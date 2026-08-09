Los maquilladores coinciden: "Para maquillar unas cejas poco pobladas en pieles maduras, no uses lápiz para un rostro más joven y natural"

Si hay un elemento del rostro capaz de cambiar por completo la expresión de una persona esa son las cejas. Sin duda, es una de las partes que más dicen de la belleza y la edad de alguien.

Cuanto más definidas, naturales y enmarcadas estén, mayor juventud aportan. Es por ello que cada vez más personas, especialmente mujeres, decidan recurrir a tratamientos de micropigmentación o similares.

Para conseguir su mejor versión, hay un truco de belleza que se ha hecho viral gracias a la facilidad de su aplicación y a la eficacia de su resultado, con un acabado impecable para unas cejas perfectas.

Si no quieres estar un buen rato frente al espejo para sacarles el máximo partido, sin tener que estar un largo tiempo frente al espejo, perfilando pelito a pelito para conseguir un acabado natural, tan solo necesitas una sombra de ojos oscura, agua micelar y un hisopo o bastoncito.

Esto es lo único que una experta en maquillaje asegura necesitar para una mirada radiante y rejuvenecida. Un truco tan sencillo como efectivo, que está conquistando a las amantes de la belleza por su rapidez, precisión y acabado natural.

Cejas perfectas

Sin lápices, sin plantillas imposibles de usar y sin técnicas de tatuado mucho más invasivas. Es una técnica al alcance de cualquiera, incluso si no tienes experiencia maquillándote las cejas.

"Se trata de uno de los mejores trucos de maquillaje que he visto", afirma la experta en maquillaje, que ha compartido su paso a paso para lograr unas cejas perfectas en cuestión de segundos.

El método parte de una idea sencilla, pero muy eficaz, la de maquillar primero con sombra de ojos sin preocuparse por la forma y luego limpiar lo que sobra para perfilar la ceja con precisión quirúrgica, pero sin esfuerzo.

Escoge una sombra de ojos adecuada : tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor.

: tiene que ser un tono oscuro, pero no negro ni idéntico a tu pelo. Lo ideal es que sea ligeramente más claro para conseguir un efecto natural. Por ejemplo, si eres morena, opta por un marrón ceniza o chocolate. Si eres rubia, un topo o castaño claro funcionará mejor. Aplica la sombra sin miedo : "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa.

: "Tomamos una sombra oscura y la estampamos en nuestra ceja, sin ningún rumbo", explica la experta. La clave está en cubrir toda la zona de la ceja, aunque te salgas del contorno. No hay que ser precisa, sino generosa. Limpia con agua micelar : “A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas.

: “A continuación, mojamos en un algondoncito (hisopo), preferiblemente de los que tienen punta, agua micelar y deslizamos por encima y debajo de la ceja, formando la forma deseada", añade la profesional. Así, eliminarás los excesos y dibujarás con limpieza el arco de la ceja sin necesidad de correctores ni brochas anguladas. Difumina para un efecto más natural: "Si notas que ha quedado muy marcada en ciertas zonas, tan solo tienes que cepillarla un poquito para darle un aspecto más natural, con efecto difuminado", concluye.

El resultado es espectacular. Unas cejas definidas, pulidas y realzadas, sin parecer artificiales o excesivamente maquilladas. En otras palabras, unas cejas "de salón de belleza" hechas en casa en menos de un minuto.

Consejos extra

Para terminar el trabajo con mayor excelencia, usa bastoncillos con punta fina o en forma de flecha. Esto te dará más precisión a la hora de limpiar el contorno de la ceja.

Si tienes piel grasa , aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor.

, aplica antes una gotita de primer o polvos translúcidos en la zona para que la sombra se fije mejor. Para fijar el resultado todo el día, puedes pasar al final un gel transparente de cejas.

de cejas. Si tienes canas o "calvas", combina la técnica con un lápiz extrafino solo en esas zonas antes de aplicar la sombra.

Aunque el concepto de rellenar con sombra no es nuevo, la idea de aplicar sin precisión y luego limpiar con agua micelar para perfilar sí lo es, y ha supuesto un antes y un después para muchas personas que no se sentían cómodas maquillándose las cejas.

Es fácil, rápido y no tiene margen de error, porque siempre puedes corregir y empezar de nuevo sin arruinar el resto del maquillaje. Y si todavía dudas de su eficacia, pruébalo un día que no tengas prisa y compáralo con tu método habitual. Sabemos que te encantará.