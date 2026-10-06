Este es el único producto que necesitas para tener buena cara al instante: para labios y mejillas y por menos de 3 €

Poderosas, guapas y con ganas de darlo todo deberíamos sentirnos todos los días, pero lo cierto, es que no lo conseguimos o simplemente, queremos dar un poco más. ¡Que lo note el resto!

Para esos momentos, sin necesidad de recurrir a grandes rituales ni bases de maquillaje más pesadas, existe un único producto, un "todo en uno" que consigue unas mejillas rosadas, una luz increíble y una expresión más descansada al instante.

Ese efecto natural, como el que queda después de un paseo al aire libre, es precisamente el que busca Pop Blush, una de las tendencias de maquillaje de esta temporada que MET, la marca de maquillaje de You Are The Princess, ha conseguido de la manera más sencilla.

Se trata de un colorete en stick, fácil de aplicar y perfecto para llevar a cualquier lado, consigue devolverle al rostro un poco de color sin recargarlo. Frente a los acabados mates y los maquillajes muy estructurados, consigue una piel de aspecto fresco, con un brillo sutil y un rubor que se integra con el tono natural de cada persona.

Las referencias de belleza de Hailey Bieber, Kylie Jenner o Gigi Hadid han contribuido a popularizar este tipo de maquillaje. El resultado no depende tanto de cubrir la piel como de realzarla con pequeños toques de color en puntos estratégicos.

El colorete transforma el rostro

El colorete ha dejado de ser un producto reservado para el final de la rutina. Ahora ocupa un lugar central en maquillajes que buscan una apariencia saludable, con las mejillas sonrosadas y una luminosidad que no necesita grandes artificios.

En este contexto, las fórmulas en crema resultan especialmente prácticas. Su textura facilita la aplicación y permite trabajar el producto poco a poco, hasta conseguir desde un rubor discreto hasta un tono más intenso.

El Pop Blush responde a esta tendencia con un formato en barra que se aplica directamente sobre la piel. Su tamaño compacto permite llevarlo en el bolso y retocar el maquillaje a lo largo del día, algo especialmente útil durante los meses de verano, cuando los planes se alargan y apetece simplificar la rutina.

La pigmentación es otro aspecto que conviene tener en cuenta. No hace falta aplicar una gran cantidad para conseguir un resultado visible: lo más recomendable es empezar con poca cantidad y añadir producto si se desea más intensidad. Así se mantiene el control sobre el acabado y se evita que el colorete eclipse el resto del maquillaje.

Piel jugosa

La forma de aplicar el producto influye tanto como el tono elegido. Para conseguir un efecto natural, basta con depositar una pequeña cantidad sobre las manzanas de las mejillas y difuminarla suavemente hacia las sienes. Este gesto ayuda a integrar el color y aporta una sensación de frescura al rostro.

Los dedos son una buena opción para trabajar las texturas cremosas, ya que permiten extender el producto mediante pequeños toques. También se puede utilizar una esponja o una brocha, especialmente si se busca un acabado más uniforme.

Raquel Linde, marketing manager de la firma, recomienda adaptar la intensidad a cada ocasión. Una capa ligera funciona para un maquillaje de día, mientras que varias aplicaciones permiten conseguir un resultado más marcado para una cena o una salida nocturna.

La preparación de la piel también importa. Una hidratante adecuada ayuda a que el colorete se extienda con mayor facilidad y evita que el maquillaje destaque las zonas secas.

Para mejillas y labios

Otra de las ventajas de este colorete en stick es su versatilidad. El mismo producto puede utilizarse para dar color a las mejillas y a los labios, una solución práctica para quienes prefieren viajar con un neceser ligero o no quieren dedicar demasiado tiempo al maquillaje.

En los labios, una pequeña cantidad aplicada en el centro y extendida con la yema de los dedos deja un tono suave, similar al de un labio mordido. Si se busca un resultado más intenso, basta con repetir la aplicación hasta alcanzar el color deseado.

Más allá de las novedades, el atractivo de este blush está en su sencillez. Un toque de color bien difuminado puede cambiar la expresión sin necesidad de añadir más capas de maquillaje y lo mejor de todo, por solo 2,99 euros.