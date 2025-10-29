Maquíllate para Halloween como si fueras una modelo de pasarela: replica los 'beauty looks' de Dior o Saint Laurent

La noche del 31 de octubre es una de las más creativas del año, tanto para el outfit como para la propuesta de belleza. La temática exige unos básicos de los que no conviene huir para acertar: tonos oscuros —aunque no necesariamente sólo negro—, el rojo como protagonista y el blanco como elemento realzador de los otros dos.

Tanto si te gusta disfrazarte como si prefieres dejar ese toque gótico únicamente para la cosmética, las propuestas de las grandes firmas de moda siempre son inspiración. Te proponemos maquillarte para Halloween como si fueras una modelo de pasarela, replicando los beauty looks que hemos visto en importantes desfiles, de Alexander McQueen a Saint Laurent.

Ojos ahumados, sutiles o más exagerados, al gusto del consumidor; labios vino, con efecto mordido o brillantes; y por qué no, párpados con delineados geométricos. Elige tu musa: Miércoles o Morticia Adams, Katrina Van Tassel de Sleepy Hollow o la mítica Marya Zaleska de La hija de Drácula. Hay infinidad de ejemplos en el cine y la televisión.

No sólo la ropa, el maquillaje también se tiñe de dramatismo y oscuridad gracias a Dior, Saint Laurent, Fendi o Schiaparelli (por citar algunas firmas), aunque la tendencia se renueva con sutiles transformaciones que van desde el soft goth al acabado grunge, la radicalización de líneas potentes y el negro brillante como estrella de los labios.

Schiaparelli y sus dark lips

Poco necesitas para seguir la propuesta del desfile Alta Costura 2025-2026. La tez pálida, casi nívea y sin trabajar, excepto por un ligero rubor en la parte alta de los pómulos. La mirada suave con máscara y poco más, aunque la firma te invita a borrar tus cejas para crear ese halo fantasmagórico.

El protagonismo corresponde totalmente a los labios en un color negro intenso y brillante, aunque el mate también es buena opción. Tienes labiales de este tono en MAC y Kat Von D. Otro producto imprescindible para este look es el iluminador blanco para hacer brillar algunas zonas del rostro.

Los ojos de Saint Laurent

Dos maquillajes de pasarela. Saint Laurent

La firma capitaneada por el director creativo Anthony Vaccarello ha paseado por sus desfiles estas dos propuestas ideales en Halloween. Para un acabado vampírico pero más ligero, el ahumado en rojo o coral se presenta como la absoluta estrella.

Nuevamente, la tez es blanca, casi cadavérica y mate, para dar contraste. Los labios, nude, que destaquen muy poco. Nos recuerda a aquellas historias de terror y vampiros, desde Sleepy Hollow a Crepúsculo.

Por otro lado, las amantes de la estética grunge y rockera encontrarán en el ahumado extremo su maquillaje perfecto en la noche más inquietante del año. Sombra negra sin medida para marcar la mirada: tanto si sigues a golpe de brocha el look como si prefieres rebajar el tono y hacerlo menos extendido.

El resto del maquillaje, suave. Ni que decir tiene que esta opción resulta más llamativa con ojos claros y también conviene recordar que los empequeñece visualmente.

Dior y labios rojos

No hay duda, Jenna Ortega y su Miércoles Adams será el personaje más imitado este Halloween. Es la embajadora global de la división de belleza de Dior y uno de los productos estrella es la línea de labiales Rouge Dior. Perfectos para la ocasión: su rojo vibrante (emulando a la sangre) no puede faltar en un beauty look de esta temática.

Los labios no llegan solos; la mirada viene enmarcada en blanco nacarado y negro, con delineado superior e inferior difuminado, creado con sombras precisas e iluminando el lagrimal. Atención a las cejas desdibujadas, porque es otro básico para celebrar con glamour esta festividad.

Con estas ideas conseguirás un doble efecto: sorprender en Halloween y demostrar que estás al tanto de las últimas tendencias en maquillaje. ¿Más ventajas? Puedes llevarlo a cabo sin tener que comprar demasiados productos e irlo reinventando para otro tipo de fiestas y ocasiones especiales.

Recuerda que el gótico ha regresado con mucha fuerza: encaje, volantes, corsés, cuero... Es la revolución dark que necesita un rostro a medida.