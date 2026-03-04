Los Bridgerton inspiran la edición especial del labial más famoso: 4 colores diferentes que están arrasando

El fenómeno Bridgerton no se queda en la pantalla. Tras revolucionar la estética romántica de época y convertir los bailes, corsés y joyas en tendencia global, ahora da el salto al neceser.

La icónica firma Liposan presenta una colección de bálsamos labiales de edición limitada inspirada en las parejas más míticas de la serie que está conquistando a todas las generaciones.

La propuesta no puede ser más tentadora: un tono para cada temporada y una historia de amor que se traduce en color, aroma y packaging.

Cuatro versiones que evocan emociones distintas, desde el romance inocente hasta la pasión más intensa, y que prometen convertirse en objeto de colección para las fan.

La colaboración llega en un momento estratégico, con la cuarta temporada centrada en Benedict en el horizonte. Y como en todo gran lanzamiento de la saga, la estética y el detalle importan tanto como el contenido.

Cuatro tonos, cuatro romances

La colección se compone de cuatro bálsamos que reinterpretan las historias centrales de la serie a través de matices suaves y favorecedores. No son simples hidratantes con color: cada uno tiene identidad propia.

Liposan Rose Meringue - Daphne & Simon

Rose Meringue – Daphne & Simon representa el inicio de todo. Un tono rosado delicado que evoca el romance clásico entre Daphne y el duque, una relación que comenzó como estrategia social y terminó convertida en amor atemporal.

Liposan Vanilla Biscuit - Sophie & Benedict

Vanilla Biscuit – Sophie & Benedict es la gran apuesta de la nueva temporada. Su matiz cálido y cremoso simboliza una conexión inesperada que desafía las normas de la alta sociedad. Es el bálsamo que celebra los bailes de máscaras y el descubrimiento de la verdadera identidad.

Liposan Blackberry Pie - Kate & Anthony

Blackberry Pie – Kate & Anthony apuesta por un color más intenso, inspirado en la química arrolladora y la tensión constante que definieron su historia. Es el tono perfecto para quienes buscan un acabado más vibrante sin renunciar a la hidratación.

Liposan Peach Tea - Penelope & Colin

Peach Tea – Penelope & Colin traduce en melocotón suave los deseos ocultos y la amistad transformada en romance. Es probablemente el más luminoso y versátil, ideal para el día a día.

Cada bálsamo mantiene la fórmula enriquecida con vitaminas y un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, incluyendo manteca de karité. La textura es ligera, el acabado jugoso y la sensación de confort inmediata.

Más que maquillaje

Desde su estreno en 2020, Los Bridgerton se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix. Las temporadas 1 y 3 siguen situándose entre los contenidos más populares a nivel global, mientras que el spin-off La Reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton consolidó aún más el universo creado por Shondaland.

La franquicia no solo ha redefinido el romance televisivo, también ha marcado tendencias en moda, música y experiencias inmersivas. Eventos como The Queen’s Ball o los espacios interactivos de Netflix House demuestran que el fenómeno va mucho más allá de la pantalla.

En ese contexto, la colección de Liposan encaja como una extensión natural del universo estético de la serie. Pasteles empolvados, detalles florales y nombres evocadores convierten cada bálsamo en una pieza digna del tocador de cualquier debutante.

La marca invita, además, a coleccionar los cuatro tonos para completar la experiencia. Una estrategia que combina nostalgia, tendencia y precio accesible, ya que se mantienen en la franja habitual de la firma.

Un romance de regencia 2.0

La cuarta temporada, centrada en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, promete explorar un amor marcado por el misterio y la identidad oculta. Y es precisamente esa narrativa la que inspira el lanzamiento de Vanilla Biscuit como protagonista de la colección.

La colaboración entre Liposan, Netflix y Shondaland demuestra cómo las marcas de belleza buscan conectar con comunidades apasionadas que consumen estilo de vida además de ficción.

El resultado es una propuesta que mezcla hidratación, color sutil y storytelling romántico. Un gesto tan sencillo como el de aplicar bálsamo que ahora se convierte en guiño a tu pareja favorita de la serie.

Para las seguidoras de la saga, no se trata solo de cuidar los labios. Es una forma de sumergirse, una vez más, en ese universo de cartas secretas, miradas cómplices y bailes bajo lámparas de araña. Y esta vez, el romance cabe en el bolso.