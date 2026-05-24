Los maquilladores coinciden: la crema Nivea como prebase rejuvenece e ilumina el rostro al instante

Si hablamos de belleza solo existe una verdad: da igual cuál sea nuestro estilo, pero a todos nos gusta lucir impecables. Eso no quiere decir que hay momentos en los que queremos estar perfectos, deslumbrar y sentirnos más seguros que nunca.

Una cena especial, una salida con amigos, Navidad, una cita importante... Hay planes que requieren prestar atención a la vestimenta, pero también a la piel.

Entre tanto maquillaje y fenómenos externos existe una crema que proteja, hidrate, sea asequible y, que a ser posible tenga más de un uso, esa es la Nivea, la de la lata azul.

El "archiconocido" envase es como totalmente familiar. Todos hemos tenido una, alguna vez, en algún momento de nuestra vida sin saber que, además, esconde un truco de belleza que muy pocos conocen y cuyo resultado es increíble.

No solo es un remedio infalible para combatir la sequedad en la piel, la crema Nivea, utilizada como prebase de maquillaje, garantiza un resultado glow increíble, con un efecto rejuvenecedor inmediato al que te harás adicta.

Secreto de maquillaje

Si vas tras el secreto que te haga lograr un maquillaje radiante y de larga duración, estás a punto de descubrir uno de los mejores trucos de belleza que está conquistando a maquilladores y amantes de la cosmética.

Aplicar la crema Nivea como prebase de maquillaje, a priori, puede parecer un simple paso, pero además de preparar tu piel para el maquillaje, también proporciona un efecto iluminador que rejuvenece tu rostro, tengas la edad que tengas.

Es todo un clásico en el cuidado de la piel. Su fórmula rica y cremosa ha sido un favorito durante décadas, y su accesibilidad la convierte en una opción ideal para cualquier persona. Pero, ¿qué la hace perfecta como prebase de maquillaje?

Hidratación intensa. La crema Nivea está formulada con ingredientes hidratantes que nutren la piel, lo que ayuda a crear una base suave y uniforme para el maquillaje.

La crema Nivea está formulada con ingredientes hidratantes que nutren la piel, lo que ayuda a crear una base suave y uniforme para el maquillaje. Textura suave . Su consistencia cremosa permite que se absorba fácilmente, dejando la piel con una sensación sedosa y sin brillos excesivos.

. Su consistencia cremosa permite que se absorba fácilmente, dejando la piel con una sensación sedosa y sin brillos excesivos. Efecto glow. Al proporcionar una hidratación profunda, la crema Nivea ayuda a que la piel se vea radiante y luminosa, aportando un efecto glow natural.

Prebase de maquillaje

Descubierto uno de los mejores secretos de maquillaje para una rutina de belleza efectiva y accesible, te contamos cómo aplicar la crema Nivea para que luzcas una piel increíble.

Limpieza e hidratación . Antes de aplicar cualquier producto en tu rostro, asegúrate de comenzar con una piel limpia. Lava tu cara con un limpiador suave y sécala con una toalla limpia. Si tu piel tiende a ser seca, puedes aplicar un tónico hidratante para preparar aún más tu cutis.

. Antes de aplicar cualquier producto en tu rostro, asegúrate de comenzar con una piel limpia. Lava tu cara con un limpiador suave y sécala con una toalla limpia. Si tu piel tiende a ser seca, puedes aplicar un tónico hidratante para preparar aún más tu cutis. Aplícate la crema Nivea . Coge una pequeña cantidad de Nivea y caliéntala entre tus manos. Esto ayuda a que se absorba mejor en la piel. A continuación, aplica la crema en tu rostro con movimientos circulares, prestando especial atención a las áreas que tienden a estar más secas, como las mejillas y la zona alrededor de los ojos.

. Coge una pequeña cantidad de Nivea y caliéntala entre tus manos. Esto ayuda a que se absorba mejor en la piel. A continuación, aplica la crema en tu rostro con movimientos circulares, prestando especial atención a las áreas que tienden a estar más secas, como las mejillas y la zona alrededor de los ojos. Espera a que se absorba . Dale unos minutos a la crema para que se absorba completamente en la piel. Este paso es crucial, ya que permite que los ingredientes hidratantes penetren y preparen tu piel para el maquillaje.

. Dale unos minutos a la crema para que se absorba completamente en la piel. Este paso es crucial, ya que permite que los ingredientes hidratantes penetren y preparen tu piel para el maquillaje. Base de maquillaje . Una vez que la crema Nivea esté bien absorbida, aplícate tu base de maquillaje. Te recomendamos usar una base líquida o en crema, ya que se mezcla mejor con la hidratación proporcionada por la Nivea. Usa una brocha, esponja o tus dedos para aplicar la base, y verás cómo se desliza con facilidad sobre tu piel, dejándola con un acabado luminoso.

. Una vez que la crema Nivea esté bien absorbida, aplícate tu base de maquillaje. Te recomendamos usar una base líquida o en crema, ya que se mezcla mejor con la hidratación proporcionada por la Nivea. Usa una brocha, esponja o tus dedos para aplicar la base, y verás cómo se desliza con facilidad sobre tu piel, dejándola con un acabado luminoso. Finaliza con polvo translúcido . Si prefieres un acabado mate o necesitas que tu maquillaje dure más tiempo, puedes sellar tu base con un poco de polvo translúcido. Aplica el polvo solo en las zonas donde tiendes a brillar, como la zona T (frente, nariz y mentón).

. Si prefieres un acabado mate o necesitas que tu maquillaje dure más tiempo, puedes sellar tu base con un poco de polvo translúcido. Aplica el polvo solo en las zonas donde tiendes a brillar, como la zona T (frente, nariz y mentón). Toque extra. Si quieres potenciar aún más el efecto glow, considera añadir un poco de iluminador líquido a tu base de maquillaje. Esto realzará tu luminosidad natural.

Beneficios de la Nivea

Este efecto glow que proporciona la crema Nivea no solo se trata de una apariencia bonita; también tiene otros beneficios que te encantarán conocer.

El primero de ellos, la piel tan luminosa y bien hidratada que deja, que siempre te aporta un extra de juventud, al minimizarse la apariencia de líneas finas y arrugas.

Además, este truco de belleza donde la Nivea es la protagonista, es adecuado para todo tipo de piel. Ya seas de piel seca, mixta o grasa, la crema Nivea se adapta a tus necesidades.

Ten en cuenta que, si es la primera vez que utilizas la crema Nivea como prebase, haz una prueba en una pequeña área de tu piel para asegurarte de que no causarás reacciones adversas.

Pero tampoco exageres con el producto. Utiliza una cantidad moderada de crema para evitar que tu piel se sienta demasiado pesada y grasa. Un poco es suficiente para obtener el efecto deseado.