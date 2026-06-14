Los maquilladores españoles coinciden: "El mayor error en pieles maduras es aplicar iluminador en el rostro"

El iluminador se ha convertido en uno de los productos imprescindibles de cualquier neceser de maquillaje. La promesa de aportar luz al rostro, conseguir un efecto de piel saludable y lograr ese acabado jugoso que tanto triunfa en redes sociales.

Sin embargo, lo que funciona en algunas pieles no siempre ofrece el mismo resultado en otras. De hecho, existe un error muy habitual entre las personas con piel madura que puede acabar provocando justo el efecto contrario al deseado.

En lugar de rejuvenecer el rostro y aportar frescura, puede hacer que las arrugas, líneas de expresión e imperfecciones se vean mucho más marcadas.

Así lo ha explicado el maquillador profesional David Francés, que ha lanzado una advertencia sobre uno de los cosméticos más populares del momento y que, según asegura, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las rutinas de las mujeres de más edad.

El iluminador no siempre favorece

"No sé si a ti te pasa, pero hay un producto de maquillaje que queda fatal y todas lo tenéis en el neceser", afirma el experto en uno de sus vídeos sobre belleza.

Francés, que imparte cursos de maquillaje junto a Elizabeth Arden, asegura que esta situación se repite constantemente entre sus alumnas. "Siempre lo que más llevan las pieles más maduras son cajas y cajas de iluminador en el neceser", comenta.

El problema no es el iluminador en sí, sino el tipo de producto elegido y la forma en que se aplica. Según explica, los iluminadores nacarados o con partículas brillantes tienden a reflejar la luz de una manera que puede resultar poco favorecedora en rostros con líneas de expresión marcadas.

"Vamos a coger un iluminador nacarado. En línea de expresión se marca muchísimo más. Le das muchísimo protagonismo cuando el iluminador es nacarado", señala.

Las partículas perladas o con destellos atraen la atención hacia las zonas donde se aplican. Si esas áreas presentan arrugas, pliegues o textura irregular, el brillo puede hacer que estos signos sean mucho más visibles.

Efecto contrario

El objetivo habitual del iluminador es aportar frescura al rostro y conseguir una apariencia más descansada. Sin embargo, en pieles maduras el resultado puede ser muy distinto cuando se utilizan fórmulas excesivamente brillantes.

"No lo hagas, por favor, porque va en decremento. O sea, parece que tienes más años de los que tienes", advierte el maquillador.

Además de las líneas de expresión, este efecto también puede aparecer en zonas donde existen manchas, poros dilatados o pequeñas irregularidades de la piel. La luz refleja esas imperfecciones y las convierte en protagonistas del maquillaje.

Por eso, los expertos suelen recomendar adaptar los productos cosméticos a las características de cada piel en lugar de seguir tendencias universales. Lo que puede resultar espectacular en una piel joven y lisa no siempre funciona igual cuando la textura del rostro cambia con el paso del tiempo.

La buena noticia es que renunciar a este tipo de iluminadores no significa perder luminosidad. Existen alternativas capaces de aportar ese efecto glow tan buscado sin acentuar las arrugas.

La alternativa al iluminador

Frente a los iluminadores nacarados tradicionales, Francés apuesta por productos con una textura más emoliente e hidratante. "¿Qué puedes poner en su lugar? Bálsamos que sean muy hidratantes", explica.

Estos productos generan un brillo mucho más natural porque no contienen partículas reflectantes visibles. En lugar de crear destellos, aportan una apariencia jugosa que imita la hidratación natural de la piel.

"Te da ese glow respetando la línea de expresión", asegura. El maquillador incluso señala que algunos bálsamos labiales pueden cumplir perfectamente esta función. Aplicados estratégicamente en puntos altos del rostro, permiten conseguir luminosidad sin enfatizar las arrugas ni las imperfecciones.

La clave está en que el acabado sea húmedo y transparente, no brillante ni escarchado. De esta forma, la piel mantiene un aspecto fresco y saludable sin que la textura cobre protagonismo.

Dónde aplicarlo

Según explica el experto, los bálsamos hidratantes pueden utilizarse en las mismas zonas donde habitualmente se aplica el iluminador tradicional. Pómulos, arco de la ceja, puente de la nariz o parte superior del labio son algunos de los puntos estratégicos para potenciar la luz natural del rostro. También pueden aplicarse en determinadas áreas del párpado para aportar frescura a la mirada.

"En piel con mucha arruguita o algún poquito de arruguita o imperfecciones, puedes aplicarlo. Y, por supuesto, en zonas del párpado, del pliegue y demás", recomienda.

Más allá de seguir una moda concreta, el consejo de David Francés recuerda una de las reglas fundamentales del maquillaje: no todos los productos favorecen a todas las pieles por igual. En ocasiones, sustituir un cosmético muy popular por una alternativa más sencilla puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

Y en el caso de las pieles maduras, apostar por la hidratación y los acabados naturales parece ser la fórmula más eficaz para conseguir luminosidad sin sumar años al rostro.