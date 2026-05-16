Los dermatólogos coinciden: "Aplicar la crema Nivea todos los días puede eliminar las arrugas a partir de los 50"

El cuidado de la piel se ha convertido en una de las grandes obsesiones de los últimos años. Cada vez más personas buscan fórmulas que ayuden a combatir las arrugas, las líneas de expresión o la sequedad extrema sin necesidad de recurrir a tratamientos caros ni rutinas imposibles de seguir a diario.

Aunque el mercado de la cosmética no deja de lanzar nuevos ingredientes y fórmulas antiedad, muchos dermatólogos coinciden en que una buena hidratación sigue siendo una de las claves más importantes para mantener la piel sana y con mejor aspecto. Cuando el rostro pierde agua y lípidos, las arrugas se marcan más, aparece la tirantez y la piel se vuelve más sensible y apagada.

Precisamente por eso, una de las cremas más vendidas y reconocibles del mundo continúa siendo una de las favoritas de muchas personas para cuidar el rostro a diario. Se trata de la clásica crema Nivea, un producto que, pese a llevar décadas en el mercado, sigue utilizándose tanto para mejorar la sequedad como para suavizar líneas de expresión y conseguir una piel más luminosa.

Crema Nivea y arrugas

Las arrugas y líneas de expresión suelen hacerse más visibles cuando la piel está deshidratada.

La falta de agua y de lípidos provoca que el rostro pierda elasticidad y firmeza, haciendo que pequeñas marcas o pliegues se noten mucho más, especialmente en zonas como el contorno de ojos, la frente o alrededor de la boca.

En este sentido, la crema Nivea se ha convertido durante años en uno de los productos más utilizados para aportar hidratación intensa y mejorar el aspecto de la piel.

Su fórmula contiene ingredientes humectantes y emolientes que ayudan a retener la humedad y a reforzar la barrera cutánea, algo fundamental para mantener el rostro más suave y flexible.

Además de ingredientes como la glicerina o el pantenol, algunas versiones de la marca también incorporan coenzima Q10, un antioxidante que ayuda a combatir el daño provocado por los radicales libres, relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel.

Aunque este tipo de cremas no elimina por completo las arrugas, sí puede ayudar a que se vean menos marcadas y a mejorar la textura general del rostro.

Imagen de ilustración.

Para aplicarla, los expertos recomiendan primero observar qué tipo de piel tienes. Las más grasas, por ejemplo, no siempre se benefician de esta crema precisamente por sus ingredientes, que si bien pueden ser beneficiosos para otras áreas del cuerpo, podrían generar una sensación grasa y poco cómoda en el contorno ocular.

Las pieles secas, en cambio, pueden notar grandes cambios si la incorporan a su rutina, o bien aplicándola por todo el rostro o, incluso, empleándola como prebase de maquillaje.

Al utilizarla como prebase, la piel queda más hidratada y luminosa, algo que evita que el maquillaje se cuartee y hace que las líneas de expresión se noten menos a lo largo del día. Eso sí, los expertos recomiendan utilizar poca cantidad para no saturar la piel.

Piel seca y crema Nivea

Sin embargo y justamente gracias a esta hidratación de la que ya hemos hablado, la crema Nivea destaca por su capacidad para aliviar la piel extremadamente seca y condiciones como la xerosis cutánea.

Este tipo de condición provoca tirantez, descamación, irritación e incluso picor y, aunque hay quien nace con ello, también puede provocarse por diferentes fármacos y cosméticos, como pueden ser el Dercutane o el retinol, dos de los productos más famosos para tratar diferentes afecciones del rostro.

A pesar de que en estos casos sean —por lo general— ocasionales y pasen con el tiempo, cuando la sequedad surge, parece que va a ser eterna.

Mascarilla con crema Nivea.

La causa de la piel extremadamente seca es la falta de lípidos protectores (grasas) en la superficie de la piel. Como consecuencia, se vuelve más sensible y vulnerable a las agresiones externas, y aparecen sensaciones de irritación, enrojecimiento, tirantez e incomodidad.

A la hora de maquillarnos, esta sequedad también interviene, ya que todos los productos que aplicamos —más allá de la crema hidratante— se cuartean y estéticamente, parece una máscara.

Aquí es donde entran en juego las propiedades oclusivas e hidratantes de la crema Nivea. Su fórmula crea una capa protectora sobre la piel que ayuda a evitar la pérdida de humedad y protege frente a agresiones externas como el frío, el viento o ciertos productos irritantes.

La glicerina, uno de sus ingredientes principales, actúa atrayendo agua hacia la piel, mientras que los lípidos ayudan a restaurar la barrera cutánea. Gracias a esta combinación, muchas personas notan una mejoría rápida en la sensación de tirantez y en la apariencia áspera o escamosa del rostro.

Uno de los consejos más repetidos es aplicarla por la noche, cuando la piel se encuentra en pleno proceso de regeneración.

Utilizarla antes de dormir permite que el producto actúe durante horas y que el rostro amanezca más hidratado y calmado. En pieles grasas, sin embargo, lo más recomendable es espaciar su uso o aplicar cantidades muy pequeñas para evitar sensación pesada o exceso de brillo.