Javier Cuenca, peluquero, acerca del corte de pelo que más rejuvenece y estiliza: "El clavicut es perfecto a partir de los 50"

A pesar de que todas creemos tener un estilo muy concreto, que define a la perfección nuestra personalidad y potencia lo mejor de cada una, lo cierto es que conforme pasan los años, es fácil que ese must cambie.

Esta teoría es aplicable, 100%, al cabello. Ese corte con el que nos sentíamos inmensamente favorecidas a los 20, puede arruinar por completo nuestro estilismo.

Según el peluquero profesional Javier Cuenca, el clavicut es el corte de pelo ideal para mujeres a partir de los 50 años que buscan un estilo versátil, moderno y favorecedor.

Capaz de realzar el rostro y aportar una imagen fresca y juvenil, este corte de media melena que llega a la altura de la clavícula, destaca especialmente con un acabado asimétrico.

Este efecto consigue potenciar el movimiento y el volumen, haciendo que el cabello se vea más lleno y con un efecto lifting que estiliza el óvalo facial.

¿Qué es el 'clavicut'?

El clavicut es un corte de longitud media que llega hasta la clavícula, de ahí su nombre. Su gran ventaja es el equilibrio perfecto entre comodidad, elegancia y frescura, ideal para mujeres maduras que desean un cambio que no exija grandes mantenimientos.

Javier Cuenca explica que la versión asimétrica del clavicut, que presenta la parte trasera ligeramente más corta y los mechones delanteros alargados cayendo sobre los hombros, es especialmente favorecedora.

Este diseño aporta un movimiento natural y volumen al cabello, algo fundamental cuando con la edad el pelo tiende a perder densidad y vitalidad.

Además, este estilo funciona muy bien para rostros redondos y cuadrados, pues su asimetría contribuye a alargar y estilizar las facciones, suavizando las líneas firmes y generando un efecto de lifting natural.

Ventajas del 'clavicut'

Apostar por este corte de pelo, es hacerlo sobre seguro. Es un estilo que encaja perfectamente en el estilo de cualquier mujer que, a partir de los 50, busque un aire desenfadado pero sin perder elegancia y personalidad.

Rejuvenecimiento : Al enmarcar el rostro con mechones que caen suavemente, aporta frescura y dulzura, haciendo que la imagen se vea ligera y juvenil.

: Al enmarcar el rostro con mechones que caen suavemente, aporta frescura y dulzura, haciendo que la imagen se vea ligera y juvenil. Volumen y movimiento : Gracias a su estructura de capas suaves y acabado asimétrico, añade dinamismo a la melena, dando vida incluso a cabellos debilitados.

: Gracias a su estructura de capas suaves y acabado asimétrico, añade dinamismo a la melena, dando vida incluso a cabellos debilitados. Fácil mantenimiento : Su longitud media es práctica para peinar sin complicaciones y se puede lucir tanto liso como con ondas naturales o estructuradas, adecuados para distintas ocasiones.

: Su longitud media es práctica para peinar sin complicaciones y se puede lucir tanto liso como con ondas naturales o estructuradas, adecuados para distintas ocasiones. Versatilidad: Puede adaptarse a diferentes estilos, desde un look sofisticado para eventos hasta un aire desenfadado para el día a día, adaptándose también a distintos tipos de cabello y formas de cara.

Si aún no te hemos convencido de que el clavitcut es el corte que tu melena está pidiendo a gritos, continúa leyendo.

¿A qué tipo de rostro favorece?

Este corte es uno de los más universales y favorecedores, pero destaca especialmente en personas con las siguientes facciones:

Rostros redondos : La asimetría y el volumen ayudan a estilizar el óvalo facial y a darle más definición.

: La asimetría y el volumen ayudan a estilizar el óvalo facial y a darle más definición. Rostros cuadrados : Suaviza las líneas marcadas y aporta movimiento para equilibrar la fuerza de las facciones.

: Suaviza las líneas marcadas y aporta movimiento para equilibrar la fuerza de las facciones. Rostros alargados : Combinado con una raya central o flequillo, proporciona balance y redondea la forma del rostro.

: Combinado con una raya central o flequillo, proporciona balance y redondea la forma del rostro. Formas de corazón y triángulo invertido: Atenúa la amplitud en la frente y suaviza la mandíbula con mechones laterales.

Estas características hacen del clavicut una opción "todoterreno" para mujeres que desean un corte actual pero clásico a la vez, que destaque por su elegancia atemporal.

Cómo cuidar el 'clavicut'

Para que el clavicut luzca siempre espectacular, es vital mantener el cabello nutrido e hidratado. Javier Cuenca y otros profesionales recomiendan cuidar las puntas con cortes regulares para evitar el debilitamiento del pelo, especialmente en mujeres que notan pérdida de densidad con la edad.

En cuanto al peinado, las opciones son múltiples: puede llevarse al natural, con ondas suaves que potencian el volumen y el movimiento, o liso para un aire más sofisticado.

El uso de productos que aporten cuerpo y brillo, como sérums con ácido hialurónico o cremas específicas para aumentar la densidad, ayuda a conseguir un acabado pulido y saludable.

Por tanto, si estás buscando un cambio que te aporte frescura y modernidad, con un efecto lifting natural sin complicaciones, apuesta por el clavicut con acabado asimétrico. Te hará sentir como la auténtica reina que eres.