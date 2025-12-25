Confirmado por la maquilladora María Ferjol: "A partir de los 50, el iluminador en la línea de agua es clave"

Por todos es sabido que entre las recomendaciones más eficaces de los gurús de la belleza y el bienestar, el descanso se posiciona en los primeros puestos.

Sin embargo, por más que sigamos este consejo y lo tomemos como parte imprescindible de nuestra rutina, no siempre despertamos con la buena cara que deseamos.

Pero para ello están los trucos que no solo maquillan, sino que transforman. Y este es uno de ellos. No hace falta madrugar más, ni dominar técnicas de maquillaje profesional, ni invertir en productos de lujo.

La maquilladora e influencer de belleza María Ferjol, seguida por miles de mujeres en redes sociales, ha desvelado su secreto para despertar la mirada y parecer más joven, incluso en los días más agotadores.

Ella lo llama "el truco de luz y dimensión", y miles de mujeres lo han probado ya con un mismo resultado: ojos más grandes, mirada más despierta y aspecto más fresco, como si hubieras dormido ocho horas y acabado de salir de un spa.

Mirada despierta

María lo explica que "El truco está en crear dimensión en la zona de la línea de agua, iluminar el lagrimal y abrir el ojo con la máscara. Tres pasos, cinco minutos, mirada nueva".

Lo mejor de todo es que funciona igual de bien en ojos cansados, hundidos, con bolsas, párpados caídos o piel madura. No es un maquillaje cargado, sino un efecto visual que ilumina y rejuvenece.

Para conseguir la técnica que rejuvenece la mirada en pocos minutos, aquí te dejamos los puntos que debes seguir:

Lápiz color crema en la línea de agua inferior No blanco. No beige. Crema. Esa es la clave para que el ojo parezca más limpio, más despierto y más grande sin que se note que llevas maquillaje. Neutraliza el rojo, borra el efecto ojo cansado y no recarga. Consejo de experta: aplícalo solo en la línea inferior y no lo acompañes de eyeliner oscuro por la mañana, porque cierra el ojo. Iluminador en el lagrimal: el efecto "luz dormida" El punto más estratégico del rostro. Cuando aplicas luz justo en la esquina interna del ojo, el resultado es inmediato: mirada brillante, más limpia, más joven y con efecto lifting suave. Puedes usar iluminador líquido, en lápiz, crema o polvo. Aplicar con el dedo anular y difuminar ligeramente hacia arriba. Máscara centrada en las pestañas exteriores No todo vale. Ferjol insiste en aplicar la máscara solo en la zona externa del ojo para elevar visualmente el párpado y agrandar la mirada. Así no cargamos el centro del ojo y conseguimos ese efecto “almendrado” que estiliza, rejuvenece y suaviza facciones. Dos capas solo en el extremo exterior equivale a una mirada más despierta, rasgos más suaves, efecto lifting sin tirantez.

El maquillaje que corrige

Este truco no tapa, sino que corrige visualmente los signos de fatiga. Funciona especialmente bien cuando hay:

Ojos pequeños o caídos

Bolsas, párpados flácidos u ojera marcada

Mirada triste, apagada o enrojecida

Piel madura con líneas de expresión

No añade peso, no seca la piel y no marca arrugas. Por eso está triunfando entre mujeres a partir de los 35 años, pero también en aquellos que noten su mirada cansada por motivos o situaciones concretos.

Potenciar el efecto 'buena cara'

Si tienes cinco minutos más y quieres conseguir el look perfecto para una cara despierta, saludable y rejuvenecida, sigue estas recomendaciones de la maquilladora:

Si buscas un efecto lift inmediato , pon corrector solo en dos puntos (lagrimal y esquina).

, pon corrector solo en dos puntos (lagrimal y esquina). Para elevar visualmente el rostro , aplica colorete en la zona alta del pómulo.

, aplica colorete en la zona alta del pómulo. Para abrir la mirada (más aún), peina las cejas, hacia arriba, con gel fijador.

(más aún), peina las cejas, hacia arriba, con gel fijador. Utiliza sombras en crema, en tonos beig o melocotón. Conseguirás aportar firmeza al rostro sin marcar las arrugas de los ojos.

Debes interiorizar que, en pieles maduras, menos es más: iluminar, elevar y destacar, sin recargar, afirman los mejores expertos en maquillaje como Ferjol.