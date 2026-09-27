Los expertos en maquillaje coinciden: "A partir de los 60, los pintalabios con brillo marcan más las arrugas de la boca"

Es inevitable que con los años, ciertas zonas del rostro empiezan a reflejar antes que otras los cambios de la piel. El contorno de la boca es una de las más delicadas, sobre todo por el movimiento constante de los labios y la exposición solar acumulada.

Es ahí donde suelen aparecer esas pequeñas arrugas verticales conocidas popularmente como "código de barras". A medida que la piel pierde firmeza y volumen, maquillar los labios puede resultar algo más complicado.

El color tiende a desplazarse fuera del contorno, se introduce en las líneas de expresión y, en algunos casos, desaparece mucho antes de lo esperado. Eso no significa que haya que renunciar a los labiales intensos o a los tonos favoritos.

La clave está, sobre todo, en escoger bien la textura y aplicarla de forma adecuada para evitar que el producto termine migrando hacia las arrugas.

La maquilladora profesional María Borbolla advierte precisamente de uno de los errores más frecuentes en pieles maduras es recurrir a fórmulas excesivamente cremosas, brillantes o con acabado gloss con la intención de conseguir unos labios más jugosos.

Elegir bien

Según explica la experta, "estas texturas tan líquidas tienden a desplazarse rápidamente hacia las arrugas del contorno", haciendo que el maquillaje pierda definición.

En unos labios jóvenes, los acabados muy brillantes pueden aportar volumen y frescura. Pero cuando existen líneas verticales alrededor de la boca, el producto tiene más facilidad para introducirse en ellas y extenderse fuera del límite natural del labio.

El resultado puede ser un contorno menos definido y un color aparentemente corrido, algo que resta precisión al maquillaje. Por eso, más que abandonar determinados tonos, conviene adaptar la textura y la técnica a las necesidades de unos labios maduros.

Boca sin arrugas

El secreto está en apostar por fórmulas que aporten fijación, control y definición. Y sobre todo, seguir esta técnica en cinco pasos que María Borbolla aplica a sus clientas más exigentes:

Prepara bien la piel de los labios

Antes de aplicar cualquier color, es imprescindible que la zona esté lisa e hidratada. " Exfoliar los labios una vez al mes o cada 20 días es fundamental ", recomienda la experta. Puedes usar un exfoliante específico o hacerlo con un cepillo de dientes suave y un poco de bálsamo.

Después, aplica un bálsamo hidratante y deja que actúe unos minutos. Esto eliminará pielecillas, mejorará la textura y evitará que el labial se cuartee.

Antes de aplicar cualquier color, es imprescindible que la zona esté lisa e hidratada. " ", recomienda la experta. Puedes usar un exfoliante específico o hacerlo con un cepillo de dientes suave y un poco de bálsamo. Después, aplica un bálsamo hidratante y deja que actúe unos minutos. Esto eliminará pielecillas, mejorará la textura y evitará que el labial se cuartee. Elige un perfilador del mismo tono que tu labial (o el de tu labio)

Aquí viene el paso estrella. El lápiz de labios es tu mejor aliado , porque actúa como una barrera que impide que el producto se desplace. Traza el contorno justo sobre tu línea natural, sin sobrepasarla demasiado para evitar un efecto artificial.

"En las comisuras hay que tener especial cuidado, dejando la boca ligeramente entreabierta y suavizando el trazo para que no se acumule producto", indica Borbolla.

(o el de tu labio) Aquí viene el paso estrella. , porque actúa como una barrera que impide que el producto se desplace. Traza el contorno justo sobre tu línea natural, sin sobrepasarla demasiado para evitar un efecto artificial. "En las comisuras hay que tener especial cuidado, dejando la boca ligeramente entreabierta y suavizando el trazo para que no se acumule producto", indica Borbolla. Rellena el labio con el perfilador

Este paso suele saltarse, pero marca la diferencia. Rellenar todo el labio con el lápiz no solo prolonga la duración del maquillaje, sino que evita que se desvanezca de forma desigual.

Este paso suele saltarse, pero marca la diferencia. Rellenar todo el labio con el lápiz no solo prolonga la duración del maquillaje, sino que evita que se desvanezca de forma desigual. Aplica el labial con pincel (y olvídate del gloss )

Evita aplicar el pintalabios directamente desde la barra. Usa un pincel fino para lograr más precisión y controlar mejor la cantidad de producto. ¿El acabado ideal? Semi-mate o cremoso, pero con una textura ni líquida ni demasiado satinada.

Y si no puedes resistirte a un toque de brillo, " ponlo solo en el centro del labio , nunca cerca del contorno", advierte la maquilladora. Así evitarás que migre hacia las arrugas del código de barras.

) Evita aplicar el pintalabios directamente desde la barra. Usa un pincel fino para lograr más precisión y controlar mejor la cantidad de producto. ¿El acabado ideal? Semi-mate o cremoso, pero con una textura ni líquida ni demasiado satinada. Y si no puedes resistirte a un toque de brillo, " , nunca cerca del contorno", advierte la maquilladora. Así evitarás que migre hacia las arrugas del código de barras. Sella con corrector y polvos traslúcidos

Una vez terminado el labial, aplica un poco de corrector o base fluida justo por fuera del perfilador con un pincel plano. Este truco crea una segunda barrera invisible que sella el maquillaje y evita que se desplace. Finaliza con un ligero toque de polvos traslúcidos sobre la zona para fijar el resultado.

Si no te apetece maquillarte los labios todos los días, pero te preocupa el contorno envejecido, puedes optar por un perfilador invisible de silicona. Es completamente transparente y ayuda a mantener cualquier producto en su sitio, incluso si solo usas bálsamo con color. Ideal para un look natural y rápido.

Pintalabios rejuvenecedores

Aunque los tonos nude son siempre una apuesta segura, Borbolla lo tiene claro: los colores intensos también son para pieles maduras. El truco está en elegir los adecuados. Los tonos frambuesa, cereza, vino o coral suave suelen favorecer a la mayoría de tonos de piel y aportan frescura instantánea al rostro.

Eso sí, cuidado con los marrones muy oscuros o los burdeos fríos, ya que pueden endurecer las facciones y hacer que los labios se vean más finos.

Lo que está claro es que maquillar labios con arrugas no solo es posible, sino que puede convertirse en tu mejor truco antiedad. Con los productos correctos y una técnica bien aplicada, puedes conseguir una boca definida, rejuvenecida y con efecto "buena cara" inmediato.