El regalo perfecto existe: el truco de las coreanas para una piel más joven y luminosa que arrasa en España

La Navidad tiene algo de ritual. De pausa necesaria. De mirarse al espejo con más calma y concederse tiempo. En ese terreno, el cuidado de la piel se ha convertido en uno de los regalos más deseados, tanto para compartir como para disfrutar en primera persona.

Con esa idea como punto de partida, Yepoda brilla durante la temporada festiva con cinco sets edición limitada que reinterpretan la K-Beauty desde el concepto de glow, viaje y autocuidado consciente.

Lejos de ser simples packs, estos cofres funcionan como pequeñas cápsulas de bienestar. Diseñados para acompañar distintos estilos de vida, desde quienes quieren iniciarse en la cosmética coreana hasta quienes no renuncian a su rutina ni en movimiento, los Holiday Sets 2025 combinan formato mini, fórmulas limpias y un diseño pensado para regalar sin envoltorios extra.

Regalos que cuidan la piel

La propuesta navideña de Yepoda gira en torno a una idea clara: cuidar la piel también es una forma de cuidarse. Por eso, todos los sets están pensados como rutinas completas o esenciales, no como acumulación de productos. Cada paso tiene sentido y responde a una necesidad concreta de la piel.

Este año, además, el packaging cobra un papel protagonista. Los sets llegan en versiones mini exclusivas para Navidad, acompañados de una hoja de pegatinas y una etiqueta para el equipaje. Un guiño práctico y estético que conecta con una generación que viaja, se mueve y busca formatos versátiles sin renunciar a resultados visibles.

Bajo el nombre de The Holiday Sets 2025, la marca apuesta por una estética cuidada, ligera y funcional. Son cofres que caben en una maleta de mano, pero también en la lista de deseos de última hora.

Y lo hacen sin perder el ADN de la Clean K-Beauty que define a Yepoda: ingredientes seleccionados, rutinas sencillas y una piel luminosa como objetivo final.

Tres rutinas para regalar

Entre los sets disponibles en la web de la marca, destaca The Full Glow Set (134 €), pensado para quienes quieren sumergirse de lleno en el universo K-Beauty.

Es una rutina completa que incluye desde la doble limpieza hasta la hidratación y el cuidado nocturno. En su interior conviven algunos de los productos más emblemáticos de Yepoda, como The Calm Balm, The Bubble Double o The Midnight Magic. Un regalo ambicioso, ideal para descubrir la marca o renovar por completo la rutina facial.

Mini Daily Essential Yepoda

Para quienes prefieren un formato más compacto, The Mini Glass Skin Set (75 €) propone una selección de imprescindibles en tamaño mini orientados a lograr el codiciado efecto glass skin.

Limpieza, hidratación y reparación se combinan en un set pensado para pieles que buscan uniformidad, luz y una textura más pulida, sin complicaciones ni pasos innecesarios.

Mini Glass Skin Set Yepoda

El tercer pack disponible en Yepoda.es es The Mini Daily Essentials Set (35 €), una opción más accesible y funcional. Pensado para viajar o para dar los primeros pasos en la cosmética coreana, reúne los básicos de la doble limpieza y la preparación de la piel.

Un set discreto, pero eficaz, que encaja especialmente bien como regalo práctico o como auto-regalo consciente.

Caprichos con efecto 'glow'

La Navidad de Yepoda también se vive en Sephora, donde la marca lanza dos sets exclusivos disponibles tanto en su web como en más de 250 tiendas repartidas por Europa. Propuestas pensadas para quienes buscan un detalle especial, un capricho asequible o un regalo de última hora con garantías.

El primero es The Winter Glow Set (45 €), un cofre en talla mini que reúne algunos de los top ventas de la marca. Limpieza, hidratación y luminosidad se dan la mano en un set equilibrado y fácil de usar, ideal para quienes ya conocen Yepoda o quieren probar sus fórmulas más populares en formato viaje.

El segundo lanzamiento es The Mini Glow Hero Serum (16 €), el sérum más vendido de la marca reinterpretado como adorno navideño. Un detalle pequeño en tamaño, pero potente en resultados, pensado para iluminar la piel y sorprender sin necesidad de grandes presupuestos.

Los Holiday Sets de Yepoda están disponibles tanto en su tienda online. Los exclusivos de Sephora, por su parte, se podrán encontrar únicamente en sus canales europeos. Cinco opciones, múltiples combinaciones y una misma idea: regalar belleza también es regalar tiempo, calma y luz.