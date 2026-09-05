Los maquilladores coinciden: "A partir de los 50, el lápiz de ojos negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor"

El lápiz de ojos negro es uno de esos productos que parece imposible utilizar mal. Basta con aplicarlo en la línea de agua para conseguir una mirada más definida e intensa, tanto para los días que buscamos un toque diferente como para un evento mucho más importante.

Sin embargo, un gesto tan sencillo como marcar de negro esta parte del ojo puede cambiar por completo el resultado del maquillaje y no siempre es para bien. Lejos de conseguir una mirada más abierta y luminosa, el exceso de producto puede hacer que los ojos parezcan más pequeños y que las facciones se vean más duras.

Este efecto cobra especial importancia a partir de los 50, cuando determinados rasgos del rostro pueden hacerse más visibles. La maquilladora Bárbara Martos lo tiene claro: "Si no se aplica de forma sutil, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor".

El efecto del negro

Conseguir una mirada más definida no siempre pasa por intensificar el maquillaje. En ocasiones, reducir la cantidad de producto y escoger bien dónde aplicarlo puede resultar mucho más favorecedor, especialmente cuando se trata de la línea de agua del ojo.

El lápiz negro, de hecho, puede modificar notablemente la percepción de la mirada. Al aplicarlo en esta zona, el ojo parece visualmente más pequeño, un efecto que se produce porque el tono oscuro absorbe la luz y crea una sensación de mayor profundidad.

Esto puede resultar especialmente poco favorecedor en las pieles maduras. Con el paso de los años, la mirada pierde luminosidad y pueden aparecer líneas finas, bolsas o sombras bajo los ojos, por lo que una línea negra intensa puede acentuar el aspecto cansado en lugar de disimularlo.

Los tonos oscuros también pueden endurecer los rasgos. Mientras que un delineado sutil ayuda a definir el ojo, una línea negra muy marcada en la línea de agua inferior puede generar un efecto más rígido o severo, haciendo que la expresión parezca más madura.

Algo así sucede con las sombras en el párpado. Los tonos oscuros, en lugar de brindar frescura y luminosidad, tienden a marcar las facciones, acentuando líneas de expresión y hundiendo visualmente los ojos, lo que puede generar un efecto contrario al buscado.

Además de sus desventajas estéticas, el lápiz negro en la línea de agua no suele ser una técnica efectiva y es que, al interactuar con la humedad natural del ojo, suele correrse o desvanecerse con facilidad, provocando manchas o acumulaciones en las esquinas del ojo que pueden añadir un aspecto descuidado o envejecido.

"Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo aplicarlo", indica la maquilladora, "lo ideal es difuminarlo 'un pelín', que sea algo sutil; si no, puede hacer que parezcas más mayor y no nos va a beneficiar", confiesa.

En su lugar, también podemos optar por tonos más claros, como blanco o beige. De esta forma, conseguimos neutralizar el color carne o ligeramente rojizo debido a la vascularización de esta área sensible y, por tanto, abrir y resaltar la mirada.

Otras claves de maquillaje para agrandar tus ojos

Más allá de los colores y las técnicas, hay otros aspectos que pueden llegar a influir en nuestra mirada y que, si nos centramos en ellos, podemos conseguir un resultado mucho más favorecedor.

Corrector: Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional.

Los tonos oscuros tienden a empequeñecer y esto se aplica, no solo al maquillaje general, sino también a la zona de las ojeras, lo cual puede hacer que los ojos luzcan más pequeños. Para contrarrestar esto y lograr una mirada más amplia, es fundamental iluminar esta área utilizando un precorrector de color o un corrector convencional. Máscara de pestañas: No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento.

No podemos pasar por alto la importancia de la máscara de pestañas en un maquillaje de ojos que busque agrandar la mirada. Cuanto más largas y elevadas estén las pestañas, mayor será el efecto de agrandamiento. Maquillaje de cejas: Finalmente, el maquillaje de cejas también desempeña un papel crucial en la apariencia de ojos más grandes. Al maquillar y definir las cejas de manera adecuada, se logra que el párpado parezca más amplio. Aplicar un poco de lápiz o sombra blanca/nude justo debajo de las cejas, especialmente en la zona del arco, puede tener un impacto inmediato. Además, es esencial estudiar la forma de las cejas para determinar cuál se adapta mejor a nuestros rasgos faciales.

Cuidar la hidratación del contorno de ojos y preparar la piel antes del maquillaje también es esencial para que los productos se asienten bien y no resalten líneas finas. Una piel bien hidratada luce más tersa y luminosa, lo que contribuye a una apariencia rejuvenecida sin necesidad de recurrir a técnicas de maquillaje demasiado marcadas.