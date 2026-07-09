Los expertos en maquillaje coinciden: este es el producto que necesitas para una mirada más joven y descansada

Las pestañas han dejado de ser un simple paso dentro de la rutina de maquillaje para convertirse en el verdadero marco de la mirada. Unas pestañas elevadas, definidas y con volumen pueden cambiar por completo la expresión del rostro.

Capaces de abrir el ojo, suavizar el gesto cansado y aportar ese efecto inmediato de mirada despierta que muchas buscan sin recurrir a extensiones ni tratamientos más complejos, no cabe duda, que es el favorito de miles de personas que se maquillan a diario.

En ese nuevo escenario irrumpe Lashlighter, la colección de máscaras de SHEGLAM que quiere cambiar las reglas del volumen. La propuesta no se limita a una única máscara para todas, sino que parte de una idea más actual: cada pestaña necesita un acabado distinto.

Hay quienes buscan longitud extrema, quienes priorizan el rizo, quienes necesitan resistencia al agua y quienes solo quieren definición sin grumos para el día a día.

Lashlighter nace precisamente para responder a esa nueva forma de entender el maquillaje: menos rígida, más personalizada y pensada para potenciar la mirada de manera natural.

Efecto buena cara

El gran atractivo de una máscara de pestañas no está solo en conseguir más volumen, sino en cómo ese volumen transforma el rostro. Cuando las pestañas se elevan desde la raíz y se abren en abanico, el ojo parece más grande, la mirada gana luz y el resultado puede rejuvenecer visualmente la expresión.

Ahí entra en juego Lashlighter Up & Out Máscara de pestañas, una de las grandes apuestas de la colección. Su fórmula de larga duración está pensada para levantar, alargar e intensificar las pestañas desde la primera pasada.

La clave está en su cepillo de cerdas suaves, diseñado para adaptarse a la forma del ojo. Sus tres filas de microdientes ayudan a capturar cada pestaña desde la raíz hasta la punta, cubriéndola de manera uniforme y evitando uno de los problemas más habituales como es el exceso de producto.

El resultado es un acabado más abierto, con efecto abanico, volumen visible y pestañas separadas. Una opción pensada para quienes quieren impacto, pero sin perder limpieza ni definición.

La nueva era de las máscaras

Una de las grandes tendencias en maquillaje de ojos es la tecnología tubing, que envuelve cada pestaña con una película ligera y flexible. A diferencia de algunas fórmulas tradicionales, este tipo de máscara busca aportar longitud y definición sin apelmazar, además de facilitar la retirada con agua tibia.

Lashlighter Infinite Máscara Tubular sigue esa línea con su tecnología b. Su objetivo es cubrir cada pestaña como si la envolviera en pequeños tubos flexibles, logrando un acabado alargado, limpio y sin grumos.

Otro punto diferencial es su fórmula enriquecida con colágeno y péptidos, ingredientes que la marca incorpora para ayudar a cuidar y fortalecer las pestañas con el uso. En un momento en el que el maquillaje híbrido gana terreno, ya no basta con maquillar, también se busca que el producto tenga un gesto de tratamiento.

Para quienes necesitan que el rizo aguante durante horas, la colección suma Lashlighter Iron Máscara Rizadora. Se trata de una fórmula resistente al agua que combina volumen, longitud y definición, con un cepillo de doble rosca que trabaja cada pestaña de forma individual.

Su tecnología Cur-Liftia ayuda a fijar la curvatura y mantener el efecto levantado, mientras que las fibras aportan un alargamiento sutil. Además, los aceites de espuma de la pradera y jojoba contribuyen a que las pestañas se mantengan suaves y flexibles.

Retirar sin frotar

La revolución de una buena máscara no termina al aplicarla. También importa cómo se retira. Frotar demasiado la zona del contorno de ojos puede irritar, debilitar las pestañas y acentuar una sensación de cansancio en la mirada.

Por eso, SHEGLAM completa la colección con Lashlighter Tratamiento de pestañas de fácil eliminación, un desmaquillante específico para retirar incluso fórmulas resistentes. Se aplica directamente sobre las pestañas, se deja actuar unos segundos y ayuda a disolver el maquillaje sin necesidad de fricción intensa.

Su fórmula incorpora PeptiLuLash, un ingrediente con el que la marca busca combinar limpieza y cuidado. El gesto es sencillo, pero importante: retirar bien la máscara sin castigar la zona del ojo es parte fundamental de una rutina pensada para mantener una mirada fresca.

Con Lashlighter, la firma se suma a una nueva etapa del maquillaje de pestañas: fórmulas más técnicas, cepillos más precisos y acabados adaptados a cada necesidad. Volumen, longitud, rizo o definición ya no son objetivos separados, sino posibilidades que cada persona puede modular según su estilo.