Ana Milán (51): "Mi abuela me enseñó que el mejor tono de pintalabios es el color que aparece al apretar tu dedo"

Los labios rojos de Ana Milán se han convertido, sin duda, en una de sus señas de identidad más reconocibles. La actriz suele apostar por este tono en la mayoría de sus apariciones, especialmente sobre la alfombra roja, evocando el estilo clásico y atemporal de iconos que ya hemos visto antes, como Marilyn Monroe.

Sin embargo, esta no es su única apuesta, algo que sí ocurría con la actriz y modelo estadounidense, a quien prácticamente nunca hemos visto con otro color en los labios. Ana Milán, en cambio, sí que ha lucido otros colores, como nudes.

De hecho, la actriz y presentadora tiene un método infalible para elegir el tono perfecto. Según confesó a Vogue, el truco de su abuela consiste en presionar el dedo y, el color que aparezca, es el perfecto para tu rostro.

Así puedes elegir el tono de labios perfecto

Aunque parezca una tarea sencilla, elegir el tono perfecto de pintalabios puede suponer un gran desafío, especialmente en la actualidad, gracias a la cantidad de opciones disponibles en el mercado.

Rojos intensos, nude, rosas fríos, marrones, anaranjados y una infinidad de matices intermedios... tonos que, aunque nos gustaría, no funcionan igual en todas las personas.

Un mismo pintalabios puede verse distinto dependiendo del tono de piel, del subtono (cálido, frío o neutro), del color natural de los labios e incluso del pH o la hidratación del momento.

Por este motivo, resulta complicado elegir el tono perfecto; sin embargo, según Ana Milán, el truco es muy sencillo y según le enseñó su abuela, consiste en presionar levemente la yema del dedo.

"Si presionas el dedo durante un minuto, ese color rosado o rojizo que aparece es perfecto para tu labial diario", explica Milán.

Ese tono, según la actriz, es el que más se asemeja al color natural que deberían tener los labios para que se vean favorecidos, frescos y en armonía con el resto del rostro.

La lógica detrás de ese truco está en que ese color es el resultado de la circulación sanguínea bajo la piel, mezclada con la propia pigmentación de cada persona. Es, por tanto, un tono absolutamente personalizado y natural.

Además, según explica la actriz, ese tono no solo va a servir para el pintalabios, sino que podrás usarlo "en los ojos y en las mejillas".

Es decir, ese mismo tono que emplearemos para pintarnos los labios, también nos servirá para emplearlo a modo de sombras y de colorete. De esta forma, el rostro estará en una misma sintonía de color.