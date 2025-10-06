Qué es el 'dewy skin': el secreto de las japonesas para tener una piel de porcelana con efecto antiedad inmediato

Debemos ser consciente de que, por mucho que las modas cambien y con ellas los estilos de maquillaje y los trucos de belleza, la búsqueda de una piel perfecta siempre estará por encima de cualquier tendencia.

Mientras que temporadas anteriores los acabados mates y cargados de polvos compactos era lo más ansiado por todos, ahora lo que triunfa es el efecto dewy skin.

También conocido como "piel jugosa", esta propuesta llega desde Japón y ya se ha convertido en la favorita de celebrities e influencers porque consigue un aspecto más realista y natural.

El objetivo es mostrar un rostro fresco, con un brillo saludable, como si acabaras de aplicarte tu crema hidratante o de dar un paseo al aire libre. No se trata de tapar, sino de realzar.

Es más una filosofía de vida. Supone aceptar y realzar la piel real, con sus poros, su textura y su luminosidad propia. Y ahí reside su éxito, que sea accesible, favorecedora y, sobre todo, rejuvenecedora.

¿Qué es el 'dewy skin'?

El término dewy significa húmedo o rocío en inglés. Trasladado a la belleza, describe ese acabado luminoso y radiante que imita el resplandor de una piel cuidada e hidratada.

A diferencia de otros estilos, el dewy skin no busca la perfección absoluta ni el acabado de porcelana. Al contrario, apuesta por lo ligero, fresco y natural.

No hay máscaras pesadas ni capas de maquillaje, solo una luz estratégica que simula salud y vitalidad.

Es una tendencia que nace en Japón, donde las rutinas de cuidado facial priorizan la hidratación y la textura ligera frente a los maquillajes densos. Allí, el verdadero lujo estético no es ocultar, sino dejar ver la piel tal cual es, potenciándola con un brillo natural.

Con el auge de la estética asiática en redes sociales, esta técnica se ha exportado a Occidente y ya es parte del llamado clean look, que triunfa en alfombras rojas y redes sociales.

Cómo conseguir el 'dewy skin'

Lograr este maquillaje no es cuestión de suerte, sino de saber preparar la piel y elegir los productos adecuados. Estos son los pasos básicos:

Preparación con skincare

Limpieza suave.

Sérum con activos hidratantes (ácido hialurónico o niacinamida).

Crema hidratante ligera pero nutritiva.

Base ligera con acabado glow

Evita las fórmulas pesadas o mates. Lo ideal son bases fluidas, cushion foundations o BB creams con efecto luminoso.

Iluminador en crema o líquido

Aplica en pómulos, puente de la nariz, arco de Cupido y barbilla. Siempre difuminado para que se funda con la piel.

Rubor líquido o en gel

Aporta color y frescura en las mejillas.

Spray fijador hidratante

Para sellar y mantener ese efecto jugoso durante horas.

Debes tener muy en cuenta la diferencia entre un acabado glow y brillo graso. La piel luminosa no tiene nada que ver con la piel grasa y ese, es uno de los errores más comunes.

El dewy skin no significa brillos incontrolados, sino un resplandor estratégico. La clave está en iluminar solo ciertas zonas y controlar la zona T (frente, nariz y barbilla) con polvos traslúcidos si es necesario. Así se mantiene el efecto jugoso sin caer en exceso.

Además, el éxito del dewy skin no es solo una cuestión estética, también tiene un efecto psicológico. Al proyectar hidratación, frescura y vitalidad, el rostro parece automáticamente más joven.

Las texturas ligeras suavizan las facciones, mientras que el brillo controlado imita la elasticidad de una piel sana. En otras palabras, es un efecto antiedad inmediato sin necesidad de tratamientos invasivos.

'Dewy skin' vs. 'glass skin'

Quizás hayas oído hablar también de la glass skin, otra tendencia llegada de Asia. La diferencia es sutil pero importante:

Glass skin busca un acabado cristalino, casi perfecto, con piel pulida y sin poros visibles.

busca un acabado cristalino, casi perfecto, con piel pulida y sin poros visibles. Dewy skin es más realista: no oculta imperfecciones, sino que resalta la luminosidad natural con un punto más flexible.

En resumen, el glass skin es perfección; el dewy skin, naturalidad saludable.

La buena noticia es que esta tendencia es universal. Se adapta tanto a pieles jóvenes como maduras, secas o mixtas. La única precaución es modular los productos según el tipo de piel:

Piel seca : apostar por sérums y bases muy hidratantes.

: apostar por sérums y bases muy hidratantes. Piel grasa : aplicar iluminador solo en zonas estratégicas y controlar brillos con polvos traslúcidos.

: aplicar iluminador solo en zonas estratégicas y controlar brillos con polvos traslúcidos. Piel madura: preferir fórmulas en crema, que no marcan arrugas ni líneas de expresión.

En palabras de los expertos en belleza asiática, el verdadero secreto no está en cubrir, sino en cuidar la piel para que brille por sí sola. El maquillaje, simplemente, acompaña.