Ni 'peeling' químicos ni limpiezas irritantes: este guante limpia y deja una piel efecto filtro desde el primer uso

Si te dijera que existe una herramienta facial natural, sostenible y 100% eficaz, que deja tu piel más luminosa desde el primer uso, ¿la probarías?

Las asiáticas llevan años usándola, y ahora una marca española de cosmética coreana la ha traído para revolucionar el ritual de belleza de las más exigentes y los neceseres beauty.

Se llama MÏTT Konjac y pertenece a USU Cosmetics, la firma española que está conquistando el mundo beauty con su filosofía “menos artificio, más eficacia”.

No es de extrañar que esté en los neceseres de las que más se preocupan por la belleza y salud de la piel. Limpia, exfolia, ilumina y equilibra la piel con una suavidad nunca vista y todo ello por menos de 7 euros.

Es reutilizable, biodegradable, y muchas expertas ya lo llaman "el nuevo cepillo facial inteligente… pero sin pilas, ni químicos, ni irritación". Ni granos, ni rojeces, ni tirantez y lo más sorprendente es que solo está hecho de fibra vegetal de konjac y micropartículas de cáscara de nuez. Nada más.

¿Qué es exactamente el Konjac?

El Konjac es una raíz asiática con propiedades suavizantes, antioxidantes y antiinflamatorias. Se ha utilizado durante siglos en la belleza oriental como herramienta de limpieza y cuidado facial, especialmente para pieles sensibles, con acné, rosácea o tendencia a irritarse.

USU ha llevado este concepto a otro nivel, transformándolo en un guante ergonómico, fácil de usar, suave, flexible y capaz de llegar a todos los rincones del rostro, incluso la zona de la nariz o el contorno de ojos.

Guante MÏTT Konjac, de USU Cosmetics. USU Cosmetics

Al contacto con el agua, el tejido se vuelve sedoso y crea una experiencia de limpieza sensorial y profundamente respetuosa con la piel.

Beneficios comprobados

Lo que más sorprende es que los resultados se notan en la primera aplicación. Pero, ¿qué hace realmente este guante por tu piel?

Elimina restos de maquillaje , protector solar e impurezas

, protector solar e impurezas Exfolia de forma suave y natural (sin microplásticos ni ácidos)

de forma suave y natural (sin microplásticos ni ácidos) Limpia sin irritar ni dañar la barrera cutánea

ni dañar la barrera cutánea Equilibra el pH de la piel

de la piel Mejora la luminosidad y la textura del rostro

y la textura del rostro Previene puntos negros y granitos

y granitos Apto incluso para piel sensible, grasa o con acné

Es perfecto si estás buscando una exfoliación respetuosa con la piel, práctica y sostenible, sin necesidad de scrub abrasivos o dispositivos electrónicos caros.

Cómo se usa

Una de las claves de su éxito es su simplicidad. No necesitas ser experta, ni seguir 10 pasos coreanos. Solo tienes que:

Humedece el guante con agua tibia hasta que esté suave y esponjoso Masajea suavemente el rostro con movimientos circulares Puedes usarlo solo con agua o con tu espuma limpiadora Acláralo, escúrrelo sin retorcer y déjalo secar al aire Repite 2-3 veces por semana, o a diario si tu piel lo tolera

Su textura cambia al contacto con el agua y se convierte en una especie de nube sedosa que acaricia la piel. No rasca, no irrita, no pica. Solo suavidad.

USU Cosmetics recomienda combinar Mitt Konjac con una de sus espumas limpiadoras para potenciar los resultados, según el tipo de piel puedes elegir entre:

Espuma con CICA pH 5.5

Ideal para pieles sensibles, irritadas o con acné. Gracias a la Centella Asiática, calma, hidrata y ayuda a regenerar la barrera cutánea. Combinada con el guante, proporciona una limpieza delicada, fresca y con efecto calmante inmediato.

Ideal para pieles sensibles, irritadas o con acné. Gracias a la Centella Asiática, calma, hidrata y ayuda a regenerar la barrera cutánea. Combinada con el guante, proporciona una limpieza delicada, fresca y con efecto calmante inmediato. Espuma Revitalizante Frutos Rojos

Pensada para piel apagada, estresada o cansada. Enriquecida con vitamina C y extractos de frutos rojos, revitaliza, aporta energía y deja una luminosidad natural y efecto buena cara desde el primer minuto.

Sin duda, este guante se convierte en una alternativa minimalista, natural y eficaz frente al plástico, los cepillos agresivos o los exfoliantes químicos.

La nueva tendencia skinimalista no va de tener más productos, sino de tener los productos correctos. Mitt Konjac no invade tu rutina, la transforma. No cubre tu piel, la respeta. No promete milagros, promete bienestar.