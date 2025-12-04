Helena Rodero, farmacéutica, y su truco para tapar las canas: "Alarga el tiempo entre tintes sin ensuciar el pelo"

Si formas parte de la población que se tiñe el pelo, hay un momento que todas conocemos demasiado bien: esos diez o quince días después de pasar por la peluquería en los que empieza a asomar la raíz gris o blanca.

No es suficiente para volver a teñirse, pero sí para sentir que el color ha perdido frescura. Y entre mantener la melena impecable o estar cada dos semanas en el salón, muchas mujeres buscan una tercera vía: cubrir la cana sin ensuciar el cabello, sin manchar la piel y con un acabado natural.

En ese terreno, la farmacéutica y experta capilar Helena Rodero, autora del libro Todo sobre tu pelo y tu piel, ha dado la clave.

Un truco que se ha vuelto tendencia y que no solo camufla las canas: alarga el tiempo entre tintes, aporta densidad y no engrasa la melena.

Es, en palabras de Rodero, la alternativa más eficaz, limpia y versátil para cubrir raíces sin necesidad de castigar innecesariamente tu melena.

La opción que no aconseja

Durante años, los sprays retocadores han sido la opción más popular. Sin embargo, la experta lo deja claro: no son la solución ideal.

Según Rodero, "el problema que tienen los sprays para cubrir las canas es que aunque tienen capacidad de cobertura mayor y cubren muy bien, el producto termina en el cuero cabelludo y lo ensucia muchísimo".

La farmacéutica añade: "Si tú observas con una microcámara cómo queda el cuero cabelludo después de haberlo lavado tras utilizar este producto, te das cuenta de que lo ensucia mucho".

Es decir, cubren, sí, pero a costa de dejar residuos que se incrustan en la raíz, ensucian antes el pelo y dificultan que la melena luzca suelta y con movimiento.

Retocador en polvo

En contraste con los sprays, Rodero recomienda con total convicción los correctores en polvo, que se aplican con un pincel fino solo donde hace falta.

Según la farmacéutica, estos productos "se presentan como una alternativa más limpia y efectiva, permitiendo aplicar el producto solo donde se necesita, lo que puede ayudar a alargar el tiempo entre tintes".

Además, añade un punto clave que está conquistando a las mujeres: "no manchan el cuero cabelludo como los sprays que llevan excipientes líquidos, con el corrector en polvo solo tienes que aplicarlos con el pincel en la base de la cana y la mancha en el cuero cabelludo sería mucho más inapreciable".

En la práctica, esto se traduce en raíces más densas, un acabado más natural y un cabello que se mantiene limpio durante más tiempo.

¿Sirven como champú en seco?

Una de las ventajas más desconocidas de los retocadores en polvo es que aportan textura y absorben grasa. Pero, ¿pueden sustituir a un champú en seco?

Rodero lo aclara: "Lo puedes aplicar solo donde te hace falta que es en la raíz del cabello para dar textura y ese efecto maquillaje sobre la cana, sin embargo, cuando tienes mucha raíz lo mejor es teñir".

En otras palabras, funcionan como un híbrido, con efectos similares, pero pensados específicamente para cubrir canas de manera precisa.

Además, los polvos retocadores también funcionan como absorbentes de grasa, algo que no sucede con los sprays.

"Absorben la grasa del cuero cabelludo y esto hace que la raíz no se pegue a este e incluso puedas espaciar un poco más el lavado", confirma Rodero.

La única precaución

A diferencia de los sprays, que manchan piel, ropa y cuero cabelludo, los polvos son seguros y limpios. Pero tienen una advertencia curiosa:

"No ponerte las gafas de ver o de sol en el pelo tipo diadema porque si luego te las vuelves a poner en la cara después de haber usado el retocador de raíces puede que parte de los polvos de color migren a la nariz".

Nada dramático, pero un detalle importante para evitar sustos. Sigue siendo una gran solución para espaciar los tintes, ahorrar tiempo y mantener una melena con cuerpo.

El auge de los retocadores en polvo no es casual: responden a una necesidad real. Las mujeres quieren cubrir las canas sin comprometer la salud del cuero cabelludo, sin ensuciar el pelo y sin renunciar a un acabado de densidad natural.