Los expertos en cabello coinciden: "Este producto es el único capaz de reparar y fortalecer el pelo desde el primer uso"

Si el cabello pudiera hablar, quizá pediría reparación, brillo y cuidados inteligentes. Secadores, planchas, tintes, decoloraciones y lavados poco adecuados pasan factura, aunque muchas veces solo lo notemos cuando la melena se encrespa o empieza a romperse.

El cuidado capilar vive su propia revolución. Ya no basta con elegir un champú agradable o una mascarilla que deje suavidad unas horas. La tendencia apunta al smart-haircare: fórmulas más técnicas, diagnóstico personalizado y rutinas pensadas para tratar la fibra y el cuero cabelludo como cuidamos el rostro.

Es en este campo donde entra en juego REDKEN y su producto estrella, Acidic Bonding Concentrate, conocida como ABC, una de las líneas profesionales que más interés despierta entre estilistas y clientas.

Todo aquel que lo prueba se enamora y lo incorpora a su rutina de cuidado y belleza, habiendo conquistado hasta a artistas internacionales como Sabrina Carpenter, embajadora de la firma y dueña de una de las melenas más reconocibles del pop actual.

Pero no ha sido la única. Durante dos días, la firma neoyorquina abrió un pop up en el corazón de Madrid donde múltiples rostros conocidos como Alice Campello, Andrea Duro o Mar Flores fueron a descubrir las novedades de la marca profesional número 1 en Estados Unidos.

Reparación completa

ABC está pensada para cabellos dañados o sensibilizados, especialmente aquellos que han pasado por coloración, decoloración o uso habitual de herramientas de calor. Su fórmula combina pH ácido, glicerina y ácido cítrico, activos con los que la marca busca reforzar la fibra, sellar la cutícula y mejorar la sensación de fuerza.

Redken presenta la línea como un sistema capaz de reparar el daño visible acumulado y lograr un cabello más resistente, brillante y manejable desde el primer uso. Esa doble promesa, tratamiento y buen acabado, explica por qué se ha convertido en una opción recurrente en salones.

El producto más comentado de la familia es Acidic Bonding Concentrate Leave-In Treatment, un tratamiento sin aclarado que se aplica después del lavado. No solo hidrata y suaviza, sino que también ayuda a fortalecer los enlaces debilitados de la queratina y protege frente al calor de herramientas de styling de hasta 230 ºC.

Según la firma, tras su uso las puntas abiertas pueden reducirse hasta en un 88% y la rotura disminuir a la mitad. Más allá de las cifras, lo que buscan quienes lo prueban es una sensación inmediata de melena más flexible y brillante.

El sí de los expertos

Los profesionales coinciden en que el atractivo de ABC está en que combina reparación y acabado cosmético. Pepa Romero, embajadora de REDKEN y especialista en color, lo define como un imprescindible cuando se busca reparar en profundidad y transformar el cabello desde la primera aplicación.

Sonia Cases destaca que el tratamiento fortalece los enlaces internos, equilibra el pH, sella la cutícula y aporta suavidad incluso en cabellos sensibilizados. Alejandro Moleón y Paolo Pequea apuntan a otra ventaja: permite trabajar color, balayage o decoloración sin renunciar a flexibilidad, brillo y tacto sedoso.

El 'skincare' del cabello

La sequedad y la falta de brillo siguen siendo preocupaciones, pero crece el interés por la salud del cuero cabelludo. Irritación, sensibilidad, descamación o caída han hecho que muchas personas entiendan que una melena bonita empieza desde la raíz.

Ahí está la clave de esta nueva etapa de cuidado capilar, porque cuidar nuestro cabello ya no es un gesto superficial, sino un ritual completo. Diagnosticar, aplicar bien los productos y confiar en fórmulas profesionales puede marcar la diferencia entre una melena apagada y una con efecto pop star.

La fórmula de ABC gira en torno al ácido cítrico y la tecnología bonding de REDKEN, que la marca presenta como un sistema capaz de reforzar los enlaces debilitados del cabello y mejorar su fuerza. Por algo REDKEN también vincula la gama con la protección frente a daños derivados de coloración, calor y agresiones externas.

Cómo usar ABC de REDKEN

ABC funciona especialmente bien para los cabellos decolorados, con mechas o balayage. Pero también para melenas largas con puntas abiertas o aspecto seco, especialmente aquellas sometidas a largas sesiones de planchas, tenacillas o secadas con el secador de forma frecuente.

Se trata de una rutina de reparación profesional que se puede hacer desde casa y que, para conseguir un acabado profesional, la firma neoyorquina lo presenta en varios pasos.

REDKEN recomienda empezar con el Tratamiento Intensivo, que se aplica sobre el cabello húmedo y se deja actuar durante 5 minutos; después, el champú; y, por último, el acondicionador, con una versión tradicional para cabello con más cuerpo y una opción líquida para cabello fino o medio.

El producto más versátil de la gama es el Leave-In Treatment, un tratamiento sin aclarado para cabello dañado que ayuda a fortalecer, aportar brillo, prevenir la rotura y proteger del calor de herramientas de styling hasta 230 ºC.

Pero, sin duda, el punto fuerte de ABC es que permite unir ciencia capilar, tendencia beauty y aspiración estética. Por eso encaja tan bien con una figura como Sabrina Carpenter: su melena rubia, brillante y pulida sirve como la referencia perfecta para contar una rutina de reparación con acabado de pop star.