El secreto coreano para conseguir una "piel de bebé" antes del maquillaje: el tratamiento 3 en 1 que hidrata, alisa e ilumina

En todo el mundo es sabido que las coreanas guardan algunos de los secretos mejor valorados cuando hablamos de cuidado de la piel. Basta pensar en la imagen que tenemos de sus rostros: pieles lisas, uniformes, luminosas y con ese aspecto de muñeca que parece difícil de conseguir en la vida real.

La belleza coreana lleva años conquistando Occidente precisamente por esa forma de entender el skincare, donde la piel bonita empieza mucho antes de aplicar el maquillaje. Por eso, cada vez son más las firmas que miran hacia Seúl en busca de ingredientes, texturas y rituales capaces de conseguir ese acabado fresco y cuidado.

Una de ellas es Erborian, una marca que combina el conocimiento tradicional de la cosmética de Corea con tecnologías avanzadas. La firma, que nació en 2007 de la unión entre el saber hacer coreano y la elegancia francesa, fabrica sus productos en Seúl y lleva más de 15 años desarrollando esta conexión entre ambas culturas.

Uno de sus últimos lanzamientos busca precisamente acercarse a ese ideal de piel suave, hidratada, lisa y uniforme que tantas veces asociamos a la belleza coreana. Y lo hace con una propuesta difícil de pasar por alto: la Triple Care BB Milk, un tratamiento que reúne en un solo producto tres pasos habituales de la rutina.

El tratamiento que prepara la piel antes del maquillaje

La primera vez que utilizas la Triple Care BB Milk entiendes enseguida por qué la firma habla de un tratamiento 3 en 1. Tiene una textura muy ligera, ese formato lechoso que tanto hemos buscado estos meses, que se extiende en segundos y deja la piel cómoda, suave y con un punto de luminosidad muy bonito.

Es precisamente este punto uno de los que más llama la atención, ya que no se siente como una crema pesada ni deja esa película grasa que puede resultar incómoda. Al contrario, se absorbe rápidamente y deja el rostro preparado para el siguiente paso, haciendo que la base, la BB Cream o la CC Cream se deslicen con facilidad y se integren mejor en la piel.

La clave, en realidad, está en su planteamiento. No estamos ante un sérum convencional ni ante una hidratante que simplemente se utiliza antes de maquillarse, sino ante un tratamiento concentrado que actúa a la vez como sérum, crema hidratante y prebase de maquillaje.

Con esta combinación, añadido a su más del 20% de activos, Erborian busca conseguir el conocido efecto piel de bebé: una piel de aspecto saludable y naturalmente bonita, suave, firme y radiante.

Y aquí está, para mí, una de las partes más interesantes del producto. No busca cubrir la piel ni cambiar su aspecto con una capa de maquillaje, sino mejorar cómo se siente y cómo se ve antes de empezar a maquillarla.

La textura también ayuda. Tiene ese acabado lácteo que se extiende fácilmente, un acabado que yo personalmente he buscado sin parar estos últimos meses, con el fin de encontrar el dupe a la famosísima Glazing Milk de Rhode, la firma de Hailey Bieber.

No solo lo he encontrado, sino que la propuesta de Erborian va un paso más allá: con Triple Care BB Milk puedes sustituir el sérum y la crema hidratante de la rutina de mañana, porque ambas funciones ya están integradas en la fórmula.

Además, es importante recalcar que está indicada para todo tipo de pieles, incluidas las secas, y ha sido testada bajo control dermatológico y formulada sin siliconas.

Después solo queda aplicar el maquillaje y esperar a que dure intacto todo el día. Que lo hace.

Sin embargo, si queremos llevar todavía más lejos ese efecto de piel de bebé, lo ideal es continuar con su BB Crème, una de las grandes conocidas de la firma. Se trata de una crema con color de cobertura modulable que se funde con la piel, ayuda a unificar el tono y disimular pequeñas imperfecciones sin dejar un acabado pesado.

Su fórmula incorpora también Ginseng Blanco y añade SPF 20, por lo que funciona como ese segundo paso que perfecciona el trabajo que hemos hecho con la BB Milk.

En mi caso, me gusta especialmente la combinación porque no hace falta cargar el rostro de producto para conseguir un acabado bonito. Primero la BB Milk para dejar la piel hidratada y preparada y después la BB Crème para aportar color y unificar.

El resultado sigue teniendo ese punto de piel real, pero con el tono mucho más uniforme y ese acabado aterciopelado que buscamos cuando queremos maquillarnos sin que parezca que vamos maquilladas.

Ginseng coreano y péptidos de arroz

Y si hay algo que merece la pena mirar de cerca es lo que lleva dentro. La fórmula de Triple Care BB Milk concentra más de un 20% de activos y tiene dos grandes protagonistas: el ginseng coreano y los péptidos de arroz.

El primero aparece en forma de Complejo de Ginseng Blanco, una combinación de extractos de raíz de ginseng blanco, regaliz, ñame silvestre, cola de caballo y fruto de kigelia.

La firma lo utiliza por sus propiedades protectoras, suavizantes e hidratantes, pero lo interesante es cómo encaja dentro del concepto del producto: ayudar a que la piel tenga ese aspecto cuidado y saludable que buscamos incluso antes de maquillarnos.

Los péptidos de arroz se encargan de reforzar la barrera de la piel y potenciar su luminosidad. Es precisamente ese tipo de activo que tiene sentido en un producto pensado para llevar por la mañana, cuando buscamos que el rostro se vea fresco y descansado y que el maquillaje no tenga que hacer todo el trabajo.

La fórmula incorpora también N-acetilglucosamina (NAG), un activo que ayuda a estimular la renovación natural de la piel y a mejorar visiblemente su calidad.

Tres piezas que trabajan en direcciones diferentes, pero con un objetivo común, conseguir una piel que se vea más bonita antes de empezar siquiera con la base.