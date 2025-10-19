Un experto en maquillaje, sobre su base favorita 'efecto filtro' de 16 €: "Funciona mejor que otra que cuesta 40"

¿Sabes eso de "cuando el río suena, agua lleva"? Pues igual sucede en el universo beauty: cuando en las pasarelas y redes sociales empieza a correr el rumor de un buen producto de maquillaje, es porque realmente funciona.

Una base low cost con efecto glow ha captado la atención de un experto en maquillaje (@josh.makeup) por superar la eficacia y acabo de otra muy conocida de alta gama.

La aludida es la base Hello Glow Liquid Filter, de la marca e.l.f. Su efecto filtro y su precio (cuesta aproximadamente 16 euros) está conquistando a maquilladores profesionales y amantes del maquillaje.

El experto no se corta ante la comparativa, poniendo en el paredón a otra base muy conocida de la firma Charlotte Tilbury que cuesta unos 40 euros.

Pero, ¿realmente puede una fórmula económica competir con iconos del maquillaje de lujo? A continuación, analizamos por qué muchos profesionales dicen que es mejor y por qué es tan especial.

Hello Glow Liquid Filter (e.l.f.)

Hello Glow Liquid Filter es un híbrido entre maquillaje y cuidado de la piel. Su fórmula combina ingredientes hidratantes (como escualano y ácido hialurónico) con polvos finamente molidos que suavizan la textura, logrando un efecto difuminado tipo filtro.

Se presenta como un producto multipropósito ya que puede usarse solo, como prebase luminosa, mezclado con tu base habitual o incluso en los puntos altos del rostro como iluminador.

Su fórmula es muy versátil, ligera, que pretende ofrecer ese efecto brillo natural que muchas marcas de lujo prometen.

La propia marca la define como liquid glow booster que aporta un efecto soft-focus a la piel, y su envase de vidrio es reciclable.

Opiniones de la base de e.l.f.

En algunas tiendas, su valoración es de 4,5 estrellas, como una opción híbrida que aporta glow saludable, incluso aplicada sola.

Pero, más allá de reseñas técnicas, lo que ha impulsado su fama son las declaraciones de maquilladores y usuarias que lo comparan directamente con productos de lujo:

"Maquillaje low cost que tú me dices que es alta gama y yo me lo creo."; "Funciona mejor que el de Charlotte Tilbury que vale mucho más cara"; "Tiene muy poca cobertura, pero deja un acabado en la piel absolutamente precioso."

Comparativa económica

Una de las claves de su viralidad es su bajo precio frente a bases y filtros de alta gama que rondan los 40 € o más.

Hello Glow llega al público con un precio accesible que rondan los 16 €. Esa brecha de coste despierta curiosidad (¿cómo puede ofrecer un acabado premium a ese precio?) y eso genera clics.

Pero no basta con decir "es más barato". Muchos usuarios han asegurado que el resultado rivaliza con fórmulas mucho más caras, y eso es lo que lo convierte en tema de conversación en las redes: una promesa de calidad inesperada.

Ventajas de la base

Para quienes decidan probarlo, deben saber que tal y como el experto de maquillaje indica, lo puedes utilizar de varias maneras:

Solo : para un efecto de luminosidad ligera, tipo glow natural.

: para un efecto de luminosidad ligera, tipo glow natural. Prebase : debajo de la base, aporta resplandor y un punto hidratante.

: debajo de la base, aporta resplandor y un punto hidratante. Mezclada con base : para convertir tu base habitual en una versión más luminosa.

: para convertir tu base habitual en una versión más luminosa. Iluminador puntual: aplicar en pómulos, puente de nariz o arco de cupido.

Además, la ligereza de su fórmula permite superponer sin sensación pesada. Y aunque no da una cobertura intensa, muchas lo valoran porque equilibra lo que aplicas encima, en lugar de cubrirlo todo.

Pero, entre sus ventajas más destacadas, por si aún no lo tienes claro, están las siguientes:

Acabado natural, luminoso, casi jugoso.

Versatilidad de uso (prueba varias formas).

Fórmula ligera, no pesada en la piel.

Precio accesible frente a opciones de lujo.

Aunque también hay que ser conscientes de sus limitaciones que, aunque pocas, existen:

Cobertura baja, no sustituye bases de cobertura alta si buscas camuflar imperfecciones.

En pieles extremadamente grasas puede necesitar matificación adicional.

No sustituye un iluminador potente para quienes buscan brillo dramático.

No cabe duda de que, por ese precio, merece probar las bondades de una base que puedes usar en cualquier momento del día, gracias a su efecto filtro y acabado increíble.