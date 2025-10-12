Pamela Becher, maquilladora: "A partir de los 50, jamás maquilles las cejas si buscas un rostro más joven"

Hay un elemento del rostro que lleva tiempo siendo el centro de las tendencias de belleza, definiendo el estilo de quien apuesta por estar a la última. Las cejas tienen un enorme poder en nuestro rostro que, a menudo, pasa desapercibido.

Capaces de suavizar o endurecer los rasgos, e incluso restar o sumar años en cuestión de segundos, por no hablar de que enmarcan la mirada como ningún producto de maquillaje puede conseguir.

Sin embargo, no todas las técnicas de maquillaje son igual de favorecedoras. La maquilladora Pamela Becher, referente internacional en diseño de cejas, habla de la importancia de prestar atención a esta zona de la cara y los errores que debidos evitar.

La experta tiene claro que el gel fijador con color puede convertirse en un error común que envejece el rostro en lugar de rejuvenecerlo.

"Las cejas no necesitan estar recargadas ni demasiado marcadas. La naturalidad siempre suaviza las facciones y rejuvenece", afirma Becher.

El error de maquillar en exceso

Durante años, las cejas muy definidas, con bordes muy marcados y tonos oscuros, han dominado las pasarelas y las redes sociales.

Pero, según Becher, este estilo tan "duro" consigue el efecto contrario al deseado. "Las cejas demasiado estructuradas endurecen las facciones y pueden sumar años", advierte la maquilladora en una entrevista reciente para Allure.

Su recomendación es sencilla, pero contundente: menos es más. En lugar de recargar la ceja con fórmulas densas o fijadores pigmentados, conviene apostar por productos ligeros que aporten naturalidad.

Gel con color

Muchas mujeres recurren al gel fijador con color pensando que es la mejor opción para dar volumen y definición.

Becher, en cambio, lo señala como uno de los mayores errores, sobre todo a partir de los 40 o 50 años. Estos productos suelen saturar la ceja, dejando un acabado demasiado compacto que endurece la expresión.

En su lugar, la maquilladora recomienda dos aliados infalibles:

Lápices finos, que permiten imitar pequeños pelitos y rellenar huecos de manera precisa.

Geles ligeros transparentes, que fijan y levantan la ceja sin añadir pigmento excesivo.

La clave, en palabras de Becher, está en trabajar con suavidad: "Un producto ligero ayuda a mantener la ceja con aspecto lleno, pero sin rigidez ni efecto sobrecargado".

Cejas adaptadas al rostro

Uno de los aspectos más interesantes de la técnica de Becher es que no se centra en seguir modas pasajeras, sino en adaptar la forma de la ceja a cada rostro.

Al igual que ocurre con la base de maquillaje, que debe ajustarse al tono de la piel, las cejas también necesitan un diseño personalizado.

"Una ceja bien diseñada según la forma de la cara siempre será favorecedora y atemporal", asegura. Esto significa que, más allá de las tendencias como el laminado o el efecto despeinado, lo importante es encontrar la estructura que equilibre y suavice las facciones.

'Clean look' en las cejas

El auge del llamado clean look, popularizado por celebrities como Hailey Bieber, ha transformado el mundo del maquillaje.

La idea es resaltar lo mejor del rostro con un acabado fresco y natural, sin enmascararlo. Y las cejas juegan un papel clave en esta estética.

Según Becher, la tendencia se aleja de los trazos marcados y los bordes rígidos para dar paso a cejas más suaves, texturizadas y ligeras. Este estilo no solo es más actual, sino también más rejuvenecedor.

Cejas con efecto antiedad

El truco definitivo para lograr un efecto rejuvenecedor no está en llenar la ceja de pigmento, sino en trabajar pequeños gestos que marcan la diferencia. Estas son las claves de la maquilladora:

Trazos finos : usar un lápiz delgado para simular pelitos y rellenar huecos sin sobrecargar.

: usar un lápiz delgado para simular pelitos y rellenar huecos sin sobrecargar. Cepillado hacia arriba : peinar las cejas en dirección ascendente ayuda a abrir la mirada y levantar las facciones.

: peinar las cejas en dirección ascendente ayuda a abrir la mirada y levantar las facciones. Tono más claro : elegir un color ligeramente más claro que el del cabello suaviza la expresión y evita que el resultado sea demasiado duro.

: elegir un color ligeramente más claro que el del cabello suaviza la expresión y evita que el resultado sea demasiado duro. Textura ligera: preferir polvos, lápices o geles transparentes frente a pomadas densas o fijadores con demasiado pigmento.

Becher recuerda que las cejas son una herramienta poderosa en cualquier maquillaje antiedad. "La mirada es clave a la hora de vernos jóvenes o mayores, y las cejas son parte fundamental de esa expresión".

Al evitar productos pesados y acabados rígidos, no solo se logra un resultado más natural, sino también un rostro más fresco y equilibrado.

La diferencia entre unas cejas recargadas y otras bien trabajadas puede ser la misma que entre sumar o restar años de un plumazo.