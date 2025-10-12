Carlos Ortigosa, peluquero: "Si quieres disimular tus canas y rejuvenecer, este es el tinte que siempre recomiendo"

En mayor o menor medida, llegados a cierta edad, a todos nos preocupa la manera de quitarnos años de encima, sin perder la esencia natural.

Hay modos más invasivos y notorios que todos conocemos, pero otros mucho más sutiles y naturales que favorece casi más por su efecto inmediato.

Nuestro pelo ejerce un fuerte impacto que en nosotros, algo que, uno de los peluqueros profesionales más reconocidos de España, Carlos Ortigosa, tiene muy en cuenta.

El colorista profesional ha sido claro sobre el tinte estrella de esta próxima temporada. Nada de tonos estridentes, ni cambios de look demasiado radicales.

Lo que realmente funciona, según el experto, son tres tonos que podrían convertirse en tus nuevos aliados de belleza: beige cálido, rosé dorado y bronde.

El tinte que suaviza e ilumina

Las tendencias capilares esta temporada han dado un giro elegante y natural. Se acabó la era del "más es más" en el pelo.

Se llevan los tonos cálidos, bien trabajados, que iluminan el rostro y suavizan los rasgos, tal y como aseguran los profesionales.

En palabras del propio Ortigosa, embajador de L'Oréal Professionnel y Natural Hair Color Artist: "No se trata de buscar milagros. A veces, un simple matiz o una luz bien colocada pueden hacer magia en el rostro."

De este modo, entran en escena los tonos con efecto "buena cara". Tonos que, sin "gritar" ni llamar la atención, consiguen lo que muchas llevamos años buscando: vernos más jóvenes.

Lo podemos definir como el trío de oro de la coloración capilar: beige cálido, rosé dorado y bronde.

Rosé dorado. Un tono que mezcla el rosa empolvado con reflejos dorados, consiguiendo ese efecto de mejillas sonrojadas y cabello besado por el sol. Es perfecto para mujeres que quieren mantener un estilo sofisticado y juvenil al mismo tiempo.

Bronde. Mitad rubio, mitad castaño, este híbrido natural es el tono más solicitado en salones de belleza. Su secreto está en la profundidad y en cómo juega con la luz para aportar movimiento, textura y un efecto multidimensional que rejuvenece al instante.

Este tipo de mechas son especialmente recomendables para mujeres con ojos marrones, verdes o miel, ya que realzan el brillo natural de la mirada.

Y si tienes canas, no te preocupes. El blending o fusión con tonos perlados o ahumados sigue siendo tendencia, y además es una manera elegante de rejuvenecer sin ocultar quién eres.

Marcar las facciones

No es necessario decolorar todo tu cabello para conseguir ese look luminoso y fresco. Ortigosa insiste en que muchas veces el secreto está en los reflejos bien colocados:

"Una clienta me dijo una vez: 'No quiero cambiar de look, pero quiero verme mejor'. Y ahí está la clave."

El hair contouring es una técnica que utiliza reflejos estratégicos (normalmente alrededor del rostro) para iluminar la mirada, suavizar las facciones y aportar ese aspecto descansado y saludable que tanto buscamos.

Además, es una opción de bajo mantenimiento, perfecta para quienes no quieren pasar por la peluquería cada mes.

Son tonos que rejuvenecen más que otros por el simple hecho de "imitar" la luz natural sin endurecer los rasgos, aportando suavidad al conjunto del rostro.

Los tonos fríos o muy oscuros pueden marcar arrugas o acentuar la fatiga; sin embargo, los colores cálidos como el beige, el dorado y el caramelo actúan como un filtro de Instagram, pero en la vida real.

"El color debe adaptarse a tu tono de piel, a tu base natural y a tu estilo de vida. No todo lo que está de moda funciona para todas", recuerda el estilista. El mayor error a la hora de teñirse es ignorar el subtono de la piel.