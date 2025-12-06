Ana Obregón, sobre cómo usa la Nivea de la lata azul a los 70: "La uso cada mañana junto con una ampolla antiedad"

A sus 70 años, Ana Obregón continúa siendo tendencia. En esta ocasión no es por un proyecto profesional ni por su ajetreada vida personal, sino por algo mucho más cotidiano: su truco de belleza antiedad.

La actriz, bióloga y presentadora ha confesado que, cada mañana, utiliza la crema Nivea de la lata azul (la de toda la vida) como parte fundamental de su rutina facial.

Una rutina sencilla, económico y sorprendente que está despertando la curiosidad de mujeres que buscan un cuidado minimalista, eficaz y accesible.

"Cada mañana me pongo una ampolla antiedad y después la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul", Ana lo cuenta así, de forma clara y sin artificios.

Lo cierto es que no es la única celebrity en confiar en este producto centenario. Pero su testimonio tiene un poder especial: es la combinación entre ciencia, tradición familiar y un estilo de vida donde la piel siempre ha sido protagonista.

La Nivea que nunca falla

La famosa crema Nivea de la lata azul, esa que todas hemos visto en casa de nuestras madres y abuelas, está viviendo su propio renacimiento.

Las tendencias actuales abrazan el skincare minimalista: menos productos, más sencillez y rutinas más sostenibles.

Y es que, cada vez más rostros conocidos, se declaran fieles a esta crema icónica. Carmen Lomana, Lolita y ahora Ana Obregón, afirman que la utilizan con frecuencia.

Se trata de un cosmético que vende más de 100 millones de unidades al año en más de 200 países, y su poder hidratante está más que documentado.

La rutina 'beauty' de Ana Obregón

En una entrevista concedida a Europa Press, Ana compartió todos los detalles de su rutina de belleza diaria. Y lo hace con la misma naturalidad con la que nos tiene acostumbrados:

"Cada mañana, soy muy rápida. Me pongo una ampolla antiedad de laCabine y listo. Después me pongo la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul".

La actriz asegura que este gesto la acompaña desde niña: "Mi madre toda la vida se ha dado la Nivea y tenía la piel perfecta."

La presentadora reconoce, eso sí, que los tiempos han cambiado y que la piel necesita refuerzos frente a la contaminación actual:

"Ahora hay que reforzar porque no hay la polución de entonces ni toda la porquería que nos rodea que hace envejecer la piel", por eso combina su clásico del bote azul con ampollas específicas.

"Hay que tener siempre en cuenta que la crema Nivea es una hidratante que podemos completar con otras fórmulas que aporten otros beneficios para la piel. Por eso confío en las ampollas: tengo varias, las de vitamina C, las antiedad, las de peeling, y voy alternando. Esa es mi rutina".

La ciencia tras Nivea

La crema Nivea del bote azul destaca por su textura untuosa y su enorme poder hidratante. Sus ingredientes clave lo explican:

Pantenol: suaviza, protege y mejora la elasticidad.

Eucerit: derivado de la lanolina que ayuda a mantener la humedad.

Glicerina: potente humectante que evita la pérdida de agua.

Sin conservantes, una de sus características más alabadas.

De hecho, es un producto tan versátil que la marca lo recomienda para codos, rodillas y manos; rozaduras; estrías; hidratación del pelo; tatuajes...

Es más, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) confirmó recientemente su eficacia: tras dos semanas de pruebas, le otorgaron una valoración de 4 estrellas sobre 5 en hidratación.

Nivea en el rostro. Sí o no

Aunque Ana la usa en la cara, no todas las expertas recomiendan ese uso. La farmacéutica Gabriela Díaz, de la farmacia La Paz de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), lo tiene claro:

"Nivea del bote azul es hidratante y emoliente. El pantenol es muy interesante, pero lleva derivados del petróleo como la parafina, que ahora es muy básica para utilizarse en el rostro, incluso perjudicial para pieles grasas".

Aun así, miles de mujeres la aplican tanto en rostro como en cuerpo, especialmente como hidratante intensiva en invierno. Y ahí está parte de su magia: su accesibilidad.

Vivimos un momento en el que la cosmética se ha multiplicado: sérums, esencias, boosters, prebióticos, exfoliantes enzimáticos, retinoides… Rutinas que prometen resultados milagrosos, pero que, a menudo, generan saturación.

De ahí que tener en cuenta que la crema Nivea es una hidratante que podemos completar con otras fórmulas que aporten otros beneficios para la piel, es una buenísima elección.