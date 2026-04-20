Zoe Saldaña se une al universo Lancôme como su nueva embajadora global

"En mi vida he actuado en muchos papeles. Heroína de acción, alien, madre. He crecido en dos culturas, dos mundos, hablando dos idiomas. Y es por eso que el rol más cómodo en el que he estado ha sido ser yo misma. Y eso es exactamente lo que soy con Lancôme". Con estas palabras, la oscarizada actriz se presenta como nuevo rostro de la marca cosmética.

Zoe Saldaña irrumpe en el universo de la emblemática firma en uno de los momentos más potentes de su carrera, convertida en la actriz más taquillera de la historia del cine, recién salida de un año en el que levantó el Óscar por Emilia Pérez y en el que su nombre ha vuelto a posicionarse en el centro de la conversación cultural global.

Lancôme la incorpora como embajadora global en una apuesta que va más allá de la imagen. Saldaña representa una idea de belleza que encaja con el giro que vive la industria: menos artificio, más identidad. "La belleza, para mí tiene que ver con la convicción: el valor de marcar tus propias reglas y la confianza para mantenerlas", ha defendido la actriz.

Cierto es que si algo define su trayectoria es la coherencia entre lo que interpreta y lo que proyecta. Ha sido Neytiri en Avatar, Gamora en el mundo Marvel, protagonista de algunas de las franquicias más vistas de la historia, pero también ha construido una carrera paralela como productora, impulsando historias con mujeres en el centro y alejadas de clichés.

También ha finalizado el rodaje de la tercera temporada de Lioness, la serie dramática de la CIA creada por Taylor Sheridan, por lo que próximamente podremos verla en pantalla junto a Nicole Kidman y Morgan Freeman. Pero, por ahora, se presenta ante el mundo en un traje lila al más puro estilo bossy chic para desvelar su incorporación a Lancôme.

Zoe Saldaña y Nicole Kidman en 'Lioness'. Archivo

Una actriz fiel a sí misma

La biografía de Zoe Saldaña suma y ayuda a entender las elecciones de sus proyectos. Nacida en Nueva Jersey, de raíces dominicanas y puertorriqueñas, criada entre idiomas y culturas, ha hecho de esa dualidad su mayor fortaleza. "El primer idioma en el que me hablaron fue el español", ha recordado en más de una ocasión.

Desde ahí ha construido una voz que hoy trasciende el cine: habla de identidad, de representación, de elegancia y de diversidad, territorios en los que Lancôme siempre ha buscado posicionarse. La marca, desde hace casi un siglo en el imaginario de la belleza francesa, busca ahora conectar con una generación que exige autenticidad.

Y, así, encuentra en Saldaña algo difícil de fabricar: credibilidad. "No sólo ocupa espacio; crea conexión. Estamos orgullosos de colaborar con una artista de tal magnitud, que se mueve por el mundo con honestidad, propósito y que brilla por sí sola", ha señalado Vania Lacascade, presidenta global de la firma, en una definición que resume bien el movimiento.

Saldaña será el rostro de la línea Absolue Longevity MD, la nueva apuesta de la casa por la longevidad aplicada al cuidado de la piel. En su primera campaña para la marca, será la imagen de INTERCEPT, uno de los tres enfoques diferenciados que componen esta solución integral pensada para preservar la vitalidad y luminosidad de la piel en todas las etapas.

La feminidad de Lancôme

El fichaje trasciende el lanzamiento de producto y es que coincide con un momento en el que la industria de la belleza redefine sus códigos, y en el que las embajadoras trascienden su papel de prescriptoras para ser narradoras. Hoy se une a un universo que también incluye a nombres como el de Julia Roberts, Penélope Cruz, Lily Collins, Hoyeon Jung o Zendaya.

Lancôme, como motor de innovación en el cuidado de la piel, el maquillaje y las fragancias, se define por una energía radical y positiva: ellos mismos lo llaman "optimismo sin miedo". Su seña de identidad es una feminidad francesa sin esfuerzo—sofisticada, ligeramente irreverente y profundamente conectada con una comunidad global de mujeres que viven según sus reglas.

Saldaña, reconocida recientemente como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, casa tan bien con la firma porque sintetiza varias tendencias a la vez: el auge del poder latino en la cultura global, la consolidación femenina en posiciones de decisión en Hollywood y la necesidad de referentes que conecten desde la experiencia.