La tecnología molecular es el nuevo aliado para lucir un cabello fuerte, brillante y sedoso este otoño

Los beneficios del cuidado capilar: identifica los síntomas del deterioro y repara sus daños

La concienciación por la salud capilar va en aumento entre las mujeres. Todas queremos lucir una melena sana, cuidada y brillante, pero eso implica mantener unos hábitos concretos y utilizar productos específicos que nos ayuden a evitar los problemas más frecuentes.

El uso de aparatos de calor, el sol, el frío, la contaminación o el estrés son algunos de los factores que más estragos causan en el cabello. Puntas abiertas, sequedad, caída excesiva, encrespamiento o un aspecto apagado suelen ser los resultados del daño que más notamos en nuestro día a día.

Encontrar una rutina adecuada resulta imprescindible, huyendo de productos agresivos que deterioran el pelo, afectando a su queratina natural que es la encargada de segregar elasticidad y mejorar la resistencia.

Aquí entra el juego la ciencia del haircare, con propuestas innovadoras que dan solución a muchos de los problemas. Cumpliendo con esa misión, L’Oréal Professional Paris presenta su nueva tecnología molecular, que combina componentes de la fase oleosa y acuosa, capaces de restaurar la barrera lipídica y penetrar en la fibra capilar para conseguir una reparación intensa.

Aceite bifásico.

Absolut Repair Molecular Oil es un aceite enriquecido con reparadores de enlaces y más de cinco aminoácidos, capaz de restaurar dos años de daños en tu melena de manera sencilla y eficaz. No vas a creer todo lo que consigue, ya que le devuelve el brillo perdido durante 100 horas, elimina el encrespamiento por tres días y la protege frente a temperaturas hasta 230 grados. En resumen, el tratamiento consigue un cabello 10 veces más fuerte.

¿Cómo se aplica?

Lo primero que hay que hacer es agitarlo bien, ya que al tratarse de un producto bifásico, las dos texturas deben mezclarse bien. Puedes aplicarlo con el pelo húmedo, después del lavado, con tres pumps si lo tienes corto y cuatro para los largos. Extiéndelo de medios a puntas y deja actuar. En seco también funciona, antes de utilizar aparatos de styling como planchas o rizadores.

Productos Absolut Repair Molecular.

El aceite no viene solo, ya que es parte de una nueva gama, con varios productos para que el cuidado y tratamiento sea completo.

Champú : repara y fortalece el cabello aportando un 86 % más de suavidad. No tiene sulfatos.

: Mascarilla: f ortalece el pelo transforma instantáneamente y repara a nivel molecular.

f Sérum: penetración profunda en la fibra para mitigar daños. Con aclarado.

Leave-in: suma brillo y nutrición a la vez que evita el encrespamiento.

Con este ejército de aliados de L’Oréal Paris prepárate para lucir pelazo este otoño.