entre en contacto con el interior del ojo. En el caso de que provoque irritación, enrojecimiento o molestias, tendremos que suspender su uso.

Sin embargo, la marca ha confesado que sus productos, tanto de cejas como de pestañas no contienen análogos de las prostaglandinas, sustancias relacionadas con medicamentos utilizados para tratar el glaucoma que también pueden estimular el crecimiento de las pestañas, pero que se han asociado a efectos adversos oculares y cambios en la pigmentación.