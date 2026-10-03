Los expertos coinciden: "A partir de los 50, el 'eyeliner' invisible es la mejor técnica para rejuvenecer la mirada"

Hay técnicas de maquillaje que no buscan cambiar el rostro, sino conseguir que se vea más descansado y definido. Es precisamente lo que ocurre con el eyeliner invisible.

Se trata un recurso que los maquilladores utilizan desde hace años y que encaja especialmente bien con la tendencia actual hacia una belleza más natural.

A partir de los 50-60, además, puede convertirse en un aliado para intensificar la mirada sin dibujar líneas demasiado marcadas sobre el párpado. El objetivo no es que se vea el delineado, sino conseguir que las pestañas parezcan más tupidas y que los ojos ganen profundidad.

La técnica, conocida también como tightlining, apenas requiere producto y puede hacerse en menos de un minuto. Su resultado es discreto, pero consigue uno de esos pequeños cambios que hacen que el rostro parezca más despierto.

El truco está entre las pestañas

El eyeliner invisible se diferencia del delineado convencional en que el lápiz no se utiliza para dibujar una línea sobre el párpado, sino para rellenar los pequeños espacios que quedan entre las pestañas superiores.

Al oscurecer esa zona, la raíz de las pestañas adquiere visualmente mayor densidad. El ojo queda más definido y la mirada gana intensidad sin que el maquillaje resulte evidente.

También tiene una ventaja importante en ojos maduros, ya que no ocupa espacio del párpado móvil. Un delineado grueso puede restar amplitud visual cuando el párpado tiene menos superficie o ha comenzado a caer ligeramente.

Con esta técnica la línea prácticamente desaparece, pero permanece el efecto de unas pestañas más abundantes y una mirada más marcada.

Por eso funciona especialmente bien cuando se busca un maquillaje de aspecto natural. No hace falta recurrir a sombras oscuras ni a trazos perfectamente dibujados para conseguir definición.

Muy favorecedora en pieles maduras

Con el paso de los años, las pestañas pueden perder parte de su densidad y la zona de los ojos puede mostrar una apariencia más cansada. El maquillaje puede ayudar a recuperar visualmente esa intensidad, pero la elección de la técnica resulta determinante.

El eyeliner invisible permite trabajar precisamente sobre la raíz de las pestañas, sin crear un contorno duro alrededor del ojo. El resultado es más suave que un delineado tradicional y puede acompañar muy bien a una piel madura.

El tono también cambia el efecto final. El negro proporciona mayor definición y profundidad, mientras que un lápiz marrón consigue una apariencia más delicada y suele integrarse mejor cuando se busca un maquillaje de día.

Después, una capa de máscara de pestañas puede completar el look. No es necesario añadir demasiados productos: unas pestañas bien definidas y una piel ligera pueden ser suficientes para conseguir una mirada más joven y fresca.

La clave está en evitar que el maquillaje termine endureciendo las facciones. En lugar de dibujar un ojo completamente distinto, se trata de reforzar aquello que ya está ahí.

Cómo hacerse el 'eyeliner' invisible

Para ponerlo en práctica solo hace falta un lápiz de ojos cremoso que se deslice con facilidad. Conviene evitar aquellos demasiado secos, especialmente en una zona tan delicada como el contorno de los ojos.

El primer paso consiste en levantar ligeramente el párpado superior para acceder a la raíz de las pestañas. Después, se deposita el lápiz en los pequeños huecos que quedan entre ellas.

#eyelinerinvisible #pielmadura #over40 #over50andfabulous #over50 #mariaferjol #aprendeconmariaferjol #murcia #lapizdeojos ♬ sonido original - mariaferjol @mariaferjol Conocías el eyeliner invisible?? Es una técnica que queda ideal a cualquier edad pero en pieles maduras aún más te cuento el por qué: Cuando vamos cumpliendo años, la pestaña se queda bastante más despoblada y este eyeliner rellena todo el perfil de la pestaña devolviendo cobertura a toda esa zona y un acabado de pestaña más poblada y ojo más potente pero de manera invisible 👌🏻Es un toque muy sutil y marca la diferencia. Te aconsejo que utilices un lápiz waterproof y cremoso 👌🏻 Yo estoy usando el de #esteelauder en el tono Coffee! Te animas a probarlo, quieres que te diga cómo desmaquillo esa línea tan pegada a pestañas?? . . #eyeliner

No es necesario realizar una línea continua. De hecho, pequeños toques de producto permiten controlar mejor la cantidad y evitar que el resultado sea demasiado intenso.

Quien quiera una mirada más marcada puede oscurecer también la línea de agua superior. Al hacerlo, se consigue que la raíz de las pestañas parezca todavía más tupida.

Después solo queda aplicar la máscara de pestañas y comprobar el resultado. Si el lápiz ha quedado demasiado evidente, puede difuminarse ligeramente para recuperar ese acabado casi imperceptible que da nombre a la técnica.