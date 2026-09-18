'Oro rosa': la creatina en forma de gominola perfecta para ganar fuerza y rendimiento físico a partir de los 50

La creatina se ha convertido en uno de los suplementos más habituales entre quienes entrenan fuerza, hacen HIIT o practican deportes que requieren esfuerzos breves e intensos.

Su formato más conocido es el polvo que se mezcla con agua, pero ahora llega una alternativa pensada para quienes buscan simplificar la rutina: la creatina en gominolas.

Jelly Pills, una marca española de suplementación en formato gummy, ha lanzado unas gominolas de sabor fresa que aportan 3 gramos de creatina monohidratada por toma. La propuesta sustituye el tradicional shaker por dos gominolas al día.

Más allá del formato, el ingrediente principal es uno de los suplementos deportivos que cuenta con mayor respaldo en este ámbito. La creatina monohidratada participa en el sistema energético que permite al organismo regenerar ATP, fundamental para disponer de energía durante esfuerzos musculares intensos y repetidos.

Qué hace la creatina

La creatina resulta especialmente interesante cuando el entrenamiento combina fuerza, potencia y series de alta intensidad. Su función no consiste en proporcionar energía de manera inmediata como lo haría un alimento, sino en intervenir en un sistema que ayuda a regenerarla durante esfuerzos exigentes.

De hecho, la Unión Europea contempla una declaración de propiedades saludables según la cual una ingesta diaria de 3 gramos de creatina incrementa el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves y de alta intensidad.

Por eso, puede formar parte de la rutina de personas que realizan entrenamiento con cargas, series de fuerza, ejercicios explosivos, HIIT o deportes en los que se suceden acciones de elevada intensidad.

La clave está también en la constancia. La suplementación deportiva tiene poco sentido si se incorpora de manera irregular, y precisamente ahí es donde el formato puede marcar una diferencia para algunas personas.

Dos gominolas al día

Una de las principales particularidades de esta propuesta es precisamente esa: no hay que pesar el polvo ni preparar una bebida antes o después de entrenar.

Cada toma está compuesta por dos gominolas y aporta 3 gramos de creatina monohidratada pura. La marca recomienda tomarlas diariamente, preferiblemente antes del entrenamiento.

El sabor también cambia la experiencia frente a los formatos tradicionales. En este caso, las gominolas tienen sabor a fresa y utilizan pectina como gelificante, por lo que no incorporan gelatina de origen animal.

Según la información facilitada por la marca, tampoco contienen gluten ni lactosa y están formuladas sin azúcares añadidos ni edulcorantes artificiales.

La fórmula utiliza FOS, una fibra natural procedente de la remolacha que se emplea como base para aportar dulzor a las gominolas. La marca señala además su carácter prebiótico.

Entrenamiento intenso

El formato está pensado para adultos que realizan ejercicio de alta intensidad y buscan incorporar creatina a su rutina de una manera diferente al tradicional polvo.

Puede resultar especialmente práctico para quienes entrenan fuera de casa, viajan con frecuencia o simplemente prefieren no preparar un suplemento cada día. En estos casos, la facilidad de consumo puede ayudar a mantener una rutina más constante.

Eso sí, la gominola no cambia la función de la creatina. Lo relevante continúa siendo la cantidad de monohidrato ingerida y la regularidad de la toma.

Las gominolas Creatine Monohydrate de Jelly Pills se presentan en un envase de 60 unidades, con un precio de 24,90 euros. La pauta indicada por la marca es de dos gominolas diarias, lo que equivale a una toma de 3 gramos de creatina monohidratada.