Bárbara Martos, maquilladora: "Si usas el lápiz de ojos negro en la línea de agua vas a parecer 10 años más mayor"

A diferencia del eyeliner, el lápiz de ojos es la técnica más famosa de todos los tiempos. No solo tenía usos medicinales y protegía a los ojos de bacterias, sino que aplicarlo en la línea de agua se usaba para indicar el estatus social: daba una percepción de mirada más intensa y dramática.

Con el paso del tiempo y aunque su uso se redujo únicamente a lo estético, sigue siendo la forma más sencilla de dar profundidad a la mirada. Incluso para aquellas personas que no se maquillan mucho, el lápiz de ojos negro es la herramienta clave.

Sin embargo, este efecto no es igual en todas las edades. Aunque en las miradas jóvenes da esa sensación de dramatismo, en los rostros más maduros puede resultar contraproducente y, de acuerdo con Martos, "reducir visualmente el ojo".

El efecto del color negro en los ojos

El negro es el color más utilizado en el maquillaje. Lo usamos en las pestañas, en el delineador, en la línea de agua y, en el caso de las morenas, también en las cejas.

Sin embargo, a pesar de ser un color elegante, que enfatiza la mirada y sienta bien a todos los tipos de piel, es un tono muy traicionero que puede provocar el efecto contrario al deseado.

Esto se debe a que el color oscuro absorbe la luz, creando una ilusión de profundidad que acorta el espacio visible del globo ocular.

Los ojos, al parecer más pequeños y más encajonados, pueden perder ese aspecto descansado que se asocia comúnmente con la juventud.

A este proceso tenemos que añadirle el que nosotras mismas sufrimos sin quererlo, el envejecimiento. Con el paso de los años, vamos perdiendo luminosidad en la mirada y aparecen líneas finas, bolsas o sombras bajo los ojos.

Al agregar una línea negra intensa en esa zona, ya de por sí delicada, se puede acentuar involuntariamente ese aspecto cansado, enfatizando esas imperfecciones en lugar de disimularlas.

Los contrastes fuertes, como el negro, pueden endurecer los rasgos faciales. Mientras que un delineado sutil en el párpado puede definir la mirada, una línea negra marcada en la línea de agua inferior puede crear un efecto rígido o severo, lo que tiende a asociarse con una apariencia más madura.

Algo así sucede con las sombras en el párpado. Los tonos oscuros, en lugar de brindar frescura y luminosidad, tienden a marcar las facciones, acentuando líneas de expresión y hundiendo visualmente los ojos, lo que puede generar un efecto contrario al buscado.

Además de sus desventajas estéticas, el lápiz negro en la línea de agua no suele ser una técnica efectiva y es que, al interactuar con la humedad natural del ojo, suele correrse o desvanecerse con facilidad, provocando manchas o acumulaciones en las esquinas del ojo que pueden añadir un aspecto descuidado o envejecido.

"Hay que tener mucho cuidado y saber bien cómo aplicarlo", indica la maquilladora, "lo ideal es difuminarlo 'un pelín', que sea algo sutil; si no, puede hacer que parezcas más mayor y no nos va a beneficiar", confiesa.

En su lugar, también podemos optar por tonos más claros, como blanco o beige. De esta forma, conseguimos neutralizar el color carne o ligeramente rojizo debido a la vascularización de esta área sensible y, por tanto, abrir y resaltar la mirada.