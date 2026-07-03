'Tests' de la piel en minutos, IA que asesora y réplicas del pelo en 3D: así marca la belleza los hitos 'tech' del momento

Hace muy poco, cualquier robot torpe con dos patas muy elementales y un par de sensores bastaba para entretener a un pabellón en una feria tecnológica. Hoy cruzamos los mismos pasillos, vemos brazos mecánicos y no reducimos el paso. Es lo que ha traído la plena integración de la IA en nuestras vidas. El tiempo pasa deprisa y el asombro puede acortarse con él.

Las primeras conversaciones con máquinas décadas atrás parecían ciencia ficción; ahora organizan las agendas y hasta recomiendan productos, a menudo con buen criterio. El ser humano ha ganado mucho gracias a estas, pero también ha perdido parte de su capacidad de sorprenderse o, al menos, se ha vuelto más exigente con la innovación que aplaude.

Muchos la valoran mejor cuando esta acompaña sin hacer mucho ruido, como esas tecnologías que se adelantan a las decisiones, se integran en los gestos diarios y mejoran la manera de comprar o de cuidarse sin que se note el cambio. Ya decía Francis Bacon aquello de que "la discreción es una virtud", y parece que sigue teniendo razón en 2026.

Con ese filtro en la cabeza llegó una servidora a VivaTech 2026, el evento de startups y tecnología más grande de Europa, que tiene lugar en la Paris Expo Porte de Versailles de la ciudad de María Antonieta y la torre Eiffel. Más de 200.000 visitantes de 165 nacionalidades, entre ellos el presidente Emmanuel Macron, recorren cada año sus pabellones buscando novedades.

Entre plataformas de software, soluciones industriales y promesas de empresas punteras sobresalía una marca que hablaba un idioma más, a priori, cercano: el de la estética y el bienestar. Ofrecía diagnósticos de piel en minutos y planchas de luz infrarroja para peinar a menos temperatura. El logo era el de L'Oréal y el título del despliegue, The Beauty Odyssey.

L'Oréal Groupe en VivaTech 2026. Cedida L'Oréal Groupe

El gigante cosmético de raíces galas celebraba con este lema su décima participación en la feria en un momento dulce: cerró 2025 con ventas de más de 44.000 millones de euros y un primer trimestre de 2026 creciendo en todas sus divisiones. Llegaba a la feria como líder de su sector, uno que lleva años liderando la conversación sobre tecnología y belleza.

El gran anuncio

Una de las grandes novedades que L'Oréal llevaba a VivaTech este junio era un acuerdo con OpenAI para integrar parte de la experiencia beauty en los asistentes conversacionales. "Antes buscábamos en la barra de Google a ver si nos daba las mejores respuestas; ahora podemos decir al chat: 'Soy Bárbara, tengo 58, esta es mi piel, tengo un problema de eczema aquí, etc.'".

Son palabras de Bárbara Lavernos, directora general adjunta de Investigación, Innovación y Tecnología del grupo. Explica que "lo que queremos es que ChatGPT y otros LLM respondan de la mejor forma a los consumidores". Para ello, defiende, la IA necesita al gigante galo, porque "somos líderes en belleza y tenemos más de un siglo de conocimiento".

Bárbara Lavernos, directora general adjunta de Investigación, Innovación y Tecnología del grupo, en una conferencia ofrecida durante la feria. Cedida L'Oréal Groupe

Lavernos resume el acuerdo en dos movimientos. Por un lado, se busca alimentar mejor la conversación con el chat, "que esta sea relevante para cada idioma y para la forma real en que habla la gente". Ahí entra la tecnología ModiFace, que se integrará en ChatGPT para que, al buscar un maquillaje de Maybelline, el usuario pueda probar productos y tonos.

El segundo tiene que ver con el descubrimiento del producto. "Cuando dialogas con un agente, queremos que nuestros artículos se conozcan por lo que son famosos. Tienen los estándares más altos de calidad y seguridad y están respaldados por la ciencia. Vamos a aportar esos datos para asegurar que los modelos de lenguaje se alimentan con nuestra experiencia", explica.

L'Oréal está redefiniendo la experiencia de los consumidores integrando la inteligencia artificial y el asesoramiento experto en interacciones conversacionales. Cedida L'Oréal Groupe

En cualquier caso, no se trata sólo de ChatGPT. Lavernos recuerda que OpenAI también trabaja en LLM dedicados a las ciencias de la vida. "Tú y yo tenemos millones de microbios en nuestra piel". Es lo que se conoce como microbioma. Cuando este se desequilibra, podemos desarrollar acné, piel atópica, dermatitis e incluso envejecimiento acelerado.

En este sentido, L'Oréal ya está explorando junto a la empresa de IA una colaboración científica para "apoyarnos en la potencia de su tecnología" usando "nuestro conocimiento", dice la directiva. Eso sí, insiste, "no estamos regalándoles nuestros datos. Somos muy conscientes de que en L'Oréal tenemos una mina de oro de información histórica que es nuestra".

En su lugar, "lo que hacemos es conectar los recursos de nuestros socios con los nuestros de forma controlada". Gracias a que el grupo cosmético tiene sus propias plataformas de IA agéntica, "podemos trabajar con OpenAI, NVIDIA, Anthropic, etc., pero la forma en que se conectan es siempre con nosotros al volante. Si quieren trabajar con nosotros, deben aceptar esa arquitectura".

La belleza del siglo XXI

Todo este trabajo se enmarca dentro de una estrategia Beauty Tech que sitúa la salud de la piel y el bienestar integral en el centro. L'Oréal lleva años a la vanguardia de la transición del sector hacia un modelo en el que la innovación ya no se limita al lanzamiento de un producto icónico, sino que se organiza alrededor de cuatro ejes.

El primero, ya adelantado, es el viaje de consumidor apoyado en la IA. El Beauty Knowledge Graph del grupo pone 116 años de experiencia en manos de la gente a través de su Beauty Genius —el primer asistente personal de belleza impulsado por IA Agentic— en WhatsApp, AI Care Agents que responden dudas sobre piel y cabello en tiempo real o el acuerdo con OpenAI.

La segunda línea se mueve en el terreno de la cultura. Bajo el concepto de Beautytainment, las marcas del grupo se integran en la música, los deportes, las series y las películas. Sirva como ejemplo Kendall Jenner irrumpiendo en el universo de El diablo viste de Prada 2 con L'Oréal Paris o la reinterpretación del jingle de Maybelline New York con Miley Cyrus.

Pero no sólo eso, quizá uno de los movimientos más acertados del grupo haya sido su 'bajada a Tierra': a través de su plataforma Lorealistar, L'Oréal colabora con medio millón de creadores de contenido en todo el mundo. Muchos están empezando y para ellos es un trampolín al universo influencer, uno que incluye masterclasses y experiencias exclusivas.

La tercera línea se centra en el cabello. L'Oréal ha creado The Hair Digital Twin, un modelo virtual de fibra en 3D diseñado a partir de la base de datos científica capilar más amplia del mundo. Este gemelo permite probar moléculas en pantalla y prever el rendimiento en texturas lisas, onduladas o rizadas para decidir qué fórmulas merece la pena fabricar.

A partir de ese trabajo llegan las novedades visibles. En los salones, K‑SPA de Kérastase usa una cámara con IA que analiza el cuero cabelludo y en una cabina que aplica tratamientos a medida. En casa, la joya de la corona es Light Straight + Multi‑Styler, una plancha con luz infrarroja que alisa el pelo más rápido y con menos temperatura (160º) que una clásica.

El cuarto eje es el de la longevidad de la piel. L'Oréal quiere que el cuidado avance de la corrección de arrugas y manchas hacia la prevención del envejecimiento, apoyándose en su Longevity AI Cloud, una nube de IA que analiza más de 260 biomarcadores cutáneos para anticipar cómo responderá la piel a distintos ingredientes.

Guive Balooch, vicepresidente global de Tecnología e Innovación Abierta de L'Oréal Groupe, intervino en VivaTech 2027. Cedida L'Oréal Groupe

Guive Balooch, vicepresidente global de Tecnología e Innovación Abierta de L'Oréal Groupe, es una de las mentes pensantes detrás del rumbo actual de la compañía. En su entrevista con Magas, explica que el sector cosmético está atravesando un cambio de paradigma y que donde más se observa esto es en la forma de entender la longevidad.

"El anti-aging seguirá existiendo, pero ahora hemos entrado en el well-aging, en envejecer bien, y en el futuro veremos muchos ingredientes nuevos en esa línea", asegura, como también, dice, la forma de entender los diagnósticos está cambiando: "Durante los últimos 50 años hemos medido lo que pasa en la superficie de la piel; ahora queremos ver qué hay debajo".

Novedades del stand de VivaTech. Cedidas L'Oréal Groupe

Esta apuesta se concreta, por ejemplo, en el protocolo Lancôme Cell BioPrint x Absolue Longevity MD x LED Face Mask: primero, Cell BioPrint estima la edad biológica de la piel en minutos; luego, el ritual sigue con Absolue Longevity MD y la LED Face Mask, una mascarilla con 200 diodos distribuidos por rostro y contorno de ojos que llegará a las tiendas en marzo.

24 horas donde ocurre la magia

Tras la experiencia en VivaTech, los periodistas nos preparamos para cruzar París —con postales tan icónicas como la del Arco del Triunfo de fondo— y, a 12 kilómetros al norte del palacio de exposiciones nos topamos con lo que veníamos buscando: el corazón de la innovación de L'Oréal Paris, el L'Oréal Research & Innovation Center (CAPI).

Es uno de los grandes centros de investigación dedicados a la cosmética y el cabello. Aquí vivimos una jornada con el inglés haciendo de lengua común, porque la mayoría de la plantilla es francesa —aunque mucho de su talento es internacional— y en la visita se mezcla prensa española, portuguesa, italiana y de otros rincones del mundo.

La ruta arranca en la parte de cosmética y envase. Los equipos de diseño muestran cómo trabajan el packaging: elección de formas, colores y acabados, inspiraciones y una biblioteca de materiales y tonos que permite ver qué combinaciones son viables a la vez que atractivas para los consumidores.

Después explican su #JoinTheRefillMovement: lo que nació como un proyecto piloto es hoy uno de sus mayores movimientos de sostenibilidad, con 15 marcas implicadas. Hoy en día, el 84% de los ciudadanos quiere consumir de forma más ecológica, pero el verdadero desafío es romper las barreras de la rutina.

El perfume Libre de YSL es uno de los ejemplos de productos con formato recargable a la venta. Cedida L'Oréal Groupe

En este sentido, la campaña de L'Oréal anima a los consumidores a adoptar los recargables como el mejor ritual de belleza y contribuir a un futuro más sostenible, reuniendo a marcas bajo su paraguas como Prada Beauty, Kérastase, Yves Saint Laurent o La Roche Posay y con el apoyo de conocidas embajadoras del hábito del refill, Dua Lipa entre ellas.

A continuación pasamos al laboratorio donde se testea todo ese trabajo con maquinaria específica: cabinas para detectar fugas, pruebas de apertura y cierre y otros muchos ensayos para garantizar que el envase resiste transporte, uso en el baño y recarga.

En la parte capilar, nos recuerdan que más de 200 científicos trabajan en la seguridad de los productos y en métodos no animales —ya en 1989 dejaron de testar en ellos—, con más de 400 artículos científicos publicados sobre estas aproximaciones y decenas de miles de evaluaciones de seguridad en humanos, coordinados bajo un sistema global de calidad.

L'Oréal merece la etiqueta de pionero por varias razones. En 2007 realizaron un amplísimo estudio que permitió definir una clasificación del cabello; cada tipo tiene necesidades específicas que afectan al resultado de los productos, y esa lista se usa hoy para diseñar mapeos de color, prever cómo se verá un tono en distintas texturas y fabricar las fórmulas adecuadas.

A partir de ahí descubrimos cómo el desarrollo va del análisis a la predicción, apoyándose en IA y modelos predictivos para anticipar el rendimiento de las fórmulas. Presentan también su Evaluation Intelligence, una ciencia de la evaluación organizada en cuatro áreas: clínica y física, sensorial cognitiva, del consumidor y operacional.

También nos introducen la figura de los sensory experts: peluqueros formados para evaluar, sobre cabellos reales de voluntarios, el rendimiento y la experiencia de belleza con gestos estandarizados, escalas y condiciones controladas, pero apoyándose en sus sentidos y en el talento humano para traducir los datos en algo que tenga sentido en la peluquería y en casa.

Una vez conocidas las innovaciones del grupo, surge la gran pregunta: ¿quedará todo esto en unas pocas manos o llegarán al neceser de cualquiera? Balooch aborda el dilema recurriendo a un precedente: "Hace dos décadas, el retinol sólo estaba en productos muy caros; ahora lo vemos en otros muy baratos. Es cosa de tiempo y de coste de fabricación".

Su aspiración es seguir la misma curva y que la democratización de la cosmética siga siendo una realidad: "No quiero ver este tipo de tecnología sólo en marcas de lujo durante mucho tiempo. Nuestro objetivo es que, tras unos años, podamos llevarla a rangos de precio cada vez más bajos para que todo el mundo tenga acceso a ella".

Stand de L'Oréal Groupe en VivaTech 2026. Cedida L'Oréal Groupe

España tiene un papel clave en esta estrategia, empezando por la megafábrica que L'Oréal tiene en Burgos, con un volumen que ha batido récords cuatro años consecutivos. Pero no es su único punto de contacto con este país. "Hay muchas startups emergiendo y vemos una auténtica revolución de gente joven", celebra Balooch.

"Vemos muchísimo espíritu emprendedor en ese ecosistema, así que creo que hay muchas oportunidades ahí", añade el directivo. Hoy en día, "las fronteras no son problema para la ciencia. Las mejores ideas vienen de todo el mundo. Tenemos socios en España, Suiza, Estados Unidos, China… y estamos entusiasmados con Europa y su potencial", concluye.