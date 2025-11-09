Mariló Montero (60), sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto a las 4 de la mañana y hago 45 minutos de elíptica"

La periodista Mariló Montero ha llegado a la década de los 60 con la misma energía que cuando comenzó su carrera en los años 80. La periodista navarra, actual concursante de MasterChef Celebrity, se ha convertido en un ejemplo de vitalidad y belleza.

No es casualidad. Detrás de su aspecto cuidado y su carácter imparable hay una rutina de ejercicio que ha mantenido durante años y que hoy la posiciona como referente de bienestar para muchas mujeres que buscan llegar a esta edad con fuerza, estilo y salud.

Ella misma ha revelado que uno de sus secretos para conseguirlo es madrugar: "Cada día me levanto a las cuatro de la mañana y me pongo tres cuartos de hora en la elíptica", confesaba en una entrevista para la revista Diez Minutos.

Para ella no es un sacrificio, lejos de lo que pueda pensar su entorno. Para Mariló es una filosofía de vida: empezar el día cuidando el cuerpo y la mente.

Este entrenamiento diario le permite no solo mantener su figura, sino también afrontar largas jornadas de grabación, televisión y compromisos personales con la vitalidad que la caracteriza.

45 minutos de elíptica

La máquina de elíptica es el pilar central de su rutina. A partir de los 50 años, muchas mujeres buscan un ejercicio que sea seguro para las articulaciones y al mismo tiempo efectivo para quemar calorías y tonificar.

Según expertos en fitness, la elíptica:

Protege rodillas y caderas gracias a su bajo impacto.

Activa varios grupos musculares a la vez (piernas, glúteos, brazos y abdomen).

Mejora la salud cardiovascular con un entrenamiento moderado y constante.

Quema más calorías que caminar y permite ajustar la intensidad según el nivel de cada persona.

Su entrenador personal, Universo Adán, asegura que: "La elíptica proporciona un entrenamiento completo, eficaz y más seguro que correr a ciertas edades. Es ideal para mujeres que quieren mantenerse activas sin riesgo de lesión".

Constancia y disciplina

Mariló asegura que no se trata solo de fuerza física, sino de mentalidad. "Sí, es el poder de la mente", explicó en otra ocasión sobre su disciplina diaria.

Y es que la constancia es lo que marca la diferencia a la hora de mantener una vida saludable después de los 50.

Levantarse de madrugada, entrenar (aunque no apetezca) y mantener el compromiso con el ejercicio, son los ingredientes que le han permitido lucir a los 60 años con la misma energía que hace dos décadas.

Su mensaje es claro: nunca es tarde para empezar y convertir el deporte en parte inseparable de tu rutina.

Dieta mediterránea

El deporte es solo una parte de la ecuación. La periodista también cuida su alimentación siguiendo una dieta mediterránea equilibrada, rica en verduras, frutas, pescado, legumbres y aceite de oliva.

Aunque no renuncia a los caprichos, tiene su propio truco para compensar: "El día que me paso con la comida me machaco más en el entrenamiento", confesaba con humor.

Este equilibrio entre disfrutar de la vida y mantener la disciplina hace que su estilo sea cercano e inspirador. No se trata de prohibirse, sino de aprender a escuchar el cuerpo y darle lo que necesita.

Inspiración para mujeres

Lo que hace especial del caso de Mariló Montero es que rompe estereotipos. Durante mucho tiempo, el ejercicio intenso parecía reservado a los más jóvenes, pero ella demuestra que la actividad física no tiene edad.

A los 60, no solo se mantiene en forma, sino que participa en un reality culinario de máxima exigencia, se enfrenta a largas grabaciones televisivas y mantiene intacta su pasión por la comunicación.

Mariló Montero en el photocall de las Top 100 Mujeres Líderes de España Gtres

Su ejemplo recuerda que cuidarse es un regalo que trasciende lo estético: se trata de ganar salud, fuerza y confianza.

Pero Mariló no es la única mujer del panorama nacional e internacional que ha apostado por rutinas de ejercicio constante después de los 50.

Todas coinciden en algo: el deporte es la fuente de juventud más accesible. No se trata de perseguir un cuerpo perfecto, sino de mantener la energía y la salud a largo plazo.

Llegar a los 60 con esta vitalidad es el mejor ejemplo de que la disciplina tiene recompensa. No importa la edad, lo importante es empezar hoy.